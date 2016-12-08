Дедалі менше часу залишається для ухвалення головного кошторису країни наступного року. Кожен пленарний день роботи Верховної Ради наближає цю подію. Втім, задля нормального проходження бюджетного процесу слід було дати зелене світло деяким законодавчим актам. Тому в стінах парламенту й з’явився Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, аби особисто довести до народних депутатів позицію уряду щодо конкретних документів.

Одним із них став проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів №5130, який Прем’єр представляв у залі під куполом. Завдяки його ухваленню, за що нардепи мали подяку глави уряду, з 1 січня 2017 року ніхто в нашій країні не отримуватиме менше 3200 гривень. «Від села і до великого міста», — запевнив Володимир Гройсман. І додав, що від такого підвищення він очікує позитивного впливу на економіку, зокрема зростання споживання в реальному секторі й створення додаткових робочих місць.

Крім того, згаданий закон відкриває шлях встановленню мінімальної заробітної плати на рівні реального прожиткового кошика, закладеного урядом як фактичний на 2017 рік. А ще уряд шукає рішення для підвищення мінімальної пенсії та зменшення дефіциту Пенсійного фонду, що набуває нині першочергового значення.

Мають бути стимули до заощадження

Говорив глава уряду й про децентралізацію, зокрема передачу на місця повноважень з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2017 рік. На думку Прем’єра, це стимулюватиме місцеву владу до енергоефективності та заощаджень. А уряд підтримуватиме ті громади, які потребуватимуть такої допомоги.

«З усією відповідальністю як людина, яка розбирається у місцевому самоврядуванні й причетна до процесу децентралізації в країні, зокрема фінансової, я заявляю: жодних втрат, жодних проблем у місцевих бюджетів немає і не буде», — так прокоментував Прем’єр передачу на місця у бюджеті-2017 повноважень із фінансування оплати комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, загальноосвітніх навчальних закладів, оплати праці обслуговуючого персоналу та інших видатків на їх утримання. Такі повноваження стимулюватимуть місцеву владу до енергоефективності.

Крім того, всі комунальні заклади й теплокомуненерго, які виставляють рахунки, належать місцевим громадам і місцевим бюджетам. Тобто вони самі нараховують оплату за комунальні послуги та енергоносії. Таким чином зникає стимул до енергоефективності і заощадження. Цю ситуацію слід виправляти, переконаний Прем’єр.

Держава також бере на себе зобов’язання забезпечити фінансування заробітної плати освітянам і лікарям. Загалом бюджетом наступного року передбачено 14,9 мільярда гривень дотацій обласним і районним бюджетам на фінансування переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я. Допомога стосуватиметься невеликих районів, невеликих і слабких поки що громад.

Володимир Гройсман нагадав, що до 2013 року лише одного разу, у 2005 році, місцевим бюджетам дали змогу отримати незначні субвенції обсягом 5—10 мільйонів. Упродовж 2008—2010 років ці гроші було узурповано центральною владою. На місця їх розподіляли в ручному режимі. І ось нині уряд ламає цю систему.

Громада визначає завдання влади

Проектом бюджету передбачено й державну підтримку регіонального розвитку обсягом 9 мільярдів гривень. Зокрема ресурси Державного фонду регіонального розвитку, що автоматично розподіляються, та кошти на підтримку територіальних громад, що об’єдналися.

«Коли таке було? Ніколи такого не було. А тепер є. Є і буде. Місцеві бюджети впливатимуть на розвиток, зокрема, місцевої економіки», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Реформа децентралізації складається з трьох елементів: передачі на місця не лише фінансів, а й повноважень і відповідальності. «Якщо ми просто передамо кошти, то їх просто витрачатимуть на власний розсуд. Але коли ми передаємо кошти, фінансові інструменти і визначаємо завдання, тоді ці завдання влада починає виконувати», — конкретизував мету реформи Прем’єр.

Завдяки децентралізації останніми роками місцеві бюджети щороку зростають на 50% і більше, наголосив Прем’єр-міністр. Так, за 11 місяців 2016 року додаткові надходження до місцевих бюджетів сягнули 44 мільярдів гривень.

Спрямовані таким чином до місцевих бюджетів кошти має бути інвестовано в енергоефективність, розвиток місцевої інфраструктури, економіки та підвищення якості життя людей, підкреслив глава уряду.

«Наше завдання, щоб кошти місцевих бюджетів, які сьогодні лежать на депозитах — а це десятки мільярдів по року — було інвестовано в енергоефективність, в інфраструктуру, в альтернативні джерела енергії, врешті-решт, в умови, в яких перебувають сьогодні діти у школах, садочках і лікарнях», — наголосив Володимир Гройсман.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»