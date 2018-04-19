Торувати новий шлях завжди важко, а тим паче коли на ньому доводиться виправляти помилки попередників та розв’язувати безліч проблем, накопичених раніше. Відкриваючи засідання, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що обраний нинішнім урядом курс на зростання економіки дає змогу працювати саме на випередження і запобігати ускладненням, а не врегульовувати їх у пожежному порядку. Саме тому збереження темпів реформ задля підвищення якості життя громадян стає ключовим орієнтиром нинішньої роботи.

Він наголосив, що Кабмін не ухвалюватиме жодних рішень, які суперечитимуть інтересам громадян України. Це стосується всіх сфер життєдіяльності держави, зокрема ситуації на ринку пального. «Хочу запевнити: жодного рішення, яке може спричинити монополізацію та підвищення цін на пальне, не буде ухвалено. Всі намагання створити штучні монополії неприйнятні. Всі рішення уряду будуть чесними і в інтересах громадян», — чітко зазначив Прем’єр.

Цього дня Кабінет Міністрів розглянув також Основні напрями бюджетної політики на 2019—2021 роки.

Інвестпроекти збалансують бюджет

Документ передбачає прискорення зростання економіки в 2019 році до 3,6%, зниження інфляції до 6,5% і середньорічний курс гривні на рівні 30,5 за долар.

Уряд має намір забезпечити збалансованість і стійкість бюджетної системи. У галузі фіскальної політики Кабмін має намір переглянути акцизні податки на алкогольні напої, екологічний податок і рентну плату, наблизити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до рівня ЄС, провести переговори про усунення подвійного оподаткування з Німеччиною, Францією, Індією, Казахстаном, Чорногорією, ОАЕ, Молдовою. Також уряд планує забезпечити реалізацію інвестиційних проектів у соціально-культурній сфері, охороні здоров’я, енергетиці, переробній промисловості, екологічній і транспортній галузях, наданні державних послуг.

Як і передбачали, документ ухвалено одностайно й майже без обговорення. Тож дефіцит бюджету в 2019 році прогнозують на рівні 2,2% ВВП. При цьому в 2020 і 2021 роках зростання економіки прогнозують відповідно на рівні 4 і 6,3%, інфляцію — 5 і 4,8%, рівень безробіття — 8,5 і 8,3%, середньорічний курс гривні — 31,4 і 31,8 за долар. Граничний розмір дефіциту держбюджету в 2020—2021 роках очікують на рівні 2% ВВП.

Граничний розмір державного боргу в 2019 році прогнозують на рівні 56% ВВП, у 2020-му — 54%, у 2021-му — 53%.

Антирейдерські штаби захистять аграріїв

З ініціативи Міністерства юстиції та першого віце-прем’єр-міністра —міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва уряд вирішив відновити роботу антирейдерських аграрних штабів на час проведення цьогорічної посівної кампанії. Адже вони довели свою ефективність під час збирання врожаю торік.

«Робота штабів запобігла десяткам рейдерських захоплень у всій країні. Це підтверджують аграрні асоціації. Ситуація має рухатися далі, саме тому виникла ініціатива відновити роботу штабів у всій Україні, бо почалася посівна кампанія», — сказав міністр юстиції Павло Петренко, представляючи проект рішення. Він додав, що за 4 місяці роботи таких штабів у період збирання торішнього врожаю розглянуто 500 звернень фермерів та порушено 17 кримінальних справ.

Очільник Мін’юсту зазначив, що важливою складовою роботи штабів було правопросвітництво. Мобільні групи здійснили 1858 виїздів до віддалених сіл і надали консультації 15 тисячам громадян. За період роботи штаби визначили системні прогалини в законодавстві, які розв’язували руки рейдерам. Проаналізувавши їх, фахівці Мін’юсту розробили ініціативи, які й схвалив уряд.

«Ми ліквідували технічну можливість проводити реєстрацію земельних ділянок-привидів і запровадили автоматизовану систему обміну інформацією між земельним кадастром і реєстром нерухомості», — сказав Павло Петренко.

А Володимир Гройсман зазначив, що він повністю схвалює дії Національної поліції щодо запобігання рейдерству. «Якщо хтось підняв руку на чуже майно, його потрібно негайно затримати і кинути за ґрати», — жорстко наголосив Прем’єр.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення робочої групи з підготовки до монетизації субсидій. Очільник Кабміну наголосив, що цього року уряд має намір істотно просунутися в питанні визначення такого механізму.

Для розвитку вітчизняних кіноталантів

Очільник уряду повідомив, що в межах підтримки вітчизняної кіноіндустрії Кабінет Міністрів затвердив порядок розподілення коштів державного бюджету на кіновиробництво. Прем’єр нагадав, що на це буде спрямовано 500 мільйонів гривень.

«Настав час можливостей фундаментальних змін через зміни всередині країни, відновлення культури та мистецтва. Славетні актори, митці, які десятиліттями мріяли про свободу і пішли з життя, могли б бути гордими за Україну і за тих, хто прийшов їм на зміну. Ми затверджуємо порядок розподілення коштів і даємо поштовх до розвитку українських талантів», — сказав Прем’єр-міністр.

Міністр культури Євген Нищук зазначив, що створення національного кінопродукту надзвичайно важливе в умовах російської агресії. Бо український медіа-ринок, особливо телебачення, ще й досі наповнюють кінопродукцією, створеною спільно з виробниками держави-агресора.

«Вважаю таку практику неприпустимою. Як міністр культури і патріот своєї держави переконаний: нам потрібні фільми, створені українськими сценаристами, режисерами, операторами, акторами, що перед­усім орієнтуються на внутрішній ринок. Волію, щоб кошти українських платників податків було спрямовано на український контент, створення додаткових робочих місць, розвиток української кіношколи. На мою думку, такі принципи надання державної підтримки кінематографу — вияв патріотичної культурної політики», — наголосив урядовець.

На засіданні уряду було ухвалено рішення створити Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

Степан Кубів, представляючи проект відповідної постанови, зазначив, що перший перепис населення було проведено в 2001 році, потім у 2010-му провели пробний, відтоді їх переносили. «Робота комісії дасть змогу забезпечити координацію дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, підготувати рекомендації та пропозиції до програми перепису населення», — уточнив він.

Серед ухвалених цієї середи рішень — постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877», розроблена відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України задля зменшення ризиків потрапляння дітей в інтернатні заклади, влаштування їх до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, забезпечення можливостей для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування (зокрема віком понад 12 років, які майже не мають шансів потрапити в сім’ю) виховуватися в умовах, наближених до сімейних, а також забезпечення соціальної підтримки осіб із числа дітей-сиріт після досягнення ними повноліття. «Ухвалення цієї постанови дасть змогу до кінця року забезпечити житлом 763 дитини-сироти, а також побудувати 147 житлових приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання», — заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Уряд схвалив проекти указів Президента про відзначення днів професійних спілок, прикордонника, працівника Державної фіскальної служби. Відповідні рішення ухвалено на засіданні без обговорення. Запропоновано встановити День працівника Державної кримінально-виконавчої служби України 22 квітня, День Державної фіскальної служби України — 21 травня, День професійних спілок України призначити на другу неділю жовтня, День прикордонника святкуватимуть 6 травня.