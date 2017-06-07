Про зміни у структурі системи охорони здоров’я нам говорять мало не повсякчас. Концепцію медичної реформи розглянуто на всіх можливих рівнях — від нижчих ланок до міністерського та урядового. А ось як триває будівництво багатостраждального комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», чуємо нечасто. Адже закладено його було далекого вже 2011-го. За два роки всі роботи призупинили через недофінансування, а закуплене тоді дороге новітнє обладнання простоювало. Перебіг робіт з різною інтенсивністю інспектували всі очільники минулих урядів.

Лише восени 2016 року вже за сприяння Володимира Гройсмана зведення лікарняного комплексу відновили. Нині на об’єкті працюють близько 4 сотень будівельників. Загальна площа нового комплексу становитиме понад 67 тисяч квадратних метрів, він матиме 7 блоків для облаштування 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних та діагностичного відділення.

Учора Прем’єр-міністр побував на будмайданчику, де триває завершальна фаза будівельних робіт і проводять монтаж обладнання. Є всі підстави сподіватися, що вже в листопаді або грудні цього року першу чергу комплексу таки вдасться здати в експлуатацію.

«Ми були тут рік тому й бачили, як лікарня потроху перетворюється на найбільший корупційний об’єкт країни. Але сьогодні можна сказати, що будівництво завершується. У листопаді-грудні перша черга стане до ладу. Зараз головне завдання — провести прозорі тендери на закупівлю обладнання, аби осучаснити клініку», — вважає Володимир Гройсман.

Ідеться про введення в експлуатацію першої черги лікарні — великого лікувального комплексу на понад 26 тисяч квадратних метрів із системами МРТ та іншим обладнанням, яке даватиме змогу проводити надскладні процедури дітям різного віку. Загальна вартість коштів, які може бути освоєно до кінця року на закупівлі та проведенні необхідних монтажних та будівельних робіт, сягає мільярда гривень.

«У нас буде надсучасна прекрасна клініка, де дітлахи отримуватимуть висококваліфіковану допомогу, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Цього року до завершення всіх робіт витрати становитимуть мільярд гривень. Ми раціонально підходимо до витрачання бюджетних коштів. Продовжимо будувати, щоб у 2019 році все завершити».

Унікальне медичне обладнання, яке закуповують і монтують для оновленого «Охматдиту», невдовзі дасть змогу тисячам хворих дітей отримати висококваліфіковану лікарську допомогу в Україні.

Кабінет Міністрів передав до Верховної Ради пакет законопроектів з медичної реформи і сподівається на обговорення цих ініціатив під куполом на Грушевського вже найближчим часом. «Нам потрібно змінити систему медицини в Україні. Програму реформ, запропоновану міністерством і урядом, опрацювала Нацрада реформ спільно з народними депутатами. Вона відповідає на запитання, як змінити медсистему в країні, — сказав глава уряду на будмайданчику. — Маємо надію, що той пакет законопроектів буде внесено в порядок денний і знайдемо підтримку й ухвалимо правильні рішення, які зроблять систему охорони здоров’я ефективною».

Ключова умова медичної реформи полягає в підвищенні якісної медичної послуги, отже — збільшенні тривалості життя українців. Один зі шляхів досягнення такої мети — запровадження автономізації лікувальних закладів, переконаний Володимир Гройсман.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»