В Україні з офіційним візитом перебуває Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд. На площі перед будинком Адміністрації Президента відбулася офіційна церемонія зустрічі глав двох держав. Під майоріння державних прапорів прозвучали державні гімни у виконанні Військового оркестру, потім президенти обійшли стрій воїнів роти Почесної варти. А після зустрічі віч-на-віч Петро Порошенко та Керсті Кальюлайд поспілкувалися з журналістами.

Дотиснути Путіна

Стало відомо, що сторони скоординовували позиції щодо протидії російській агресії, обговорювали актуальні питання українсько-естонського співробітництва, узгоджували шляхи підтримки України в контексті її інтеграції до ЄС і НАТО.

Представники ЗМІ дізналися, що пані Президент стане першою главою іноземної держави, яка відвідає Донбас та лінію розмежування, зустрінеться з українськими воїнами, а також тимчасово переміщеними особами. «Хочу висловити підтримку всім українцям у їхній боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Незаконну анексію Криму та російську окупацію на сході має бути зупинено і ситуацію має бути повернуто в межі міжнародного права. Російська агресія проти України — гуманітарний виклик для всієї Європи. Я знатиму набагато більше про ситуацію на лінії фронту через кілька днів, але вже зараз цілком переконана, що світ має бути об’єднаним у підтримці та зберігати постійний міжнародний тиск. Європа має залишатися об’єднаною, тому що Україна належить до Європи. Український народ і представники української влади продемонстрували бажання бути ближчими до Європи й дотримуватися демократичних ліберальних цінностей і верховенства права», — підкреслила вона.

Петро Порошенко висловив вдячність Керсті Кальюлайд за підтримку позиції України про необхідність запровадження миротворчої місії ООН на окупованій території Донецької та Луганської областей. Він наголосив, що треба зробити все можливе, щоб мандат місії став передумовою для початку реалізації політичних процесів на Донбасі, повідомляє департамент прес-служби АП.

Президент окремо відзначив внесок Естонії у діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході нашої держави. «Тверда й принципова позиція, об’єктивна інформація, яку надають спостерігачі СММ ОБСЄ, дає всьому світу змогу чітко і принципово визначити відповідальність російської сторони за брутальне порушення мінських угод, зокрема безпекового компоненту, за порушення режиму припинення вогню, режиму відведення військ і перешкоджання початку політичного процесу», — зауважив він.

Українська сторона робить усе, залежне від неї, щоб процес звільнення заручників, який розпочався наприкінці минулого року, було продовжено. «Не існує жодних міжнародних переговорів ні з нашими європейськими, ні з американськими партнерами, де б ми не порушували питання необхідності якнайскорішого звільнення українських бранців, яких незаконно утримують як на окупованій території, так і політичних в’язнів, яких Росія тримає в тюрмах окупованого Криму та на території РФ. Звільнення заручників — складова мінських угод, де Росія взяла на себе прямі зобов’язання звільнити бранців. Ідеться про Сущенка, Сенцова, Кольченка і багатьох інших, кримських татар, українських військовослужбовців. Нікого ми не забуваємо», — наголосив він.

Глава держави додав, що під час телефонних переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель також було скоординовано дії з цього питання. «Пані канцлер поінформувала, що під час переговорів з Путіним у Сочі це питання також було одним з найважливіших на порядку денному. Ми робимо все, від нас залежне, щоб забезпечити, вибачте на слові, тиск на Путіна для того, щоб він нарешті віддав доручення, і процес, який ми розпочали наприкінці минулого року, коли вдалося звільнити 74 заручники, якнайшвидше продовжити, щоб українські герої якнайшвидше повернулися додому», — підкреслив Петро Порошенко.

Співпраця в дії

Естонія й надалі підтримуватиме політику відкритих дверей Європейського Союзу та Організації північноатлантичного договору (НАТО) в інтеграційних прагненнях України. Про це заявила Керсті Кальюлайд. Україна — пріоритетний партнер Естонії в розвитку двосторонньої взаємодії та наданні гуманітарної допомоги. «Естонські платники податків роблять внесок у різні проекти в Україні обсягом більш як 2 мільйони євро щороку», — констатувала пані Президент.

Україна вдячна Естонії за рішучі дії в гуманітарній складовій подолання наслідків російської агресії. «Загальна сума, яку дружня країна надала в матеріально-технічній, гуманітарній сфері, перевищує 10 мільйонів євро. Співпраця в безпековій сфері також надзвичайно ефективна. Україна має естонських інструкторів, ефективно співпрацює в оборонно-технічній галузі. Ми дуже цінуємо рішучі дії зі зміцнення обороноздатності нашої країни», — наголосив Петро Порошенко.

Під час перемовин з пані Президентом було обговорено необхідність проведення міжурядової комісії цього року — в економічній і гуманітарній співпраці. «Дуже ефективна й програма підтримки Естонією реформ. Спільно з нею ми запроваджуємо електронне урядування, бо досвід вашої країни надзвичайно цінний, і ми дуже вдячні за передачу технологій. Обговорювали й питання використання досвіду Естонії в реформуванні системи охорони здоров’я, її участь у розробленні програмного забезпечення в системі сільської медицини», — зазначив Петро Порошенко. Щодо економічної співпраці між нашими державами, то за останній рік товарообіг між Україною та Естонією зріс майже на 30%.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»