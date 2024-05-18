Відкриваючи вчора чергове урядове засідання, Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль наголосив, що одне із ключових питань нині — ситуація в енергетиці.

«Почнемо з головного. Енергосистема цілісна і працює стабільно. Енергетики контролюють ситуацію. Однак генерації електроенергії не вистачає, щоб покрити все споживання. Тому Укренерго змушене повернутися до графіків відключень і для промисловості, і для населення», — повідомив він, додавши, що уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально поліпшити ситуацію.

Прем’єр-міністр зазначив, що уряд спрямував понад 1,5 мільярда гривень для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.

«Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко», — наголосив Денис Шмигаль.

Зокрема, 726 млн грн було надано для державної компанії «Центр­енерго» з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії.

Генератори­рятівники

Одне з найважливіших завдань для відповідальних відомств — децентралізація та забезпечення надійного енергопостачання критичної інфраструктури. Як наголосив Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль, попри наявні відключення та складну ситуацію громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Він повідомив, що в медичних закладах України є понад 11 тисяч генераторів. Наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше одного генератора, за його словами, — умова для контрактування з Національною службою здоров’я. Крім того, у межах спільного проєкту зі Світовим банком держава встановлює в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Нині понад 60 лікарень мають такі станції.

«Нещодавно медичні заклади у 20 областях отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримають 2000 таких систем», — зазначив Денис Шмигаль.

Він зауважив, що держава забезпечує також заклади соціального захисту. У центрах надання соціальних послуг є понад 600 генераторів. Інтернатні заклади мають 780 генераторів, центри надання адміністративних послуг — 545 генераторів, а 109 обладнано сонячними панелями.

«Цю роботу необхідно не просто продовжувати, а прискорювати та розширювати. Тому завдання для кожного міністерства та міністра: забезпечити енергетичну автономність усіх визначених закладів у вашій галузі та відповідальності. Це стосується і електроенергії, і опалення», — наголосив Прем’єр.

Енергоефективність важлива

Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури і Фонду енергоефективності буде доручено разом з місцевими керівниками напрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків. Про це на засіданні зазначив Денис Шмигаль.

«Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи. Окрема робота щодо генераторів та сонячних панелей», — наголосив очільник уряду.

Прем’єр­міністр нагадав, що ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій і теплових насосів для опалення. Це гранти обсягом до 2 мільйонів гривень: «Тобто держава дає кошти, щоб люди поліпшували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно долучатися до цих процесів».

Збільшення видобутку ресурсів

Не менш важливе завдання, пов’язане з нашою енергетичною незалежністю та стійкістю: збільшення видобутку енергоресурсів. Ідеться передовсім про видобуток газу.

Торік державний Нафтогаз запустив у роботу 86 нових свердловин. Від початку цього року було запущено ще сім нових. Важливо, що компанія досягла найвищого видобутку за відповідний період упродовж останніх двох років. Завдання на 2024 рік для Нафтогазу — вийти на видобуток обсягом приблизно 15 мільярдів кубометрів газу.

Прем’єр­міністр подякував усім енергетикам, які працюють з повною віддачею 24/7, щоб відновлювати та посилювати вітчизняну енергосистему. З огляду на всю складність ситуації він укотре закликав громадян ощадливо використовувати електроенергію. «Це має стати новою звичкою та новою нормою для всіх нас», — підсумував Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ