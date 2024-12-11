У межах проєкту власники житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло, зможуть придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. Понад 1800 осіб, чиє житло було знищено, реалізували своє право на компенсацію з використанням житлового сертифіката і придбали житло. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту «HOME: Компенсація за знищене житло».

У червні цього року між Україною та Банком розвитку Ради Європи було підписано кредитну угоду на 100 мільйонів євро під час Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference).

«Україна отримала другий транш обсягом 30 мільйонів євро, які спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів. Банк розвитку Ради Європи за підсумками розподілу першого траншу обсягом 70 мільйонів євро надав наступне фінансування відповідно до умов угоди», — повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Пріоритетне право на компенсацію за програмою мають учасники бойових дій, Захисники і Захисниці, які повертаються і потребують відновлення, особи з інвалідністю та багатодітні сім’ї.

«Кошти вже зараховано на поточний рахунок Укр пошти. Власники житлових сертифікатів отримують сповіщення в застосунку «Дія» або особистому кабінеті на порталі «Дія» про бронювання коштів. Далі обирають житло та звертаються до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу протягом 30 днів. Співпраця з Банком розвитку Ради Європи для підтримки постраждалих осіб продовжується і 2025 року», — зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

На сьогодні до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) внесено понад 240 тисяч об’єктів нерухомості. Держава продовжує працювати для підтримки людей, постраждалих внаслідок збройної агресії росії проти України.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій