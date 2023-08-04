Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що головне — працювати над посиленням безпеки країни та просувати вітчизняних виробників у світі

Глава уряду, зосередившись детально на економічних завданнях для керівників іноземних дипломатичних установ, зауважив, що дипломати мають підтримувати й просувати українських виробників, які, попри війну, й далі працюють в Україні, сплачують податки, зберігають робочі місця.

«У перший рік повномасштабної війни ми втратили близько 30% економіки та 3,5 мільйона робочих місць. Але втрати економіки були менші, ніж прогнозували. Бізнес адаптувався й далі адаптується. Він потребує нашої допомоги. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як повідомив Прем’єр-міністр, цього року на фінансування Сил безпеки і оборони держава витратить із бюджету 1,8 трильйона гривень. Решту коштів ми отримуємо від партнерів на гуманітарні й соціальні платежі, пенсії, зарплати лікарів та вчителів. Саме тому, за його словами, дипломати мають надалі зосереджувати роботу на фінансовій підтримці.

Глава уряду зауважив, що торік вдалося отримати 31 мільярд доларів. 2023-го Україна вже залучила 28 мільярдів. «Цього року наше завдання — залучити 45,8 мільярда доларів бюджетного фінансування і 14 мільярдів доларів — так зване швидке відновлення. Це те, що нам критично необхідно. Щоб дати суспільству надію, підсилити моральний дух для нашої боротьби, єдності нашої держави та морально-психологічного стану суспільства», — сказав Прем’єр.

Глава уряду зазначив, що партнери підтримують нас під час цієї війни, але після її завершення рівень підтримки значно зменшиться.

Він закликав присутніх активно працювати над приверненням світової уваги до України для того, щоб не знижувати рівня зацікавленості. І наголосив на важливій ролі представників дипломатичного корпусу, які нині дуже багатогранні та мультифункціональні, бо змушені займатися усім — від зброї до ліків, гуманітарних питань. «Для мене дипломатичний фронт не менш важливий за фронт, який тримають наші хлопці та дівчата, наші бійці. А ви тримаєте дипломатичний фронт», — наголосив глава уряду.

Денис Шмигаль вважає, що восени цього року Україні доведеться багато попрацювати, щоб фінансова підтримка Сполучених Штатів Америки не зменшилася, повідомляє Укрінформ.

«Дуже важко із Конгресом. Я переконаний, у вересні-жовтні буде взагалі ціла битва за те, щоб не втратити підтримку України. Маю на увазі фінанси, пряме бюджетне фінансування. Тому теж попереду велика робота», — сказав він і подякував послу України у США Оксані Маркаровій за плідну працю.

Що стосується МВФ, додав Прем’єр-міністр, то є велика чотирирічна програма, яка допоможе Україні триматися. Важлива і фінансова підтримка країн «Великої сімки».

Денис Шмигаль також акцентував на логістиці. Пріоритетом роботи для дипломатів залишаються поставки українських товарів та продукції, зокрема аграрної. «Україна застрахувала всі торгові судна, які здійснюють експорт та імпорт товарів через дунайські порти. Нині ми в уряді обговорюємо і, переконаний, ухвалимо рішення про страхування суден і відповідних компаній, які йтимуть по «зерновому коридору», — сказав він.

В умовах блокування «зернового коридору» рф логістика через Європейський Союз стає для нас життєво необхідним чинником. Перед нами стоїть завдання допомогти нашим фермерам і дати вижити українській економіці. Треба докласти всіх зусиль, щоб не допустити продовження блокування українського експорту, наголосив Прем’єр-міністр.

Крім того, очільник уряду закликав надалі тримати високий темп роботи над торговельними угодами, зокрема ACAA (промисловий безвіз) та оновленою угодою про вільну торгівлю з Канадою, яка зі свого боку відкриває шлях до угоди СРТРР (Всеосяжна та прогресивна угода про Транстихоокеанське партнерство).

Денис Шмигаль зауважив, що важливо також працювати над посиленням безпеки, оскільки це ключовий чинник для повернення додому українців, зокрема дітей, які є майбутнім подальшого розвитку та відновлення нашої держави.

«Війна коштує дорого. У першу чергу це стосується життів українців, біженців, які залишили Україну разом із дітьми. Лише в Європейському Союзі понад 770 тисяч дітей офіційно зареєстровано в системі європейської освіти. Ми вважаємо, що дітей значно більше. Мільйон дітей — це ресурс нашого майбутнього, який треба сюди повернути», — сказав глава уряду.

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