Про те, що Україна стабільно проходить осінньо-зимовий опалювальний сезон 2016/2017 років, стало зрозуміло під час робочої зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з віце-прем’єр-міністром Володимиром Кістіоном, міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом та головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим. Тема зустрічі мала більш загальну назву — «Забезпечення країни енергоресурсами».

На початку обговорення глава уряду зазначив: «Попри те, що ситуація з проходженням опалювального сезону абсолютно стабільна, слід дуже чітко тримати руку на пульсі. Це потрібно, щоб ми нормально й прогнозовано завершили цей опалювальний сезон і одразу почали готуватися до наступного. Зокрема, звернули увагу на всі ті запаси, не понижуючи їх, які нам необхідні для стабільності за будь-яких умов під час проходження опалювального сезону».

Володимир Гройсман подякував відповідальним за підготовку до опалювального сезону посадовцям та за забезпечення країни енергоресурсами. Особливу увагу він звернув на процес накопичення енергоресурсів до наступного опалювального сезону. Це першочергова потреба. «Дякую за те, що фактично по всій території країни у людей було тепло, світло. А тепер потрібно вже думати про 2017 рік, про формування стратегічних запасів як на завершення року, так і на фактичне накопичення від весни після завершення опалювального сезону», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Опісля тримав слово профільний міністр Ігор Насалик. Він наголосив, що об’єднана енергосистема працює у штатному режимі. Принаймні статистичні дані, котрими він володіє, засвідчують станом на січень профіцит потужності 4,2 тисячі мегават. Це еквівалент 4 атомним енергоблокам. «Очікується профіцит атомної енергетики, і Міненерговугілля готує всі необхідні документи, щоб вийти на експорт електроенергії. Україна готова експортувати понад мільярд кіловат-годин», — резюмував Ігор Насалик.

До речі, нині на складах лежить близько 1,9 мільйона тонн вугілля. За даними міністра, впродовж першої декади січня за температури 17—20 градусів морозу спрацювання складів за 10 днів становило 1,7 тисячі тонн. «Ситуація повністю контрольована, жодних проблем немає», — додав він.

Коли обговорювали питання надійності енергозабезпечення країни, Володимир Гройсман дав доручення посилити роботу з поглиблення співпраці з обленерго, спрямувати зусилля на модернізацію мереж.

«Я хочу, щоб кожна людина мала гарантоване якісне постачання електроенергії у своїх будинках», — пояснив глава уряду. Тому обсяги накопиченого вугілля зменшувати не можна. Натомість слід «забезпечити 1,9—2 мільйони тонн вугілля». «Цей запас має бути в постійній наявності — нерухомим», — наголосив глава уряду.

У свою чергу голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зауважив, що ситуація із забезпечення газом стабільна. Наприклад, максимальне споживання газу у січні, що холодніший порівняно з минулим роком, було менше за навіть нижчої температури, ніж у 2016 році. «Це свідчить про позитивні результати заходів з енергоефективності та політики уряду щодо зменшення споживання газу в побуті», — сказав він.

Окрім цього, в підземних газових сховищах є понад 11 мільярдів кубометрів блакитного палива. Очікується, що на кінець лютого — початок березня Україна вийде на показник 8 мільярдів кубів. Він відповідатиме показнику березня 2014-го. Андрій Коболєв також акцентував, що торік вдалося досягти збільшення видобутку українського газу. Позитивна тенденція триватиме і в 2017-му — планується збільшити видобуток на 500 мільйонів кубометрів.

На це Володимир Гройсман відреагував стратегічною метою — до 2020 року Україна має забезпечити свою енергетичну незалежність. «Ми маємо повністю себе забезпечити власним газом. Крапка. Це дасть змогу розвивати національну економіку і забезпечити зниження ціни на енергоресурс у середньостроковій перспективі. Наше завдання — менше споживати за кращої якості і більше видобувати власних енергоресурсів», — вивів формулу успіху Прем’єр.

Насамкінець він закликав пришвидшити реформування роботи НАК «Нафтогаз України».