Під час учорашнього засідання Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, що уряду вже вдалося зробити і яких наступних кроків варто очікувати. Насамперед він наголосив, що чудес у державному управлінні не буває, тому неможливо одразу розв’язати всі проблеми, які накопичувалися роками.

«Деякі кроки не даються просто. Але стару систему за підтримки Президента й Верховної Ради ми зламали, й Україна йде шляхом перетворення на розвинену економічно сильну державу, де всім житиметься комфортно й безпечно. Започатковано дуже багато важливих змін. Головне, щоб були чіткі позитивні результати», — підкреслив глава уряду.

Презентацію зробленого Володимир Гройсман розпочав із того, як держава дбає про тих, хто її боронить і зі зброєю в руках обстоює право жити в незалежній країні. «Фінансування галузі безпеки та оборони — серед головних пріоритетів. Спрямовуємо кошти на модернізацію війська, посилюємо соціальне забезпечення українських захисників — воно виросло в 1,6 раза. Зарплата військових не менша за 10 тисяч гривень. 5700 військових забезпечено житлом. Будуємо нові гуртожитки. Надано 130 тисяч земельних ділянок для учасників АТО», — зазначив Прем’єр.

Розвиток економіки дає змогу поступово підвищувати соціальні стандарти. «З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата зросла удвічі — до 3200, хоч має ще зростати — бути принаймні вдвічі більшою.

Має швидше зростати й середня зарплата, щоб Україна конкурувала із країнами-сусідами, які запрошують українців на роботу. Наші громадяни мають працювати на національну економіку, і це має бути їм вигідно. Одне з найчутливіших питань — пенсійна система. Вона вже нині не банкрут. Її змінено, але ще не можна назвати справедливою для кожного пенсіонера. Та ми йдемо цим шляхом. Цьогоріч відбувся перший автоматичний перерахунок пенсій, у середньому доплата становила 591 гривню з огляду на доплати тим, хто має найменші пенсії. Двічі підвищилися пенсії військовим. Подолаємо дефіцит Пенсійного фонду і йтимемо до того, щоб мінімальної пенсії вистачало на мінімальне забезпечення власних потреб», — пообіцяв Володимир Гройсман.

Він констатував, що країна настільки може долати ризики, наскільки сильна її економіка. «Економіка виходить із зони ризику, наші борги стають нам посильними. Державний борг відносно ВВП скоротився із 79% до майже 61%. Він становить третину державного бюджету, а ці кошти ми могли б спрямувати на підвищення пенсій, інфраструктурні проекти, освіту, медицину. Завдяки бізнесу реальний ВВП за три роки зріс на 8,4%. Так, економіка зростає, але треба пришвидшитися, адже за економічним розвитком значно поступаємося країнам-сусідам. Політика уряду дає змогу Національному банку утримувати стабільний курс валют. Торік інфляція була меншою за 10%, прогноз на 2019-й — інфляція на рівні 7,5%. Це найнижчий показник за попередні п’ять років», — констатував Прем’єр.

Однією з найуспішніших реформ Володимир Гройсман назвав реформу з децентралізації. Їй уже п’ять років. «Місцеві бюджети зростають, громади одержують державну підтримку. Люди самі ухвалюють рішення, куди витрачати кошти. За 2016—2018 роки держава допомогла збудувати понад 11 тисяч нових об’єктів. Це заклади освіти, охорони здоров’я, ЦНАПи, культурні та інфраструктурні об’єкти, об’єкти спорту», — каже глава уряду.

Він нагадав, що інвестиції в якість освіти за останні два роки становили 6,8 мільярда гривень. «Це нові стандарти, якісне матеріально-технічне забезпечення освітніх закладів, підвищення кваліфікації вчителів. Нова українська школа подобається дітям. Тож інвестуємо саме туди, куди потрібно.

До слова, потрібно змінювати в країні систему ухвалення рішень. Не маємо часу займатися довгим законотворчим процесом — витрачати роки на ухвалення потрібного закону, а потім і на його імплементацію. Слід повертатися до того, щоб закони були рамковими. Повноваження уряду мають бути ширшими. Можемо швидше коригувати реформи, маючи зворотний зв’язок із тими, хто їх реалізує, задля прискорення реформи та її результату», — вважає Прем’єр.

Щодо реформування системи охорони здоров’я, то, за словами Володимира Гройсмана, профільне міністерство раніше сприймали лише як міністерство закупівель дорогого медичного обладнання за завищеними цінами. «Ми почали змінювати систему, й поступово люди відчуватимуть позитивні зміни. Змінилася первинна ланка медицини — вже майже 27 мільйонів громадян мають персонального сімейного лікаря. Зарплати лікарів і медсестер на первинній ланці зросли вдвічі-втричі — до 15—17 тисяч гривень. У п’яти областях і Києві започатковуємо проекти реформи екстреної медичної допомоги. Упроваджуємо програму безкоштовної діагностики — з другого півріччя не треба буде платити за аналізи. Закуповуємо ангіографи, щоб успішно лікувати серця українців. Стовідсотково забезпечуємо потреби зі стентування. Кількість стентувань збільшено вдвічі — з 5300 до 10 700. Головне, що ці технології дають змогу зменшувати кількість летальних випадків та інвалідності», — заявив глава уряду.

Прем’єр акцентував, що впроваджують системні зміни, які дають змогу заощаджувати фінансові ресурси. «Завдяки системі ProZorro держава заощадила 63 мільярди гривень. Проведено 2,2 мільйона публічних закупівель. Серйозний антикорупційний крок — запровадження автоматичного відшкодування ПДВ. Триває зміна системи управління державними компаніями. Розширюємо перелік електронних послуг, розпочалася дерегуляція в надрокористуванні, що матиме позитивний ефект у середньостроковій перспективі для нашої енергетичної незалежності», — зазначив Володимир Гройсман.

Говорячи про ці та інші позитивні зміни, глава уряду констатував, що треба правильно фокусуватися на проблемах, ухвалювати й реалізовувати правильні рішення, і тоді все вийде. «Якщо рішення будуть системними й чіткими, то результати не змусять себе чекати», — резюмував Прем’єр.

Інфографіку, яка ілюструє досягнення уряду за трирічну каденцію, буде надруковано в наступному номері «Урядового кур’єра».