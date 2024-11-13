Стару бюрократичну систему МСЕК буде ліквідовано. Її замінить новий дієвий механізм, орієнтований на людину та її потреби. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи вчора чергове урядове засідання.

«Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. Лікарі, що практикують, у багатопрофільних лікарнях у складі експертних команд об’єктивно оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності, працездатна особа», — повідомив Денис Шмигаль.

Під час засідання 12 листопада уряд схвалив два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. За словами Прем’єр-міністра, виплати залежатимуть від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності порівняно з теперішнім істотно зросте.

«А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу», — додав глава уряду.

Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування й реабілітації з чотирьох місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Прем’єр-міністр наголосив, що так система стане справедливішою.

«При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться», — наголосив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єра, будуть доступні опції дистанційної, заочної і виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат — максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя й адаптацію робочого місця під її потреби.

«Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де приблизно половина людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна сьогодні бореться за свою свободу і краще майбутнє для наших дітей. Тому захист дітей і дитинства — ключовий напрям роботи для влади. Йдеться передовсім про безпечне якісне навчання. «Для цього робимо все можливе. Зокрема, планомірно реалізуємо комплексну політику «Школа офлайн» для максимального залучення дітей до очного навчання», — нагадав Денис Шмигаль, додавши, що 7,5 мільярда гривень надано для побудови укриттів на прифронтових і прикордонних територіях. Це дасть змогу 100 тисячам учнів повернутися в класи.

Щодо інших фінансових витрат, то, за словами Прем’єра, 1,2 мільярда гривень спрямовано на закупівлю шкільних автобусів: з понад 500 запланованих більш як 400 вже закуплено; понад 240 тисяч девайсів надано школам для дітей та вчителів; 2 мільярди гривень передбачено на харчування дітей початкових класів, а 1,5 мільярда гривень — на модернізацію шкільних харчоблоків.

Він нагадав, що для педагогів із нового року уряд передбачив щомісячну доплату тисячу гривень, яка з 1 вересня зросте до 2 тисяч.

Варто згадати також, що офіцери Служби освітньої безпеки оберігають школярів безпосередньо в освітніх закладах.

«Це лише частина наших зусиль для створення ефективного та дружнього до дітей освітнього середовища. Попри складні обставини воєнного часу продовжуємо ці зміни. Адже це внесок у майбутнє держави, нації і кожного українця», — підсумував Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ