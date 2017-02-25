Окресливши напрями подальших кроків уряду в економічній площині на двох харківських підприємствах — «ФЕД» і заводі ім. Малишева, зі студентами Національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Прем’єр-міністр Володимир Гройсман говорив про доступніші, але не менш актуальні речі.

«Дуже добре, що в нашій країні є заклад, який готує фахівців, що в майбутньому відповідатимуть за розвиток міського середовища, усіх сфер життєдіяльності. Робота в міському господарстві, органах місцевого самоврядування повністю зорієнтована на те, щоб працювати на людей. Ми всі живемо в містах, селах, селищах, громадах і розуміємо, наскільки важливо надавати людям якісні послуги», — привітав студентів Прем’єр.

Орієнтуватися на споживача

Дискусія з молоддю вийшла плідна й змістовна, вона стосувалася нагальних питань суспільного життя: ситуації на сході та боротьби України за територіальну цілісність, виплати стипендій, змін до податкового законодавства, перспектив розвитку туризму. Особливо цікавим видався майбутнім фахівцям досвід, набутий Володимиром Гройсманом на посаді Вінницького міського голови.

Розповідав він і про перебіг внутрішніх реформ та пріоритети роботи уряду, зокрема щодо відновлення економічного зростання та розвитку національної промисловості. «У мене є величезне бажання відновити нашу промисловість і підвищити якість життя. Є безліч підприємств у країні, які можуть виробляти конкурентну якісну продукцію. Маємо завойовувати нові ринки й зробити все, щоб цю продукцію було реалізовано на українських ринках», — окреслив мету перетворень Володимир Гройсман.

У виші Прем’єр оглянув навчальні лабораторії видобутку, підготовки та транспортування нафти й природного газу, науково-дослідний центр світлотехнічних вимірювань та лабораторію світлотехнічного дизайну.

Думками від роботи реального сектору Володимир Гройсман поділився з журналістами. «За перші два місяці бачимо досить позитивну динаміку з виплати мінімальної заробітної плати, зменшення на 16% безробіття, зростання на 47% вакансій. Зокрема за січень фіксуємо 27 тисяч нових економічно активних підприємців. Економіка розвивається, а це означає, що маємо дуже гарні основи», — переконаний Прем’єр-міністр.

З початку року вже зареєстровано понад 50 тисяч нових підприємців. А 91% з тих, що закривалися після підвищення мінімальної заробітної плати, не здійснювали жодної господарської діяльності та не сплачували податків, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Загалом економіка в ІV кварталі 2016 року показала дуже добрий сигнал зростання на 4,7%. «Це означає, що в Україні вироблятимуть більше продукції, побільшає робочих місць, зростатиме заробітна плата, а економіка продукуватиме національний продукт і зміцнюватиме фінансову незалежність, — наголосив Прем’єр. — Це єдиний шлях виведення країни з кризи».

Кожен робить свою роботу

Розповів він і про те, як уряд збирається розв’язувати проблему львівського сміття, яка, без перебільшення, стала загальнодержавною. Так, уряд готовий надати Львову нову ділянку для побудови сміттєпереробного полігона й закликає міську владу якнайшвидше ухвалити всі необхідні для цього рішення. «Я ж не можу за Львів будувати Львову сміттєпереробний комплекс, — слушно вказав Володимир Гройсман. — Якщо ця ділянка не підходить, надамо іншу, але врешті треба просто це зробити. Дуже прагну допомогти Андрієві Садовому це зробити. Я завжди готовий до будь-якої допомоги».

Раніше Володимир Гройсман бував у місті Лева з єдиною метою — допомогти навести лад. Тоді за результатами проведеного під головуванням Прем’єра засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій вирішено передати Львівській міській раді земельну ділянку для проектування й будівництва нового полігона для твердих побутових відходів. І якщо на обраній міським головою ділянці використати сучасні технології, проблем зі сміттєпереробкою бути аж ніяк не повинно. Крім того, бюджет розвитку міста сягає півтора мільярда гривень, що цілком достатньо для розв’язання проблеми утилізації сміття.

«Ми допомогли наводити лад на грибовицькому сміттєзвалищі щиро і відверто, з великою шаною і повагою до львів’ян. Але роботу за міського голову і за міську раду я робити не можу, можу лише допомагати», — резюмував глава уряду.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»