Зміни, які нова влада обіцяла українцям, торкнулися й формату масштабного спілкування глави держави з журналістами. Перша така зустріч Президента Володимира Зеленського зі ЗМІ відбулася не у великій залі зі сценою та трибуною, а на території Kyiv Food Market у формі оперативного спілкування. Журналісти групами по десять осіб мали змогу ставити запитання Президентові, сидячи з ним за одним столом і попиваючи каву. На цей захід, де побачити главу держави можна було на відстані витягнутої руки, як інформувала його речниця, акредитувалося понад три сотні медійників, зокрема й іноземних.

На шляху до миру

Володимир Зеленський насамперед акцентував, що його основна місія на посаді глави держави впродовж п’яти років полягає в завершенні війни на Донбасі. «Якого Президента обирало суспільство? Президента, який припинить війну», — зазначив він, підкресливши, що на окупованій території велика кількість людей, які вважають себе українцями. Тож пообіцяв їм, що держава не покине їх, неодмінно поверне разом із територіями. Такий план «А». План «Б» буде в разі довгого шляху повернення територій. Але як наголосив Президент, пріоритетом усе одно будуть люди.

Він зауважив, що найкращий аргумент для людей, які не мають змоги отримувати інформацію з українських ЗМІ, — приклади позитивних змін на підконтрольних Україні територіях.

«Ми працюємо над тим, щоб наші канали, наші ЗМІ змогли там з’явитися. Дуже складно. Все глушать військові технології. З цим впоратися дуже складно. Маємо підтримку західних партнерів в тому, як зробити так, щоб нас там чули. А ось почують вони нас чи ні — лише їхнє внутрішнє питання», — цитує Укрінформ слова Президента.

Володимир Зеленський готовий безпосередньо зустрічатися з російським президентом, аби закінчити війну. Він не знає, чи можлива його пряма зустріч з Володимиром Путіним в межах переговорів щодо закінчення війни на Донбасі, однак переконаний, що вона мала б відбутися.

«Наразі єдиний можливий формат переговорів — це зустріч у нормандському форматі. І я вдячний нашим західним партнерам за те, що в нас є хоч щось. І зараз всі готові до нормандського формату», — зауважив Президент, додавши, що Україна йде на цю зустріч «з розведенням військ у Станиці Луганській, обміном політв’язнів і моряків, підтвердженням тексту формули Штайнмаєра. Німеччина та Франція обговорять дату проведення переговорів у нормандському форматі найближчими днями й запропонують її Росії. Володимир Зеленський констатував, що така зустріч має відбутися якнайскоріше, бо майже щодня на фронті гинуть українські військові.

Президент заявив, що й питання розміщення миротворчої місії на кордоні з РФ буде обговорено в нормандському форматі. Для нього нормандський формат — це ще й можливість винесення питання про повернення анексованого Росією Криму.

Правильна тенденція

З огляду на велику увагу ЗМІ до телефонної розмови президентів України й США журналісти не обійшли увагою і цю тему. Володимир Зеленський пояснив, що під час телефонної розмови мав на меті зустріч із Дональдом Трампом для пожвавлення «стомлених відносин» між Україною та США: «Я йому сказав: дивіться на нас — ми схожі на корупціонерів? Коли ви кажете, що завжди була корумпована історія, це ставлення до кожного з нас, до кожного українця, який ніколи до корупції не мав стосунку. Ми зустрілися, і я цьому виділив певний час, щоб це довести».

США заблокували надання Україні військової допомоги ще до телефонної розмови з Дональдом Трампом, і акцентував, що про це в розмові не йшлося. Президент порушив це питання на зустрічі з віцепрезидентом США Майклом Пенсом. Зустріч була предметна, й після неї США розблокували надання військової допомоги Україні, навіть розширивши її.

Президент розповів, що правоохоронним органам поставив завдання до 1 листопада показати результати в розслідуванні кількох гучних кримінальних справ. Він акцентував: «Щодва тижні збираємо наради із правоохоронцями, де я, не впливаючи на них, запитую: де результат?» Володимир Зеленський пояснив, чому раніше справи дробили на епізоди: ними займалися різні правоохоронні органи, тому справи не розслідували роками. А тепер об’єднують частини справ.

Володимир Зеленський переконаний, що швидкість ухвалення важливих для країни законів — правильна тенденція. Він зауважив, що лідери Німеччини, Франції, Ізраїлю, Англії аплодують цій швидкості, і навіть деякі інші іноземні фахівці кажуть, що можна було б робити це трішечки повільніше. «Але всі вони пройшли великий шлях і знають, що якщо ми за перші два роки не ухвалимо всі концептуальні закони, то нічого не вирішимо», — наголосив Президент. Тому він і просить народних депутатів ухвалювати закони в першому читанні — це означає, що процес пішов, а потім у комітетах усувати принципові помилки. «Це правильно, по-іншому країна не працюватиме, і по-іншому не запрацює економіка», — підкреслив він.

Упродовж марафону Президент відповів на чимало запитань, пов’язаних з розвитком економіки.

Про зелені тарифи

Володимир Зеленський зазначив, що виступає за зниження зелених тарифів, але перебуває в діалозі з компаніями, які вже виробляють електроенергію в Україні за спецтарифами. «Таких зелених тарифів немає ніде в Європі. У нас вони найвищі. Є контракти з багатьма компаніями, які ми підписали, а тепер раптом їм говоримо: давайте міняти тариф. Тому, я думаю, що проблему буде розв’язано завдяки спілкуванню з компаніями, які вже мають контракт, але необхідно знайти нормальні тарифи, які будуть ринковими», — сказав Президент.

Він знає, що це питання порушують, і уряд знає, що «ми не повинні втрачати відносини з компаніями, зокрема з іноземними, які вже мають контракт. Я думаю, вони вирішать це питання, але тарифи дуже високі, це правда», — додав Президент. На уточнювальне запитання журналіста, чи потрібно знижувати тариф, Володимир Зеленський відповів: «Думаю, треба, щоб це все-таки був ринок».

ФОПи працюватимуть за новими правилами

Глава держави підтримує ініціативи Верховної Ради й Кабінету Міністрів, спрямовані на зміну правил роботи фізичних осіб-підприємців (так званих ФОПів), додавши, що так влада намагається ліквідувати схеми з мінімізації податків.

«Коли компанії не захотіли платити податки «в білу», вийти з тіні, вони придумали, що оформляють все на ФОПи, й дуже багато їх працює в одній компанії. Дуже багато людей — помічники, секретарі. Наші хлопці — народні депутати, уряд — хотіли побороти такі корумповані схеми. Я думаю, вони на правильному шляху, і це забезпечить вихід нашої економіки з тіні. Всі повинні платити податки», — наголосив Володимир Зеленський.

А ще Президент обіцяє захищати інтереси України в судових розглядах щодо націоналізованого в 2016 році ПриватБанку. Він не втручається в судовий процес між державою і колишніми власниками банку, жодного разу не телефонував жодному судді й ні про що не просив: «Подивимося на результат. Якщо він буде таким, що мені потрібно буде захищати нашу країну, я захищатиму».

Дороги й аеропорти

Глава держави повідомив, що триває аудит якості ремонтних робіт на відремонтованому Центральному автомобільному мосту в Дніпрі, тому питання продовження співпраці з міським головою Борисом Філатовим залишається відкритим. І додав, що підсумки аудиту буде оприлюднено найближчим часом, а після їх вивчення ухвалять певні рішення: «Я хочу подивитися повністю цей звіт і після цього розмовлятиму з паном Філатовим. Або більше не розмовлятиму з паном Філатовим».

Далі Володимир Зеленський зазначив, що ремонт наявних і будівництво нових аеропортів — один із пріоритетів влади на 2020 рік. Про це він заявив, відповідаючи на запитання про те, що в проєкті держбюджету-2020 поки що не передбачено коштів на ремонт аеропорту в Дніпрі: «Відповідь одна: ми будуватимемо у Дніпрі аеропорт. Ми нічого не відкладаємо, в 2020 році ми будуватимемо аеропорти, і не лише в Дніпрі».

Президент зазначив, що у нього є домовленість із Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, щоб разом обговорити проєкт бюджету на наступний рік перед внесенням його на розгляд Верховної Ради у другому читанні: «Вони до мене ще не приходили з фінальним бюджетом».

Новий Трудовий кодекс не звільнятиме жінок у декреті

Президент висловив переконання, що новий Трудовий кодекс, робота над яким триває у Верховній Раді, захищатиме права українців. «Зараз народні депутати працюють над новим сучасним законодавством і Трудовим кодексом. Там є багато пропозицій. Впевнений, що буде й багато дрібних помилок, які згодом виправлять. Я впевнений, що ми все зробимо, почуємо всіх людей», — сказав Володимир Зеленський. І додав, що під час розроблення нового Трудового кодексу буде враховано, що зміни до нього містять багато помилок.

Він зазначив, що у Трудовому кодексі не йтиметься про можливість звільнення жінок, які перебувають у декретній відпустці.

А ще він заявив про готовність говорити з будь-яким українським олігархом і вважає, що вони повинні попрацювати на Україну, бо тут нажили статки. На уточнення журналістки, чи погодяться олігархи на такі умови, глава держави відповів: «Погодяться. Знаєте, чому погодяться? У нас війна іде. І всі їх історії, всі їхні заводи, все, що в них є, всі статки, все їхнє виробництво раптом що може коштувати нуль».

Житло для ветеранів

Влада розглядає кілька варіантів розв’язання проблеми забезпечення житлом ветеранів війни: «Пільги я підтримую. Які є можливості і що ми робимо? Ми зустрічалися з ветеранами, з добровольцями, які переїхали до Києва. Вони не мають змоги винаймати житло, в них немає змоги взяти кредит через великі відсотки. Ми обговорюємо з міністром ці пільги. Це будуть і кредитні пільги, і щодо черг на житло», — сказав Володимир Зеленський.

Одним із варіантів розв’язання проблеми житла для ветеранів може стати будівництво для них житлових комплексів в обмін на сприяння будівельним компаніям у наданні землі під їхні проєкти.

«У цих житлових комплексах мають бути дитячі садочки, школи тощо», — наголосив Президент і виступив за активний діалог з ветеранами.

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«Урядового кур’єра»