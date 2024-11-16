Центри життєстійкості підтримують ментальне здоров’я українців вже майже рік. Експериментальний проєкт Мінсоцполітики розпочав роботу у грудні 2023-го як складова всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» першої леді Олени Зеленської. За цей час фахівці центрів життєстійкості провели 500 396 заходів і допомогли українцям та українкам через індивідуальну і групову роботу. Хтось із відвідувачів разово звернувся по допомогу, хтось ходить у центри на постійній основі. Серед ключових напрямів роботи просторів — сімейні й індивідуальні консультації, групи взаємопідтримки, тренінги й навчання із самодопомоги та позитивного батьківства, волонтерські ініціативи.

Простори об’єднують під своїм дахом різні покоління і стають хабами, куди звертаються жителі громад з різними соціальними запитами. Спираючись на досвід інших країн, в Міністерстві соціальної політики створили унікальну модель допомоги, максимально затребувану під час війни й актуальну в подальшому процесі відновлення.

«Місцеві жителі та переселенці. Дорослі й діти. Військові і цивільні. Центри життєстійкості відкриті для кожної людини. Нашою метою було створити такі простори, де кожен почуватиметься безпечно і його почують. Кількість заходів, проведених за час роботи просторів, свідчить про важливість та ефективність цієї послуги», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Нині до центрів життєстійкості, які відкрито у 200 громадах у 22 областях України, найчастіше звертаються люди, що залишили домівки через бойові дії, втратили рідних під час війни, а також сім’ї з дітьми. Допомогу в цих осередках організовано так, що спершу людина відвідує індивідуальну консультацію з фахівцем, а потім долучається до групових занять залежно від потреби. Саме цей формат, переконані спеціалісти центрів, найефективніший для психологічного відновлення після кризових ситуацій.

Створені, щоб допомогти кожному відновлюватися після травматичних подій, повертатися до активного життя, долучатися до ініціатив своєї громади, центри життєстійкості стали невід’ємною частиною соціальної роботи на місцевому рівні у співпраці з громадським сектором. Одна з особливостей центрів життєстійкості — комплексний підхід. В одному просторі, облаштованому за принципами безбар’єрності, можуть надавати інші послуги, окрім базової — формування життєстійкості. До прикладу, тут може бути робоче місце працівника служби зайнятості, управління соцзахисту, можуть надавати підтримку ветеранам і їхнім родинам та консультації з юридичних питань. Для батьків з дітьми в центрах життєстійкості облаштовують дитячі куточки. Усі послуги в цих просторах безплатні для кожного жителя громади. Контакти таких центрів доступні на сайті Міністерства соціальної політики.

Джерело: Міністерство соціальної політики