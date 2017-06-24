Запропоновані урядом зміни до державного бюджету й збільшення фінансування найважливіших соціальних і оборонних програм обсягом 26 мільярдів гривень — результат системних кроків у напрямі зміцнення економіки. У четвер Верховна Рада ухвалила за основу цей пакет. Але не ухвалила в цілому, мотивуючи таке рішення збільшенням доходів у зв’язку з перевиконанням планових показників і розподілом надпланових надходжень.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман два дні поспіль приходив до сесійної зали. Перший раз він переконував народних депутатів ухвалити кабмінівські пропозиції, а вчора під час Години уряду він дякував тим, хто таки голосував за них.

«Це рішення важливо було ухвалити в цілому. А тепер ми на три тижні відтермінували перерозподіл коштів і фінансування всіх нагальних питань, — розчарувався глава уряду. — У проекті закону були субсидії, фінансування доріг, лікування людей за кордоном... Там була зарплата шахтарів, закупівля приладів індивідуального захисту. Там було багато речей, на які люди чекали».

Куди спрямують кошти

Провал урядових ініціатив, на його думку, спричинить кризу неплатежів у комунальній сфері, позбавить додаткових доходів шахтарів, медиків, військових і правоохоронців. «Таким рішенням ми спровокуємо величезну проблему по неплатежах. Теплокомун­енерго будуть заручниками цієї ситуації. Ми провели роботу з Академією медичних наук і говоримо про те, що їх треба підтримувати. Ми говоримо про українських медиків, яким треба отримувати зарплати, в тому числі в гірській місцевості. У нас є потреба забезпечити шахтарів засобами захисту та зарплатою. Ми все робимо, щоб забезпечити нормальне функціонування безпеки й оборони», — окреслив проблематику Володимир Гройсман.

Однак він запевнив у продовженні економічної політики очолюваного ним уряду. «Ми отримали кошти від зростання економіки, і початок зростання — результат системних кроків і попереднього уряду Арсенія Яценюка, і нашого уряду. Зараз завдання — пришвидшити зростання, — цитує його слова департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Детінізація та зростання дали змогу за п’ять місяців перевиконати план на 26 мільярдів гривень. Далі реформи, які стимулюватимуть стабілізацію та зростання на перспективу».

Напередодні, представляючи документ у парламенті, Володимир Гройсман зазначав, що вказану суму хотіли розподілити серед важливих соціальних програм таким чином: зокрема 14,1 мільярда планувалося направити на фінансування програми пільг і комунальних субсидій; 200 мільйонів — на збільшення фінансування програми реімбурсації «Доступні ліки»; понад 2,6 мільярда планували спрямувати на оборонні й безпекові потреби. Окремі рядки фінансування — зарплати працівникам видобувної промислової, передусім шахтарям, програми підвищення безпеки праці шахтарів, медичні субвенції регіонам, забезпечення потреб Академії медичних наук.

«Ми забезпечили зростання економіки й детінізацію, забезпечили перевиконання бюджету, — був емоційним Володимир Гройсман. — Зростають і місцеві бюджети — від 35 до 50%. Це означає, що ми розпочинаємо економічне відновлення. Ще багато чого потрібно зробити для зростання соціальних стандартів. Окрім підвищення мінімальної зарплати, розпочинаємо дискусію з підвищення пенсій, від такої реформи отримають зиск дев’ять мільйонів пенсіонерів. Ми внесли пропозицію про зміни до бюджету… Насправді — це зміни, яких потребують громадяни. Ми дуже серйозно моніторимо ситуацію з публічними фінансами».

Процес відкритий і публічний

У цьому контексті Володимир Гройсман закликав не дивитися на політичну кон’юнктуру, а ухвалювати державницькі рішення, які запропоновані урядом і перебувають на розгляді у Верховній Раді: «Давайте знайдемо сили ухвалити цю пенсійну реформу. Після її ухвалення пенсіонери скажуть тепле слово і подякують за таке відповідальне рішення».

До вересня уряд підготує наступний пакет змін, де врахує пропозиції парламентаріїв. Вони стосуватимуться, серед іншого, фінансування закладів освіти, програм суспільного мовлення та силового блоку.

«Я взяв зобов’язання, і я його виконаю, — підкреслив глава уряду, звернувши увагу на прозорість і публічність процедур. — Ви можете бачити кожну гривню, все чітко, публічно й відкрито».

Говорив з парламентської трибуни Прем’єр і про зростання соціальних стандартів як одну з ключових цілей роботи Кабінету Міністрів. Хоча воно й має відбуватися поступово. «Ми можемо збільшити стандарти, спираючись тільки на зростання економіки, отримані ресурси віддати людині праці чи пенсіонеру. Водночас, ми маємо модернізувати країну, — провадив далі Володимир Гройсман. — Нам потрібні нові дороги, котельні, заходи з енергоефективності, лікарні, нові садочки — все, що робить життя в країні достойним. Завдання — побудувати країну разом. А процес подальшого підвищення зарплат та пенсій має бути плавним — аби не зірвати інфляцію та економічне зростання».