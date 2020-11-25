ПОВІДОМЛЕННЯ

про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь

щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — виробників сталевих прутків та застосування адекватних заходів у відповідь

Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі — Закон) та Порядку проведення розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.1999 № 2120, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) 20.11.2020 розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали щодо встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — виробників сталевих прутків та застосування адекватних заходів у відповідь.

За результатами розгляду вказаних матеріалів було встановлено, що діючими нормативно-правовими актами Республіки Білорусь передбачено застосування експортних заборон та/або обмежень при постачанні відходів та брухту чорних металів, зокрема і на територію України.

Такі дії Республіки Білорусь суперечать положенням Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.1992 і Договору про зону вільної торгівлі від 18.10.2011 (СНД) та вважаються дискримінаційними та недружніми.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 29 Закону, Комісія прийняла рішення № 467/2020/4411-03 «Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — виробників сталевих прутків та застосування адекватних заходів у відповідь» (далі — Рішення Комісії), відповідно до якого вирішила запровадити спеціальне мито щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь з наступним описом:

прутки гарячекатані, які мають однаковий круглий суцільний поперечний переріз діаметром до 40 мм (включно) за всією довжиною, з вуглецевої та інших легованих сталей, у тому числі укладені в бунти чи розрізані на відрізки, що можуть мати вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком прутків з автоматної, швидкорізальної, корозійностійкої (нержавіючої) та інструментальної сталі, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному стані та кутиків, фасонних та спеціальних профілів з легованої сталі, порожнистих прутків та брусків для буріння, прутків гарячекатаних, виготовлених зі сталі марок C72D2 та C72D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 70 00, та C82D2 та C82D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 90 00), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами ех 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, ех 7213 99 10 00, ех 7213 99 90 00, ех 7214 20 00 00, ех 7214 99 10 00, ех 7214 99 39 00, ех 7214 99 79 00, ех 7227 20 00 00, ех 7227 90 10 00, ех 7227 90 50 00, ех 7227 90 95 00, ех 7228 20 91 00, ех 7228 30 69 00.

Позначка «ех» поряд з класифікаційним кодом означає, що спеціальне мито застосовується виключно до товарів, опис яких визначено в рішенні.

Документальне підтвердження виготовлення прутків гарячекатаних зі сталі марок C72D2, C72D, C82D2 та C82D забезпечується шляхом надання сертифіката якості, складеного виробником товару.

Розмір ставки спеціального мита щодо імпорту в Україну товару становить 16,08 % від митної вартості. Спеціальне мито застосовується з моменту набрання чинності Рішенням Комісії і до встановлення факту припинення Республікою Білорусь дискримінаційних та недружніх дій щодо України.

Імпорт на митну територію України товару без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою спеціального мита у розмірі, встановленому Рішенням Комісії.

Рішення Комісії набирає чинності через 7 днів з дня опублікування повідомлення про нього у газеті «Урядовий кур’єр».

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі