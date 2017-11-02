Міжнародну дитячу благодійну фундацію Lumos всесвітньо відома письменниця заснувала 2005 року. Тоді Джоан Роулінг проголосила: місія фундації полягає в тому, щоб покінчити із практикою системної інституалізації дітей у всьому світі до 2050 року.
Меморандум про співпрацю в процесі реформування інтернатних закладів підписали у вівторок уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та голова Фундації Lumos Ірина Маланчук. У межах пілотного проекту реформуватимуть сиротинці та прихистки для дітей з неблагополучних сімей на Житомирщині.
Як наголосив під час брифінгу після підписання меморандуму Микола Кулеба, головна мета реформування інтернатних закладів — вчасно виявити проблему і допомогти сім’ї з дитиною, надати відповідні послуги, щоб дитина не потрапила до інтернатного закладу, а жила в родині, безпеці та добробуті. «Саме розвиток послуг підтримки сімей з дітьми на рівні громад — запорука успіху цієї реформи. Житомирська область стане першою в Україні, де спільними зусиллями ми створимо належні послуги у громадах, завдяки яким кожна дитина зможе зростати в любові у власному домі», — акцентував він.
Отже, Житомирщина — перша область, яка починає впроваджувати Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Окрім Фундації Lumos, допоможе краєві з реформою проект EDGE (Канада).
Lumos уже успішно працює в Чеській Республіці, Болгарії, Молдові, Греції, Японії, Малайзії, Гаїті. Як вказано в меморандумі, фундація авторки серії книжок про Гаррі Поттера надасть інтернатам Житомирщини технічну, експертну й методичну допомогу в реалізації пілотного проекту для сприяння припинення інституціалізації дітей. Тобто буде реалізовано проекти, спрямовані на підтримку кризових сімей, щоб зменшити кількість відмов від дітей, і заходи з повернення їх у родини.
Координуватиме пілотний проект у Житомирській області Національний офіс з реформи деінституціалізації при уповноваженому Президента України з прав дитини.
Нині в українських інтернатах перебуває 1,5% дітей. Згідно з Національною стратегією, вже у 2026 році в цих закладах має бути менш як піввідсотка мешканців. А ті, що з різних причин усе-таки залишатимуться в інституціях, а не в сім’ях, мешкатимуть в умовах, максимально наближених до сімейних, — до 15 осіб в одному закладі. Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки та план заходів з реалізації її першого етапу Кабінет Міністрів затвердив 9 серпня.
За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, який був присутній під час підписання меморандуму, держава готова надати фінансовий ресурс тим сім’ям, які відчинять свої двері для таких дітей.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»