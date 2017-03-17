Луцькі тролейбуси почали модернізувати. Невдовзі весь рухомий склад місцевого підприємства електротранспорту оснастять валідаторами — спеціальними пристроями для автоматизації оплати за проїзд.

Піонерами у впровадженні електронних квитків стали тернопільці. Саме у цьому обласному центрі вперше запрацювала система електронного обліку пасажиропотоку. Це не просто перший крок до переходу на електронні квитки, а й можливість максимально зменшити втручання кондуктора в процес оплати за проїзд.

«Ми зіткнулися з проблемами, адже до нас такого ніхто не робив. Мали самотужки напрацьовувати методичну документацію. Крім того, спершу було нерозуміння персоналу. Кондуктори боялися нововведень, доки не зрозуміли, як відбуватиметься процес», — розповів директор ТзОВ «Системний зв’язок» Віталій Васильків.

Тож тролейбусники із сусіднього регіону приїжджали навчати луцьких колег, провели тренінги для кондукторів із роботи з валідаторами. Працівники ЛПЕ переконують: це неважко, а сама система цікава й покращить якість пасажирських перевезень.

У Луцьку сподіваються за рахунок автоматизації обліку пасажирів частково розв’язати проблему пільговиків в електротранспорті, адже чверть 200-тисячного обласного центру має право на безкоштовний проїзд. Відтепер таким людям видадуть соціальні картки, які передбачатимуть певну кількість безоплатних поїздок на місяць. Так звану картку лучанина зчитуватимуть валідатори, тобто буде облік пільгових пасажирів.

Це дасть змогу поліпшити фінансову ситуацію на луцькому підприємстві електротранспорту. Бо тернопільці запевняють: економічний ефект від нововведень вражає.

«У нас виручка в середньому зросла на чверть, а на деяких маршрутах — аж на 70%. Трохи зменшився відтік готівки. Діє система контролерів. Вони мають службові картки і на кожному тролейбусі, притуляючи їх до валідатора, друкують «контрольку», тож можуть звірити готівкову виручку кондуктора і ввести дані в базу», — поділився Віталій Васильків.

Окрім валідаторів, у луцьких тролейбусах встановлять систему сповіщення для людей із вадами зору та слуху. Тобто тут подбали про пасажирів з особливими потребами. На спеціальних екранах озвучуватимуть і демонструватимуть назви зупинок, а в перерві між ними транслюватимуть соціальні ролики, новини абощо.

Усі тролейбуси оснастять GPS-обладнанням. За його допомогою оголошення зупинок відбуватиметься без участі водіїв, автоматично. Усі транспортні засоби під’єднають до електронної системи «МАК», тож кожен зможе відстежувати їхній рух в інтернеті чи за допомогою спеціального додатка, як це вже давно працює з маршрутним транспортом.

«Підприємство дбає про майбутнє. Робимо перші кроки до впровадження системи обліку, яка дасть змогу продавати квитки, знати кількість перевезених пасажирів і надавати ці дані в міську раду, яка відшкодовує нам витрати на перевезення пільговиків. Думаю, що ця система дасть змогу жителям міста значно комфортніше користуватися транспортом, а транспорту — повністю фінансуватися і розвиватися: оновлювати рухомий склад, внутрішню систему тощо»,— переконаний директор Луцького підприємства електротранспорту Ігор Грицюк.

До слова: у Тернополі впровадження такої системи зайняло майже чотири роки. У Луцьку ж її планують впровадити за кілька місяців.

Щоправда, розділять процес на три етапи. Cпочатку, із 27 березня, кондуктори допомагатимуть пасажирам у видачі квитків за допомогою валідаторів, які ще працюватимуть у тестовому режимі. До речі, систему з’єднають з 1С бухгалтерією ЛПЕ, щоб бачити реальний пасажиропотік і кількість пільговиків. Відрегульований процес потребуватиме затвердження у виконкомі. На другому і третьому етапах користувачі електротранспорту зможуть оплатити квиток будь-якою банківською карткою. Ідеться про платіжні системи Maestro та MasterCard.