Українська делегація, очолювана Прем’єр-міністром, взяла участь у Конференції з обговорення пункту восьмого формули миру та провела у Фінляндії результативні зустрічі

У межах робочого візиту урядової делегації в Гельсінкі відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та спікера Парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо.

росію треба спинити в Україні

Сторони передовсім порушили питання оборони й безпеки та зосередили увагу на протидії гібридній агресії ворога. Денис Шмигаль зауважив, що Фінляндія, яка вистояла проти російської агресії, як ніхто розуміє наміри й плани ворога. Юссі Халла-Ахо підкреслив, що Фінляндія із власної історії розуміє, чому росію треба спинити в Україні.

Учасники зустрічі також обговорили підтримку на шляху нашої держави в ЄС і НАТО.

«Україна однозначно посилить східний фланг Альянсу, гарантуючи безпеку європейським країнам», — наголосив Прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль подякував спікеру за його особисте сприяння визнанню Фінляндією Голодомору геноцидом українського народу.

«Пам’ятаємо потужний виступ пана Юссі Халла-Ахо українською мовою у Верховній Раді України торік у листопаді. Він тоді влучно зазначив: «Своєю героїчною боротьбою українці не лише заслужили на повагу всього цивілізованого світу, а й дали нам сміливість діяти», — зазначив очільник українського уряду.

Денис Шмигаль подякував спікерові за всю підтримку, яку він надає особисто та від імені Парламенту Фінляндії.

Цінуємо всебічну підтримку

Військову допомогу та потреби України в озброєнні й техніці, зокрема системах ППО, обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Президент Фінляндії Александр Стубб. Денис Шмигаль зауважив, що Александр Стубб був серед перших лідерів, хто підтримав надання Україні далекобійної зброї та можливість завдавати нею ударів по території ворога.

«Дякую Фінляндії за готовність надати 25-й пакет оборонної підтримки. Загалом Фінляндія вже передала військової допомоги на 2,3 мільярда євро», — зазначив очільник уряду України.

Окремо Прем’єр-міністр висловив вдячність за енергетичну підтримку й оголошення нового пакета для проходження зими, куди увійшли зокрема генератори і трансформатори.

«Цінуємо підтримку Фінляндією української формули миру та організацію конференції, що присвячена пункту восьмому «Екологічна безпека», — підкреслив Денис Шмигаль і розповів про план перемоги, який представив Президент України.

Підприємці реагують першими

В Україні вже реалізують великі інвестиційні проєкти за участю фінського бізнесу. Очікуємо, що скоро їх буде значно більше. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з фінськими підприємцями, що відбулася в Гельсінкі 18 жовтня за участі Прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо. Денис Шмигаль подякував уряду Фінляндії за розроблення плану участі у відбудові України, який передбачає дієві інструменти, що стимулюють приватний бізнес інвестувати в нашу економіку.

«Більш як 20 проєктів фінських компаній мають підтримку завдяки цим інструментам. Чітко розуміємо, в яких галузях інвестиції будуть особливо успішними для бізнесу та корисними для України», — зазначив очільник українського уряду.

Зокрема, в будівництві — передові технології, енергоефективність, досвід у побудові об’єктів цивільного захисту. В енергетиці — розвиток поновлювальної енергетики, децентралізація енергосистеми, розбудова розумних мереж, системи накопичення енергії, перетворення відходів на енергію. В освіті — цифровізація та розбудова моделі R&D на основі синергії між урядом, університетами та приватним сектором. У галузі телекомунікацій — технології шостого покоління бездротового зв’язку, а також передові технології цифрової безпеки.

Денис Шмигаль розповів про заходи українського уряду для підтримки підприємців. Серед них дерегуляція, цифровізація, розвиток індустріальних парків, сприяння проєктам зі значними інвестиціями.

«Інвестиція в Україну сьогодні — це гарантована вигода завтра та післязавтра. Крім комерційного зиску, це ще й внесок в побудову безпечної демократичної Європи», — наголосив Прем’єр.

Спільні кроки для захисту довкілля

Війна росії проти України спричинила масштабні екологічні руйнування, що призвели до безпрецедентного забруднення довкілля, порушення екосистем і знищення біорізноманіття не тільки в Україні, а й у світі. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Конференції з обговорення пункту восьмого «Екологічна безпека» формули миру Президента України. Захід відбувся в Гельсінкі за участі Прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, а також високопосадовців інших держав.

Прем’єр-міністр України наголосив, що принципово важливо зараз обговорити та напрацювати подальші спільні кроки щодо пункту восьмого формули миру, який охоплює питання екологічної безпеки.

«Ми впевнені, що обговорення дадуть змогу більшій кількості країн зрозуміти проблему війни проти природних екосистем європейського континенту та долучитися до підтримки України на її шляху до екологічної безпеки», — наголосив Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, нинішні збитки українським екосистемам оцінюють у 65 мільярдів доларів. Третина українських лісів уже постраждала від війни, а також 20% природоохоронних територій. Через війну під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна. Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС знищено майже 10 тисяч гектарів водно-болотних угідь міжнародного значення. Приблизно чверть території України заміновано, що також завдає значної шкоди.

«Скільки років знадобиться для подолання наслідків? У Франції після закінчення Першої світової війни 106 років тому було визначено 1200 квадратних кілометрів як забруднені внаслідок бойових дій. І досі будь-яку діяльність, зокрема випасання худоби, там заборонено. В Україні потенційно забруднена мінами та снарядами територія становить приблизно 140 тисяч кілометрів квадратних. Тобто український масштаб у десятки разів більший», — завважив Прем’єр-міністр і наголосив, що перед усіма стоїть важливе завдання: виробити спільне бачення того, як захистити природу та життя людей. Денис Шмигаль зазначив, що Україна готова розробляти спільне бачення та конкретні кроки на цьому шляху, застосовуючи принцип «ворог повинен заплатити».

Глава уряду означив кілька ключових завдань, щодо яких потрібно узгодити спільну стратегію: відстеження, реєстрація та звітування щодо всіх екологічних наслідків, впливів, втрат і збитків війни російського агресора в Україні; збирання цінних відгуків високого рівня і технічних коментарів від партнерів України; напрацювання подальших спільних кроків для притягнення російського агресора до відповідальності за всі екологічні злочини, скоєні проти України.

«Екологічна безпека — передумова економічного та соціального розвитку. Тому маємо знайти рішення та ресурси, як захистити і відновити нашу природу й довкілля, що постраждали внаслідок війни», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував уряду Фінляндії за проведення заходу, країнам-співголовам — Фінляндії, Німеччині, Болгарії — за їхню роботу над імплементацією пункту восьмого, а також іншим країнам, які підтримують Україну в цьому процесі.

За підсумком конференції країни-учасники погодили спільне комюніке.

Досвід Гельсінкі вартий запозичення

У межах робочого візиту до Фінляндії Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з мером міста Гельсінкі Юганою Вартіайненом. Глава уряду подякував за активну співпрацю з містом Дніпро і відзначив активну роль Гельсінкі в реалізації кампанії Європарламенту та Eurocities «Генератори надії».

«Під час російських обстрілів енергосистеми Гельсінкі одним з перших міст долучилося до збирання енергетичного обладнання для України, а Фінляндія загалом посідає одне з перших місць за кількістю наданого обладнання серед донорів у Європі», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна зацікавлена у досвіді міста Гельсінкі з розвитку зелених технологій, зокрема щодо системи опалення, встановлення сонячних панелей.

«Цінними будуть допомога та долучення Гельсінкі до коаліції цивільного захисту для побудови сучасних технологічних укриттів, яку започаткували разом із Прем’єр-міністром Фінляндії», — зазначив очільник уряду.

Зокрема, Денис Шмигаль ознайомився з укриттям цивільного захисту Merihaka в Гельсінкі. Загалом у фінській столиці майже 5500 укриттів, що вміщують 900 тисяч осіб.

«Ми прагнемо використати цей досвід для будівництва укриттів в Україні. Спільно з Фінляндією долучатимемо партнерів до реалізації таких проєктів», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як зауважив Денис Шмигаль, Україна розвиває пряму співпрацю між українськими та фінськими медичними закладами. Зокрема 18 жовтня міністерства охорони здоров’я України та Фінляндії підписали відповідну угоду, а українська делегація ознайомилася з роботою лікарні в Гельсінкі.

Окремо Прем’єр-міністр подякував меру Гельсінкі за лікування українських військових і висловив сподівання на розширення співпраці щодо лікування дітей з України.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ