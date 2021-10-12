У Мінсоцполітики пояснили, як діяти, якщо захворіли і вперше користуєтеся сервісом електронних листків тимчасової непрацездатності

Четверта хвиля COVID-пандемії прогнозовано набирає обертів. Та й сезонні захворювання на грип та застуду актуальні. Тож як закликають українців жваві підлітки з відомої телереклами: «Захворів — сиди вдома. Поводься свідомо!» А що ж далі?

Останнім часом трапляється, що до поганого самопочуття хворої людини додається ще й непевність, чи впорається вона з користуванням новим електронним сервісом — е-лікарняним. Проте як зауважують у Міністерстві соціальної політики, нічого складного в цьому немає. Тому від початку дії нового сервісу до Фонду соціального страхування сформовано і передано на оплату вже понад 130 тисяч листків тимчасової непрацездатності саме в новому форматі.

Передусім хворій людині потрібно, як і зазвичай, відвідати сімейного лікаря та розповісти про симптоми і скарги. На основі цього діалогу лікар формує медичний висновок, чи насправді вам потрібно залишатися вдома на час хвороби. На сьогодні вже створено майже 1,4 мільйона медвисновків про тимчасову непрацездатність, 90% з яких — у разі загальних захворювань або травм.

Є медвисновок. Що далі?

Якщо ви працюєте офіційно, в разі тимчасової втрати працездатності електронний лікарняний для вас відкриють автоматично. Його сформують на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікуючий або сімейний лікар створить після огляду. Е-лікарняний автоматично відкриється в разі оформлення медичного висновку для вашої дитини, яка потребує догляду вдома.

Головне тут — обов’язково надати лікареві ваш номер телефону. Не зайвим буде навіть перевірити, чи всі цифри правильні.

Одразу після створення медичного висновку на ваш контактний номер надійдуть два повідомлення:

— від електронної системи E-health — про створення медичного висновку із зазначенням його номера,

— від Пенсійного фонду — про формування електронного листка непрацездатності, його номера і періоду дії.

Працівник має не зволікаючи повідомити цю інформацію роботодавцеві. Зробити це можна у будь-який зручний обом сторонам дистанційний спосіб, наприклад телефоном.

Це все. Від цього моменту ваше завдання — відповідально лікуватися, виконувати всі вказівки лікаря, швидше одужувати і чекати на виплати від Фонду соціального страхування й роботодавця.

За станом фінансування лікарняних листків зручно стежити у телеграм-каналі Фонду соціального страхування за електронною адресою: https://t.me/socialfund. Інформація там щоденно оновлюється за тегами #фінансування_оперативно і #фінансування_страхувальників.

Роботодавець або всі роботодавці за сумісництвом бачитимуть ваш е-лікарняний у своїх кабінетах страхувальників з дня його відкриття, але почнуть призначення допомоги лише після завершення визначеного у ньому періоду непрацездатності і спливу терміну, в який лікарі можуть внести до нього зміни.

Варто знати! Роботодавцеві доступна лише загальна інформація про вашу непрацездатність, необхідна для призначення матеріального забезпечення. Він не дізнається, на що саме ви хворіли. Тому не треба передавати роботодавцеві медичний висновок про вашу тимчасову непрацездатність, якщо лікар роздрукував для вас витяг. Цей документ містить ваші персональні дані й не слугує підставою для нарахування матеріального забезпечення.

Розповіли фахівці міністерства і про найпоширеніші запитання, які останнім часом виникали в тих, хто користувався сервісом уперше.

Якщо хворий одужав раніше

Електронний лікарняний створюється одразу зі статусом «закритий» та містить дату відкриття (початок непрацездатності) і дату закриття (планова дата одужання або наступного огляду).

Якщо ви одужаєте раніше, ніж зазначено в е-лікарняному, це має засвідчити лікар. Під час особистої зустрічі з вами він підтвердить працездатність і створить новий медичний висновок, який скоротить термін лікарняного.

Хвороба затягується?

Якщо ви не одужаєте у визначений в первинному е-лікарняному термін, лікар створить наступний медичний висновок, і на його підставі сформується окремий е-лікарняний, який продовжить вашу тимчасову непрацездатність. Про це також слід повідомити роботодавця.

Таких електронних лікарняних може бути кілька в межах одного страхового випадку. Усі вони матимуть тотожну першу частину номера е-лікарняного до знака дефісу. За кожним із них матеріальне забезпечення призначатиметься окремо — це дає змогу пришвидшити отримання допомоги, адже для виплат не потрібно чекати на повне одужання.

Новий медичний висновок, отже й наступний продовжений е-лікарняний створять у разі госпіталізації або направлення на відновне лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.

Якщо ви лікувалися від важких захворювань або травм, маєте ускладнення і показання для продовження лікування в реабілітаційному відділенні, лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я направить вас на таке лікування до санаторно-курортного закладу одразу зі стаціонару. Курс реабілітації тих, хто працює офіційно, оплачується за кошти Фонду соціального страхування в повному обсязі. Окремо за час відновного лікування фонд оплачує продовжений на цей період е-лікарняний.

Докладніше про механізм отримання реабілітації за кошти Фонду соціального страхування можна дізнатися за посиланням: http://www.fssu.gov.ua/.../main/uk/publish/article/975799.

Коли лікарняних кілька з різних причин

Інколи різні страхові випадки перекриваються. Наприклад, доки хворіла мати, захворіла й дитина, і малюкові потрібен догляд. Або ж лікар направив вас на двотижневу самоізоляцію із приводу COVID-19 як контактну особу, однак за кілька днів з’ясувалося, що ви таки заразилися.

Для таких випадків розроблено правила скорочення. Вони визначають пріоритет серед різних причин непрацездатності і скорочують непріоритетні е-лікарняні.

Лікарняний із самоізоляції від COVID-19, який оплачується в розмірі 50% доходу, переривається наприклад на користь е-лікарняного за вагітністю й пологами, що оплачується у розмірі 100% доходу, або за загальною хворобою, необхідності догляду за хворими рідними тощо (такі лікарняні оплачують залежно від стажу в розмірі 50—100% доходу). А електронний лікарняний за вагітністю й пологами скорочує будь-який інший з лікарняних, тоді як його не може бути скорочено жодною іншою причиною непрацездатності.

Хворій людині тут не слід нічого роботи самій. Е-лікарняні скоротяться автоматично, а розмір матеріального забезпечення розрахує роботодавець.

Чому не надійшло SMS?

Ви захворіли, відвідали лікаря, надали номер телефону і чекаєте на повідомлення, а воно не надходить? Мабуть, щось пішло не так. Варто спробувати з’ясувати, що сталось, аби виправити помилку.

Повідомлення про створення медичного висновку може не надійти, якщо ваші персональні дані, наявні в лікаря, виявилися неактуальними. Спільно перевірте правильність інформації — можливо, ви змінили прізвище, оновили номер телефону або є прогалини у наданій вами попередньо інформації про себе. Важливо завжди оперативно повідомляти лікаря й роботодавця про зміни ваших персональних даних.

Якщо інформація була неактуальною чи застарілою, після її оновлення ви обов’язково отримаєте очікуване повідомлення.

Переглянути свій медичний висновок можна за необхідності на Єдиному порталі державних послуг Дія. Для цього у спеціальному розділі слід увести номер запису сформованого медичного висновку з отриманого SMS.

Поставити запитання про створення медичних висновків можна фахівцям інформаційно-довідкової служби Національної служби здоров’я за номером 16-77.

Найчастіше може бути дві причини, чому не надійшло SMS про відкриття е-лікарняного: у вашому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду не вказано або вказано неактуальний номер телефону або е-лікарняний не було створено.

Передовсім запитайте в лікаря, чи він отримав відповідь від електронного реєстру листків непрацездатності і яку саме. Е-лікарняний може не сформуватись, якщо система не знайде вас у реєстрі застрахованих осіб, тобто не зможе підтвердити ваше офіційне працевлаштування. Якщо ж ви працевлаштовані за всіма правилами, зверніться до роботодавця або на гарячу лінію Пенсійного фонду для з’ясування за номером: 0800-503-753.

Е-лікарняний міг сформуватись, але повідомлення не надійшло. Ви можете самостійно перевірити, чи відкрився лікарняний. Для цього слід авторизуватись у вашому особистому кабінету на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису або пройти верифікацію за допомогою BankID. Там ви за потреби зможете оновити свій контактний номер телефону.

Хто платить і з якого дня

Перші п’ять днів страхового випадку оплачує роботодавець, а решта днів до повного одужання — Фонд соціального страхування незалежно від кількості е-лікарняних, якими оформлено випадок. Винятком слугують допомоги за вагітністю й пологами, з догляду за хворими дітьми тощо, які оплачуються за кошти ФССУ з першого дня.

Дата фінансування допомоги від фонду працівникові безпосередньо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку. Тож перебуваючи на лікарняному, працівникові слід не втрачати зв’язок із роботодавцем, цікавитися станом оформлення заяви-розрахунку і знати точну дату її подання. Знаючи її, можна стежити за станом фінансування е-лікарняного онлайн у телеграм-каналі Фонду соціального страхування: https://t.me/socialfund.

Інформація щодо профінансованих дат, у які роботодавці подали заяви-розрахунки, оновлюється в телеграм-каналі за тегом #фінансування_оперативно. Зазвичай минає кілька банківських днів, доки після здійснення фінансування кошти надійдуть на рахунки роботодавців для виплати допомог працівникам.

Однак аби працівники могли точно дізнатися, чи кошти вже перераховано їхнім роботодавцям, у телеграм-каналі запроваджено додаткову звітність за тегом #фінансування_страхувальників. Інформація там оновлюється в розрізі регіонів і означає, що кошти за заявами-розрахунками, поданими по наведену дату, вже надійшли на рахунки роботодавців.

Після того як кошти надійдуть на рахунок, роботодавець має виплатити допомогу працівникові у найближчий після дня призначення допомоги термін, визначений для виплати заробітної плати, або одразу після отримання коштів від ФССУ.

Отримати консультацію щодо оплати е-лікарняних можна за номером гарячої лінії ФССУ: 0800-50-18-92 або в управлінні виконавчої дирекції фонду, де зареєстровано вашого роботодавця. Контакти за регіонами можна знайти на сайті http://www.fssu.gov.ua/.../main/uk/publish/article/968493.

Тож як наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, видача лікарняних листків на сьогодні — чи не найпопулярніша та найзатребуваніша адміністративна послуга. Однак не слід забувати, що головне завдання хворої людини — дотримуватися вказівок лікаря та якнайшвидше одужувати. Отже, бігати мають дані, а не люди.