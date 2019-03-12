Україна обрала своє майбутнє. Спираючись на потужний фундамент, зведений протягом останніх п’яти років завдяки реформам, країна йде шляхом розвитку. Уперше в історії маємо не паперові, а реальні гарантії незалежності нашої держави, адже за рекордно стислий термін вдалося створити боєздатну й ефективну армію. Не відновити, не модернізувати, а побудували нову, що входить до десяти найкращих на континенті. Уже наші партнери з країн-членів НАТО вчаться в українців бойового досвіду. На цьому Президент Петро Порошенко акцентував під час засідання ради регіонального розвитку Житомирщини. Він додав, що боєздатність української армії зростає постійно. Вона щотижня отримує нову зброю, створену на вітчизняних оборонних підприємствах.

Жодної індульгенції для злочинців

Глава держави подякував житомирцям за підтримку й допомогу, яку вони надавали й надають українським військовим частинам, розташованим в області, за мужність і героїзм у захисті держави та вшанував пам’ять 217 загиблих героїв із Житомирщини, які віддали життя за свободу й незалежність України.

Петро Порошенко наголосив на важливості розвитку української ракетної галузі, особливо в умовах нових загроз з боку країни-агресора. «Створення високоточної ракетної зброї підвищеного радіуса дії, здатної вражати цілі далеко в тилу супротивника, ще більше зміцнить армію і збільшить наші гарантії безпеки. Тут, на Батьківщині видатного Сергія Корольова, хочу нагадати, що Україна багата досвідом у ракетобудуванні. Проведені протягом останніх років відповідні випробування дають результат.

Україна дотримувалась обмежень, які накладав договір про ракети середньої та меншої дальності, чинний ще часів СРСР. Росія, послідовно створюючи нові загрози для європейської безпеки, зруйнувала, знищила цей договір. Наші партнери роблять висновки: США юридично вийшли з нього. Зробили висновки й ми. Нашим конструкторським бюро, нашій промисловості тепер не зв’язують руки жодні обмеження дальності польоту ракет», — підкреслив Президент.

Глава держави вкотре заявив, що не дозволить грабувати армію, бити по ній з тилу. «Жоден причетний до розкрадань не матиме індульгенції, не сховається за строком давності, бо за ці злочини українські воїни заплатили кров’ю. Сподіваюся, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради належно оцінить факти розкрадання й підриву обороноздатності, назве прізвища причетних до цього. Доки армія тримає фронт, нам з вами захищати армію з тилу, прикривати від політиканів, які паплюжать підсумки роботи всього оборонно-промислового комплексу», — констатував Петро Порошенко.

Говорив Президент і про конкретні результати децентралізації як відповідь критикам, а найголовніше — як відповідь на сподівання людей. «Якщо у 2013 році з державного фонду на підтримку місцевих бюджетів спрямовували 500 мільйонів гривень, то 2018-го — 33,5 мільярда. У 67 разів збільшено державну підтримку громад. Ми раз і назавжди відмовилися від позиції, коли тільки в Києві знають, що потрібно територіальній громаді. Ми не диктуємо, скільки і на який проект коштів слід витрачати, а посланці з торбами не виходять, як раніше, з кабінетів на Печерську. Громади самі здатні ухвалювати рішення, розв’язувати гарячі проблеми й нести відповідальність, створювати стратегії розвитку. І ці стратегічні напрями беруться не зі стелі, вони формуються у жвавому діалозі, де кожен громадян і член громади має свій голос. Децентралізація — це країна без периферії, це коли, як і в будь-якій європейській країні, доля кожного села, селища, містечка, міста обласного підпорядкування аж ніяк не менш важлива, ніж доля Києва, Львова, Харкова, Одеси чи Дніпра. Це країна вільних, заможних і щасливих людей, хоч би де вони жили», — зазначив Петро Порошенко.

«Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!»

Напередодні Президент із дружиною з нагоди 205-річчя з дня народження Тараса Шевченка вшанували на Тарасовій горі в Каневі пам’ять Великого Кобзаря. Ми, українці, звикли розгортати «Кобзар» у дні тривоги й дні радості. Знаємо, що завжди знайдемо там рядки, які додають сил і надихають. Ніхто не зробив кращих висновків з української історії, ніж Тарас Шевченко. Тому вся його творчість — це розгорнутий підручник, де кожен параграф учить нас бути єдиними. Як мудро написав наш видатний інтелектуал академік Іван Дзюба: «Шевченко — це не тільки те, що вивчають, а те, чим живуть. У чому черпають сили й надії».

Для нас Тарас Шевченко перший у ряду героїв, що прокладали шлях до незалежної соборної Української держави. Він вів за собою і героїв української революції, і воїнів, що боролися за Україну проти двох тоталітарних режимів у Другій світовій війні. І тепер «Кобзар» дуже часто можна побачити у бліндажах на передовій. А це означає, що Шевченко — наша українська духовна зброя, так само необхідна, як танки й гармати», — наголосив Петро Порошенко.

Президент нагадав, як слова Тараса звучали у виконанні Сергія Нігояна на Майдані: «Борітеся — поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!» «Ці слова лунають і надихають на фронтах війни, що її розв’язала проти України Росія. Наша велика нація єдина у прагненні перемогти ворога й збудувати велику успішну країну», — зауважив він.

Петро Порошенко заявив, що Україна, захищаючи свою незалежність і територіальну цілісність від російської агресії, позбулася культурної окупації, під якою перебувала роками.

«Культурна окупація не менш небезпечна, ніж окупація фізична. За останні п’ять років українські мова, українськомовна пісня, українськомовна книжка, українськомовне кіно здобули надійні позиції у просторі навколо нас, а головне — в наших серцях. Українська мова посіла нарешті належне їй місце. І зроблено це по-мудрому, не порушуючи прав носіїв інших мов. Ми припинили багаторічне приниження, коли українську мову в Україні доводилося буквально рятувати. Нині маємо вже вищу амбіцію — так представити нашу культуру і мову, щоб весь світ належно оцінив її красу і силу. Ми вибороли Томос, і тепер нарешті здійснилася мрія поколінь українців — маємо автокефальну помісну Православну церкву України. Цю подію вже назвали геополітичною катастрофою тисячоліття для Путіна. Головне — ми розриваємо останні мотузки, якими в’язала нас до себе Москва, яка змушувала нас сторіччями ходити до церкви, на яку Шевченко казав, що то «церква-домовина», — підкреслив глава держави. Він додав, що в усіх наших справах нас надихало слово Кобзаря: «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля».

Під час робочої поїздки на Черкащину Президент узяв участь у засіданні ради регіонального розвитку області, де обговорювали тему децентралізації. Він зауважив, нові місцеві лідери стають драйверами змін. «Наприклад, Бузівська ОТГ, якою керує наймолодший з голів ОТГ Черкащини 30-річний Олександр Фуркало. З часу створення бюджет громади зріс учетверо. На території громади майже 80 ФОПів. Молодь має роботу, перспективу. У громадах стає дедалі більше людей з ідеями, здатних показувати результат», — резюмував Петро Порошенко.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»