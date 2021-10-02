Із 1 жовтня 2021 року в Україні всі заклади охорони здоров’я видаватимуть лікарняні листки тільки в електронному вигляді. Пілотний проєкт розпочато у червні, і за чотири місяці саме в такому вигляді їх видали вже понад мільйон. А робити це швидко і безпомилково навчилися понад 130 тисяч лікарів. На цьому наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу із цієї нагоди.

Отримання лікарняного листка — одна з найбільш затребуваних послуг. Щороку нею користуються понад 5 мільйонів українців, а фонд їх оплати становить приблизно 18 мільярдів гривень.

Підробити — зась

Така послуга має дуже вагомий антикорупційний ефект. Адже так дані простіше відстежувати, аналізувати, чи не видають деякі лікарі забагато цих документів і чому. Ніде правди діти, лікарняний можна підробити або купити в інтернеті. Електронна форма це повністю унеможливить. За прогнозами Мінцифри, нова послуга зможе зекономити до 4 мільярдів гривень щороку.

«Відтепер не буде бюрократії, не потрібно буде зайвий раз приходити в лікарню, уникаючи контактів із хворими в черзі після того, як людина одужала. А також це про безпеку та захист персональних даних пацієнта. Адже коли лікар заповнює саме електронну форму листка і ставить цифровий підпис, ні роботодавець, ні фахівці Пенсійного фонду не побачать діагнозу пацієнта», — зазначив Михайло Федоров. Він додав, що гасло команди Мінцифри: «Бігати повинні дані, а не людина».

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував, що країна має ще один цифровий успіх: із 1 жовтня здійснено перехід на електронні рецепти. Реімбурсація інсулінів відтепер здійснюється виключно в такій формі, й перший рецепт уже видано.

До видачі е-лікарняних, за його словами, готові 3150 закладів охорони здоров’я, а 2991 заклад їх реєстрував під час чотиримісячного перехідного періоду. За цей час понад 1,1 мільйона електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність зареєстрували 47 тисяч лікарів. Решта понад 150 тисяч лікарень теж долучаться у найкоротші терміни.

«Алгоритм простий: пацієнт приходить до лікаря, лікар заповнює форму і робить медичний запис. Після цього пацієнтові надходить смс-повідомлення, що електронний лікарняний відкрито. Далі медичний запис летить до Пенсійного фонду, і звідти теж приходить смс про відкриття лікарняного. Усе, більше ніхто нікуди не йде, лише триває діалог лікаря з пацієнтом про встановлення тимчасової непрацездатність за дев’ятьма визначеними категоріями. Звісно, пацієнт має пересвідчитися, що лікар вніс дані про нього правильно, особливо номер телефону, аби отримати ці смс-повідомлення. Роботодавця працівник повідомляє зручним для нього способом. Далі пацієнт лікується, одужує і повертається на роботу. А лікарняний закривається в електронному режимі. І роботодавець все це побачить у своєму кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду», — пояснив очільник МОЗ.

Паперові примірники як виняток

Він уточнив, що паперові листки ще певний час перебуватимуть в обігу. Передусім видані до 1 жовтня. А також якщо сплив термін, протягом якого лікар міг внести зміни до медичного висновку. Такі випадки розглядатиме на базі закладу лікарсько-консультативна комісія. Перехід на папери можливий, якщо виникнуть технічні проблеми, і протягом семи днів не можна буде передати дані з електронної системи охорони здоров’я до Пенсійного фонду. Тобто у разі форс-мажору та непередбаченої ситуації.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заначила, що відтепер людині не потрібно в окремих ситуаціях ходити в органи Пенсійного фонду по довідку про стаж, відвідувати кадрову службу і бухгалтерію, передаючи листок роботодавцеві. Усе це відбуватиметься автоматично. Раніше, якщо лікарняний потрібно було продовжити, а людина мала складності із пересуванням, виплати за таким листком відтерміновувалися. Нині обмін інформацією між усіма установами, які до цього причетні, відбувається в електронному вигляді.

Нова система позбавляє лікаря не властивих йому функцій. Адже чітко розділяє медичну і соціальну складові. Тож лікар лікуватиме пацієнта, а оформлення листків непрацездатності відбуватиметься на соціальному боці. Зокрема Пенсійний фонд, який є адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності, автоматизував процес формування е-лікарняного та адресування його для оплати роботодавцеві і Фонду соціального страхування.

«Пенсійний фонд щодня опрацьовує приблизно 30 тисяч медичних висновків про тимчасову непрацездатність. На 1 жовтня Фонд соціального страхування вже прийняв 94 тисячі електронних листків до виплати на суму майже 154 мільйони гривень», — поінформувала міністр.

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Вона зауважила, що система нова і запитання у людей, звісно, будуть. Фахівці Фонду соціального страхування готові відповісти на них за номером 0-800-50-18-92, а фахівці ПФ — за номером 0800-50-37-53.

Голова правління Пенсійного фонду Євгеній Капінус зазначив, що це була спільна і дуже плідна робота 24/7 фахівців Мінцифри, МОЗ, Мінсоцполітики та Пенсійного фонду. Нововведення буде дуже корисним для всіх: працівників, роботодавців, лікарів, страхувальників та фахівців ПФ. Економлять час, зусилля та папір. Одне відвідування лікаря — і українець отримає весь спектр послуг, яких потребує.