Випускник Рівненської ЗОШ №23 Єгор Миколаєнко порадував батьків і громадськість міста результатом у 200 балів із хімії. Він єдиний в області та один із 17-ти щасливчиків в Україні, які мають найвищий бал із цього предмета.

«Таким і є щастя!»

«Єгор разом із батьками ще із 7-го класу визначив пріоритетом хіміко-біологічне спрямування. Він вирішив стати хірургом, щоб рятувати людські життя. Хлопець цілеспрямований, наполегливий і врівноважений, багато працював з учителькою хімії Світланою Гнесь і з репетитором. Ось і результат. Юнак ще й активно займається спортом: у травні посів третє місце на гімназіаді України з легкої атлетики», — гордо розповів директор ЗОШ №23 Олег Кроль.

Одним з 10-ти випускників в Україні став учень Костопільської ЗОШ №6 Дмитро Стельмах, який отримав 200 балів із географії.

Та найбільше вразили учні школи №8 із Рівного. Одразу троє отримали по 200 балів з англійської — і це в звичайній, не спеціалізованій школі! Це Анна Левчик, Вікторія Гребініченко та Павло Брижатий. Якщо Анна була фіналісткою програми «Флекс» (рік жила в Америці), а Вікторія працювала з репетиторами, то Павло зізнається, що займався самоосвітою, переглядав чимало відео та новин англійською. Усі вони дізналися про результати вночі й не повірили. Думали, що програма дала збій.

«Але коли мама поруч кричить: «Ура! У нас 200 балів!», це круто. Це і є щастя, коли ти в 11-му класі, і все, про що думаєш, це ЗНО та вступ до вишу. Дехто з батьків просить репетиторів попрацювати так, щоб дитина мала 200 балів. Так не буває, лише системна робота і бажання вчитися дають результат», — цілком по-дорослому розмірковує Вікторія Гребініченко.

Вона хоче вступити на омріяний факультет міжнародних відносин до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Натомість Павло Брижатий обирає між міжнародними відносинами та політологією Національного університету «Острозька академія». Анна думає пов’язати майбутнє з фінансами й хотіла б працювати в міжнародній компанії, але житиме на рідній землі:

«Думала поїхати за кордоном, доки не побувала в Америці. Там усвідомила: вдома все одно краще. Крім того, я дуже люблю Україну».

ЗОШ №8 стала першим навчальним закладом на Рівненщині, де одразу троє випускників отримали максимальний бал з одного предмета.

«Ми зруйнували стереотип, що в загальноосвітній школі учні не можуть скласти ЗНО на 200 балів. Усе залежить від того, наскільки дитина мотивована й має бажання вчитися», — каже вчитель англійської мови ЗОШ №8 Лариса Парфенюк.

Допомогла… пандемія?

Задоволений успіхами випускників і вже потенційних студентів (адже розпочався прийом документів до вишів) завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти обласного інституту післядипломної освіти Ігор Опольський:

«Якщо систематично вчитися, результат буде навіть в умовах пандемії. Якщо в 2018-му на Рівненщині було четверо 200-бальників, у 2019-му — шестеро, торік — восьмеро, то нині маємо 18, з них 5 — з англійської мови, 4 — з біології, троє — з математики, троє — з української». Виходить, пандемія дала змогу випускникам зосередитися на профільних предметах і… несподівано побила всі рекорди!

Голова ОДА Віталій Коваль уже розпорядився про преміювання кожного з цих випускників. На початку вересня кошти з обласного бюджету надійдуть на їхні картки — по 5 тисяч кожному. Їх передбачено в обласній програмі підтримки молоді на 2021—2023 роки.

«Окрім цього, наші переможці можуть претендувати на стипендію Президента — 10 тисяч щомісяця протягом навчального року. Але за умови стати студентом українського вишу, — бо саме на його рахунок надійде стипендія», — каже начальник управління освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський.

Золота медаль Богданки Хомич

…Мене вразила історія Богданки Хомич із поліської глибинки — села Колки Дубровицької громади, що в Сарненському районі. Вона дитина з інвалідністю від народження, якій складно пересуватися навіть на візку, закінчила школу із золотою медаллю! Дівчинка працювала з учителями свого НВК за індивідуальною програмою, хоч підступна хвороба прогресувала… Але дістатися Богданка до пунктів складання ЗНО не змогла.

— Єдине, що для нас підходить, — дистанційне навчання. Але в державних вишах його для людей з інвалідністю немає, хоч Фонд страхування інвалідів фінансує навчання студентів, скажімо, в недержавному університеті «Україна». Ми обрали спеціальність «Психологія» в міжнародному економіко-гуманітарному університеті в Рівному. Я сама днями завезу туди документи, укладемо угоду з вишем та фондом страхування інвалідів. Тож, гадаю, і в нашої Богданки буде своя ніша для самореалізації, — не втрачає оптимізму мама Лілія Станіславівна.