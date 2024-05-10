У День Європи Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейського парламенту Роберта Мецола, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду, парламенту, українських та іноземних органів самоврядування взяли участь у Міжнародному саміті міст і регіонів.

Вирішальний час

Глава держави зауважив, що всі ми відзначаємо День Європи — об’єднаної, заснованої на праві та співпраці. І саме тому найсильнішої за весь час і найбільш налаштованої на мир. Він додав, що нині для Європи такий самий вирішальний час, як був тоді, коли сучасний проєкт об’єднаної та мирної Європи лише починався.

«Кожен з вас бачить, що путін прийшов на нашу землю так само, як гітлер ішов на землі інших народів: злочинно, неспровоковано й абсолютно потворно. На жаль, так само це може статись і з нашими народами. Тому наша з вами взаємодопомога — це робота, щоб не тільки один цей агресор програв, а щоб сама ідея будь-якої війни в Європі знову була розбита», — сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що на другому Міжнародному саміті міст і регіонів присутні представники 18 країн. Він подякував Президентові Європейського парламенту Роберті Мецолі та іншим європейським лідерам за підтримку України.

«У червні має розпочатися новий дуже важливий етап — етап переговорів про вступ України в ЄС. І я прошу вас і надалі нарощувати співпрацю між усіма нами в Європі. Робіть усе можливе, щоб ми всі на рівні своїх країн і на рівні всієї Європи не втрачали жодного шансу на безпеку, спокій та спільні результати. І сьогодні підготовлено нові домовленості між нашими громадами — України та ваших країн, нові угоди, які додадуть усім нам потрібної сили», — зазначив глава держави.

Роберта Мецола зауважила, що ЄС стоїть разом з українцями із самого початку повномасштабного вторгнення й надалі всіляко допомагатиме, засуджуватиме агресора, ухвалюватиме санкції проти кремля, а також притягуватиме всіх причетних до воєнних злочинів до відповідальності. Президент Європарламенту також висловила впевненість у європейському майбутньому України. «Шлях до вступу, безумовно, буде складним, і український шлях багато в чому унікальний, бо треба враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки. Але ЄП, ЄС будуть готові допомагати. Ми повернемося й відбудуємо разом, тому що Україна — це Європа, а Європа — то є Україна», — заявила вона.

Драйвер нашої євроінтеграції

Практика муніципальних та регіональних партнерств— частина українського відновлення, яка чудово себе зарекомендувала. Уже укладено понад 1600 таких партнерських угод. Це зазначив Прем’єр-міністр України під час другого Міжнародного саміту міст і регіонів.

Як зауважив Денис Шмигаль, муніципальні та регіональні партнерства вже дають позитивні результати тут і зараз.

«Перший результат — це ініційований Президентом Володимиром Зеленським комплексний патронат над відбудовою цілих громад та регіонів. Показові тут патронат Данії над Миколаївщиною, французького регіону Іль-де-Франс — над громадами Київщини та Чернігівщини, Італії — над Одещиною та багато інших прикладів», — сказав очільник уряду.

Ще один результат, на думку Прем’єра, — конкретні проєкти відбудови. Ідеться про водогони, дитячі садки, школи, лікарні — критично важливу для кожного українця інфраструктуру.

«Третій результат — це залучення приватних інвестицій. Те, що генеруватиме додану вартість, нові робочі місця. Те, що посилюватиме одночасно і локальну, й національну економіку, а також бізнес-відносини», — зазначив Прем’єр-міністр.

Наступний результат, який вже дали Україні регіональні партнерства, — обмін міжмуніципальним досвідом. А також гуманітарна складова, підтримка українців, які перебувають у найбільш вразливому становищі через повномасштабну війну.

«Муніципальні та регіональні партнерства — ще один драйвер нашої євроінтеграції. Саме на рівні громад формуються міцні та стійкі зв’язки між людьми й інституціями. Це те, що визначить наше європейське майбутнє», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав про проєкти, які громади можуть ефективно реалізовувати за підтримки партнерів. Окремо він зупинився на питаннях енергетики.

«Останні кілька місяців росія інтенсивно атакує наші електростанції, підстанції та інші об’єкти. Відновлення потребує величезних коштів і величезних зусиль», — зауважив глава уряду.

За словами Прем’єр-міністра, істотний внесок роблять регіони та громади країн-партнерів — від постачання генераторів до реалізації довгострокових енергетичних проєктів. Зокрема він подякував Роберті Мецолі за ініціативу «Генератори надії».

«Потребуватимемо цього року багато децентралізованого енергетичного обладнання — від генераторів до газових турбін. Створення децентралізованої енергосистеми буде життєво необхідним для наших громад і людей», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як наголосив Прем’єр, українські громади мають активніше знаходити точки дотику з потенційними партнерами і домовлятися про взаємовигідну співпрацю. Він подякував міжнародним партнерам, представникам європейських регіонів, міст, регіональним асоціаціям за незмінну підтримку та солідарність.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ