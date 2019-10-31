Реінтеграція Донбасу має бути реальною та безпечною, а не лише на папері

У Маріуполі відбувся вже другий масштабний захід за два дні. Форум єдності присвятили інституціоналізації діалогу між суспільством і владою за участі Президента Володимира Зеленського та членів уряду.

Учасники взяли участь у панельних дискусіях «Від безкінечного майбутнього до планів на завтра. Гуманітарна політика України для збереження зв’язків з громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях», «Дороги для українців. Як інфраструктура України єднає громадян», «Інформаційна стратегія для України» тощо. Тобто обговорювали широке коло найважливіших для розвитку держави питань. Відбулася й публічна лабораторія у пошуку спільних рішень, що об’єднує Україну.

А перед тим як завітати на форум, Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті й став першим клієнтом соціального офісу «Мультицентр» у Маріуполі, створеного за підтримки Посольства США. Мета центру — забезпечити містян якісними адміністративними послугами. Запланована кількість відвідувачів — 120 осіб щогодини, тут є інфраструктура для доступу людей з інвалідністю. У «Мультицентрі» створено 120 робочих місць. На форумі Володимир Зеленський заявив, що єдиний шлях для закінчення війни на Донбасі й повернення всіх тимчасово окупованих Росією українських територій — дипломатія і санкційний тиск: «Війна на сході України та анексія Криму внаслідок російської агресії — це найбільші виклики, що випали на долю нашої держави у ХХІ столітті».

Він назвав три етапи, які має пройти Україна для досягнення миру на Донбасі: завершення гарячої стадії конфлікту, примирення та пошук консенсусу і безпечна реінтеграція, повідомляє УНІАН. І пройти їх доведеться державі, суспільству та кожному громадянинові України разом.

Так, на першому етапі необхідне завершення гарячої стадії конфлікту й припинення вогню, переконаний глава держави: «Ми впевнені, що обов’язково досягнемо цього найближчим часом. Ми цього дуже хочемо. Це дуже потрібний, важливий, але насправді тільки перший крок».

Другий етап — примирення людей і пошук консенсусу: «Все це дуже складний і дуже чутливий нейрохірургічний процес. Це ніби тримати сірники біля відкритої каністри з бензином. Один необачний рух, одна неправильна заява можуть все перекреслити й відновити гарячу стадію конфлікту. Саме тому в цих питаннях надважливою стає роль медіа та риторики, яку ці медіа застосовують».

Третім етапом Президент назвав реінтеграцію. «Безпечну та реальну, а не на папері. Є багато світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдалося припинити і навіть сталося часткове примирення. Та не відбулося головного — повернення територій. Вони залишились в іншому статусі та, на жаль, не повернулися до складу тієї чи іншої держави. Чи влаштовує такий варіант Україну? Я гадаю, що ні. Але питання риторичне», — підкреслив Володимир Зеленський.

Наголосив він і на важливості зустрічі в нормандському форматі, адже Україні потрібен мир на наших умовах. Для цього в неї має бути сильна позиція. А можлива вона в разі збереження антиросійських санкцій країнами Заходу. «Саме тому сьогодні такими важливими залишаються мінський процес і зустріч у нормандському форматі, вона має відбутися, і ми маємо вирішувати всі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну й повернути всі наші території», — наголосив Володимир Зеленський.

Дороги — відновлення та концесії

Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив на важливості відновлення інфраструктури на сході: «Наступного року в Донецькій області ми відновимо дороги Добропілля — Лиман, Харків — Довжанський. У Луганській області — Чугуїв — Мілове, КПП «Дьоміно — Олександрівка» — Сватове — Лисичанськ у напрямку Луганська. У Запорізькій області: напрямок Харків — Сімферополь, Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, Василівка — Бердянськ». З 2020 року фінансування відновлення місцевих доріг Луганщини й Донеччини зросте в півтора раза. «Донецька область отримає 1,043 мільярда гривень, а Луганська — 660 мільйонів гривень з дорожнього фонду. Також ми спілкуємося з Євросоюзом, щоб швидше відновити трасу Херсон — Маріуполь», — зазначив урядовець.

Фахівці міністерства розробляють проєкти концесійних доріг Львів — Стрий, Київ — Біла Церква, Львів — Тернопіль і Львів — Краковець, а також портів, аеропортів і вокзалів: «Ми ініцію­вали дослідження доцільності концесій цих доріг, а також кільцевої дороги навколо Києва». Наступного року буде запропоновано концесійні проєкти портів «Одеса», «Маріуполь», «Бердянськ» і поромного комплексу в порту «Чорноморськ».

Готуються концесійні проєкти залізничних вокзалів у Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Миколаєві й Чопі, звершити які планують протягом наступного року.

Сполучення між регіонами поліпшиться

Серед хороших новин те, що 2020 року час у дорозі потяга Київ — Маріуполь має скоротитися на кілька годин. «Нещодавно запустили новий поїзд з Києва до Маріуполя. Він долає цю дистанцію за понад 14 годин. Але ми працюємо над тим, щоб зменшити цей час. Для цього треба за наступний рік поліпшити стан 320 кілометрів залізничної колії», — переконаний міністр.

А ще Владислав Криклій повідомив, що Укрзалізниця з 5 грудня 2019 року запровадить новий поїзд Київ — Херсон — Миколаїв. Розвиватимуться й інші напрямки сполучення між регіонами: Лисичанськ — Одеса, Херсон — Ужгород, Запоріжжя — Івано-Франківськ.

Планують початок робіт з відновлення будівництва запорізького мосту й кількох мостів у великих містах. «Ми маємо намір нарешті підійти до запорізького мосту. Це своєрідний спортивний снаряд, до якого намагаються підійти з 2004 року, але міст залишається поки що лише в проєктах. Тому за участю міжнародних партнерів та за підтримки бюджетного фінансування ми плануємо почати роботу з відновлення будівництва запорізького мосту, будівництва мосту в Кременчуці, мосту через Південний Буг у Миколаєві», — сказав міністр.

На форумі обговорено питання освіти, психологічної реабілітації для українців сходу. Адже політика щодо тимчасово окупованих територій має бути комплексною.

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