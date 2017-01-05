Учора Україна та Республіка Польща відзначили 25-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин. 2 грудня 1991 року, на наступний день після проведення Всеукраїнського референдуму про незалежність України, Польща однією з перших визнала його результати, а 4 січня 1992 року обидві держави встановили двосторонні дипломатичні відносини. Відтоді діалог між Києвом та Варшавою має динамічний, поступальний характер розвитку, який обумовлений збігом національних інтересів країн-сусідок у багатьох сферах, їхніми глибинними історичними та культурними зв’язками.

Вільна, незалежна, демократична Україна — запорука безпеки Європи і Польщі — такі слова прозвучали від польського Прем’єр-міністра Беати Шидло під час її зустрічі з українським Прем’єром Володимиром Гройсманом, який відвідав цю країну у вересні минулого року. Глава уряду Польщі заявила також, що Польща хоче бути адвокатом України в Євросоюзі. І польські політики, які нині обіймають високі посади в європейських інституціях, зокрема голова Європейської Ради, екс-прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не раз доводили, що віддано обстоюють і просувають інтереси України в ЄС.

Президент Петро Порошенко у вітанні Президентові Польщі Анджею Дуді з нагоди 25-ліття дипломатичних відносин між Києвом та Варшавою зазначив, що за чверть століття обидві країни і народи збудували міцний фундамент партнерських відносин, неодноразово доводили спільне прагнення разом працювати задля успішного європейського майбутнього в об’єднаній Європі, про це повідомляє департамент прес-служби АП.

Глава держави наголосив, що особливо вдячний за послідовні і цілеспрямовані зусилля Польщі в зміцненні міжнародної єдності та солідарності з Україною у ці складні часи, коли наша держава протистоїть російській військовій агресії. «Нинішній високий рівень українсько-польських відносин завдячує мудрості і зрілості наших народів, які, пройшовши крізь випробування трагічною історією, навчилися по-справжньому цінувати взаємну дружбу і братерство», — йдеться у привітанні. Петро Порошенко висловив переконання, що українсько-польське стратегічне партнерство не має альтернативи і надалі розвиватиметься в дусі довіри, поваги і взаємної підтримки.

Президент України побажав своєму польському колезі міцного здоров’я, невичерпної енергії та подальших звершень на благо Вітчизни, а дружньому польському народові — миру, злагоди та процвітання.

Цими днями 25-річчя встановлення дипломатичних відносин відзначають також Україна і Китай. З цієї нагоди Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін привітав Президента та народ України. «За 25 років після встановлення дипломатичних відносин співпраця двох країн у торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, науково-технічній, культурній та інших сферах досягли суттєвих результатів, зміст китайсько-українських відносин стратегічного партнерства безперервно насичується, що приносить реальну користь двом країнам і їхнім народам», — зазначається у вітанні. За словами Сі Цзіньпіна, китайська сторона приділяє діалогу з Києвом велику увагу та готова й надалі продовжувати взаємовигідний діалог на основі принципу поваги, зміцнювати фундамент дружнього співробітництва двох країн і просувати співпрацю в усіх галузях.

Президент Петро Порошенко привітав Голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.

Президент Петро Порошенко висловив упевненість, що головними надбаннями чвертьвікової історії відносин між Києвом і Пекіном є міцна дружба українського та китайського народів, взаємна підтримка суверенітету і територіальної цілісності, повага один до одного, а також рівноправне та взаємовигідне співробітництво. «Усе це — надійна основа для подальшого плідного розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною Республікою», — зазначив глава держави.

Президент також нагадав про зустріч із лідером Китаю під час саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні 1 квітня 2016 року і ще раз засвідчив інтерес до продовження діалогу між нашими країнами. Петро Порошенко зазначив, що був би радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна в Києві з державним візитом. Він також побажав очільнику Китаю доброго здоров’я та невичерпної енергії, а дружньому китайському народові — миру і процвітання.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»