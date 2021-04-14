Незабаром у Черкасах запрацює новий фармацевтичний завод загальною площею понад 25 тисяч квадратних метрів. Його будівництво розпочато п’ять років тому. Нині на нових потужностях тривають випробування технологічного устаткування. У приміщенні виробничого комплексу фармацевтичної компанії «Юрія-Фарм» працюватиме 20 цехів, де випускатимуть і біотехнологічну продукцію.

Будівництво нового виробничого підрозділу стало можливим завдяки реінвестуванню понад 80% прибутків у нові напрями і кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Передумовою для виробництва біотехнологічних продуктів стали напрацювання власного Biotech R&D, зокрема технологічної платформи для розроблення та пілотного виробництва рекомбінантних білкових продуктів, моноклональних антитіл. Налагоджено апаратно-методологічну базу для забезпечення контролю якості біофармацевтичних препаратів і вакцин — і власного виробництва, і рішень контрактних партнерів.

Як розповів генеральний директор ТОВ «Юрія-Фарм» Дмитро Деркач, нині підприємство має понад 600 реєстраційних свідоцтв. Воно спеціалізується на виробництві медичних препаратів, які в умовах стаціонару використовують для інтенсивної терапії хворих. Розробляють і випускають ліки, що допомагають подолати різкий біль. Є так званий портфель інгаляційних препаратів і приладів. У топдесяток вітчизняних ліків від черкаського виробника входять ресорбілакт, тівортін, блокатор цитокінового шторму ксаврон (застосовують у разі важкого перебігу коронавірусної хвороби). Нині тут досліджують новий противірусний препарат і найближчим часом почнуть його масове виробництво.

Підприємство постійно розширює випуск ліків. Тут поставили за мету додавати до свого портфеля щороку не менш як 20 нових препаратів і дотримуються запланованого. Компанія активно вивчає можливість розміщення виробництва вакцин в Україні, зокрема й сироватки для щеплення проти коронавірусу.

На підприємстві тестують власну платформу для розроблення препаратів на основі РНК як ефективний, сучасний, безпечний і швидкий метод. Його використовували компанії, що стали піонерами в розробленні РНК-вакцини проти COVID-19. Для розміщення й застосування технологій виробництва вакцин від коронавірусу на новому виробничому майданчику представники компанії ведуть переговори з різними закордонними виробниками.

Нині чверть вироблених на підприємстві препаратів надходить за кордон. Загалом «Юрія-Фарм» експортує свою продукцію у 40 країн. Приміром, у країнах Європи найбільш затребувані вироби медичного призначення на основі гіалуронової кислоти. «Юрія-Фарм» — одна із п’яти компаній у світі, яка володіє технологією виробництва зшитої гіалуронової кислоти. Її застосовують для внутрішньосуглобового введення у разі дегенеративних захворювань суглобів.

Податковий внесок фармацевтичної компанії, як зазначив генеральний директор, вагомий: вона віднедавна сплачує до бюджету Черкас майже 60 мільйонів гривень ПДФО. Як зауважив, відвідавши підприємство, голова облдержадміністрації Олександр Скічко, варто підтримати власного виробника медпрепаратів державними закупівлями. Зі значними обсягами виробництва продукція черкаського підприємства займає лише 3,7% фармацевтичного ринку в Україні. За підрахунками фахівців, навіть лідерові вітчизняного фармацевтичного ринку доступні лише 5,6%. Як бачимо, імпортозаміщення як інструмент стимулювання розвитку підприємництва, про необхідність якого неодноразово наголошували на всіх рівнях, упроваджується ще дуже повільно.