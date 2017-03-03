Із самісінького ранку в четвер Прем’єр-міністр Володимир Гройсман говорив про реформаторські процеси у країні. Щоправда, його слова лунали не в Будинку уряду, а в одному з бізнес-центрів столиці під час конференції «Трансформація’17. Що змінять реформи в житті українців».

Він повідомив учасникам заходу, що уряд розробляє програми для стимулювання промислового виробництва та заохочуватиме створення доданої вартості в Україні. При цьому не оминув увагою державну програму стимулювання сільськогосподарського машинобудування. Півмільярда гривень підуть на створення додаткової мотивації для вироблення національного продукту з високим рівнем локалізації.

Загалом у КМУ переконані, що більшість сфер розвитку країни конче потребують змін. Під час нинішнього заходу їх називали трансформаціями.

Готують виборче законодавство

До речі, Володимир Гройсман переконаний, що у 2017-му Україна зможе провести якісні зміни в економіці, змінивши модель її розвитку, забезпечивши стійке зростання на середньострокову перспективу. «Україна встає з колін. І далі нам треба запускати зміни і реформи. До 2020 року потрібно забезпечити стале економічне зростання», — сказав він. Першими зазнають змін судова система, держуправління, безпека і оборона. Боротьба з корупцією та приватизація держпідприємств доповнюватимуть цей ланцюжок.

Незабаром глава уряду пообіцяв ознайомити громадськість із новими моделями пенсійної реформи та реформи системи охорони здоров’я. Викликами для країни вважається реформування соціальної сфери, відновлення виробничого потенціалу, подолання внутрішніх загроз. Однією з таких штучних криз стала вугільна блокада на сході.

На думку глави уряду, країна потребує нового виборчого кодексу. В чинному законодавстві він прозорості не помічає, та й настрої людей у нинішній документальній базі відображено слабко. Саме тому експертне середовище напрацювало проекти законів щодо впровадження нової системи виборчого законодавства. Сам Прем’єр висловлювався щодо цього питання в такий спосіб: «Вважаю, що система, яку було запроваджено на місцевих виборах, не дуже досконала, на превеликий жаль. Вважаю, що настав час для появи в Україні виборчого кодексу як фундаментальної системи, яку буде ухвалено один раз і за якою житиме вся країна».

Потім він закликав Національний банк опрацювати нові підходи до кредитування економіки і збільшення обсягів кредитування приватного сектору. На думку Володимира Гройсмана, кроків НБУ щодо зменшення облікової ставки замало — потрібні підходи, «які дають змогу влити в економіку помірний за вартістю ресурс». Тим часом КМУ розробляє програми стимулювання розвитку виробництва, малого та середнього бізнесу.

Без децентралізації — ні туди і ні сюди

Коли йшлося про нововведення у сфері охорони здоров’я, Володимир Гройсман говорив про якісні медичні послуги, відхід від радянщини, коли кошти спрямовували не на поліпшення здоров’я громадян, а на утримання ліжок у лікарнях. Говорив він і про підготовку кампанії з дискредитації системи державних закупівель ліків через міжнародні організації. «Уряд не зійде з цього шляху. Це правильний антикорупційний крок, — цитує його слова департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Знаю, що є люди, які звертаються до різноманітних піар-агентств, аби замовити дискредитаційну кампанію проти публічних закупівель, проведених у співпраці з міжнародними організаціями. Вважаю, що до цього причетні ті, хто завжди монополізували ринок, і ті, хто мав стосунок до всіх корупційних оборудок у сфері державних закупівель ліків».

Децентралізаційні зміни, на його переконання, стануть поштовхом для розвитку інших реформ і місцевої економіки. «Це серйозний економічний рушій. Маємо розуміти: на місцях твориться національний продукт. Коли на місцях є ресурси, локальна економіка розвиватиметься. Це дуже важливо для нашої держави», — наголосив Прем’єр, додавши про зростання бюджетів ОТГ за кілька років у 3—5—7 разів. — Тільки у 2016 році місцеві бюджети акумулювали додаткових 50 мільярдів гривень».

Під завісу виступу він говорив про систему працевлаштування, котра має стимулювати створення робочих місць та реальне працевлаштування, та аж ніяк не безробіття.