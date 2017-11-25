Кабінет Міністрів підтримує політику спрощення дозвільних процедур передовсім у видобутку газу, а також пропозиції щодо зниження ставок ренти до 12% під час відкриття нових свердловин. Про це йшлося на нараді, присвяченій реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі. Захід відбувся у Полтаві в межах робочої поїздки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Глава уряду розраховує на появу наприкінці року пакета рішень у газовидобуванні. Їх мають напрацювати парламентарії та представники експертного середовища. Прем’єр сприймає за позитивні зрушення видобуток власного газу, оновлення основних фондів, запровадження нових технологій державними компаніями та приватними структурами. Усіх посадовців, які створюватимуть перешкоди в політиці енергонезалежності, він пообіцяв перевести у статус ворогів держави.
«Усім потрібно надавати рівні умови, дозволи у разі дотримання чинних вимог. До кінця року маємо ухвалити конкретні рішення зі спрощення процедур (ліцензування), щоб ми рухалися в напрямі здобуття енергонезалежності, а також щодо нових свердловин. Тут треба запроваджувати зниження рентних платежів. Це може бути чинником збільшення інвестування в розвиток видобутку газу», — означив позицію Володимир Гройсман.
Сторони домовилися продовжити роботу в частині опрацювання рішень з лібералізації умов у газовидобуванні. Це вплине на збільшення видобутку блакитного палива й сприятиме розвитку суміжних галузей, зокрема видобування нафти. «Нам потрібні інвестиції та розумні регуляції. Нині ми видобуваємо 15 мільярдів кубометрів газу, а можемо 20 мільярдів. Люди побачать контрольовану ситуацію з ціною палива», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон нагадав присутнім, що План імплементації Концепції розвитку газовидобувної галузі уряд затвердив у грудні 2016 року. Незабаром на розгляд уряду виноситимуть проекти рішень, які будуть здатні полегшити реалізацію заходів, передбачених концепцією. Це і новий Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, і Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування, і Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, і Методика визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин.
«Перед нами стоїть непросте, але реальне завдання: зробити Україну енергетично незалежною й розпочати експорт українського газу в Європу. Природні можливості в нас величезні, варто лише посилити виконавчу дисципліну в міністерствах», — наводить слова віце-прем’єра його прес-служба.
Уряд навіть планує звернутися до народних депутатів із проханням невідкладно підтримали законопроект №3096-д (дерегуляція у сфері видобування нафти і газу), №5459 (12% ставка рентної плати для суб’єктів господарювання, що експлуатують нові свердловини), №3027 (2% ставка рентної плати для нафти та конденсату і 1,25% ставки рентної плати для природного газу).
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак виокремив тему реформування геологічної галузі. Він наголосив, що Мінприроди понад рік працює над реалізацією Концепції розвитку газовидобувної галузі України й системою надрокористування України. Триває робота над внесенням змін до чинного законодавства, запровадження сучасних механізмів дерегуляції, усунення корупційних виявів та осучаснення розвитку українського ринку надрокористування. Він має стати конкурентоспроможним і цікавим для інвесторів.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»