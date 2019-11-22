Від 20 листопада соцмережі та інтернет-видання бентежить новина, буцімто Фонд соціального страхування призупиняє фінансування виплат застрахованим особам, зокрема лікарняних, а також у зв’язку з вагітністю та пологами, на поховання тощо через вичерпання кошторисних призначень згідно з бюджетом.

Майже одночасно заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у фейбуці заявив про можливе рейдерське захоплення Фонду соцстрахування Євгеном Баженковим, фігурантом кримінальної справи за незаконні дії з майном фонду за сприяння державного реєстратора, що незаконно вказав його в держреєстрі керівником фонду. У вересні 2017 року він підписав листи щодо передачі 59 об’єктів нерухомості, проте протокольним дорученням фонду його зобов’язали відкликати ці листи. Євген Баженков не виконав цього доручення, що призвело до втрати ще 12 об’єктів. Вказівки, які він надав керівникам управлінь виконавчої дирекції фонду в областях та місті Києві щодо зміни форми власності майна фонду — перевищення службових повноважень.

Цими діями було створено передумови для незаконного відчуження майна фонду. Звільнення Євгена Баженкова ініціював ексміністр соціальної політики Андрій Рева, звернувшись до право­охоронних органів, що спричинило порушення кримінальної справи, фігурантом якої й став Євген Баженков. І той пішов шукати правди до суду. 8 листопада Печерський райсуд міста Києва частково задовольнив його вимоги: поновив на посаді та зобов’язав протягом місяця виплатити середній заробіток у сумі понад 858 тисяч гривень нібито за час вимушеного прогулу.

«Співпраця фахівців міністерства з будь-якою особою, яка є фігурантом кримінальної справи щодо розкрадання державного майна, неприпустима», — підкреслив заступник міністра.

В офіційному повідомленні Мінсоцполітики наголошено, що інформація про призупинення виплат не відповідає дійсності. Адже станом на 20 листопада 2019 року залишки на рахунку фонду становлять 429,4 мільйона гривень, що достатньо для необхідних поточних виплат. А під час тематичного брифінгу заступник міністра уточнив: «Щодня до фонду надходить від 60 до 250 мільйонів гривень. Станом на 21 листопада на його рахунках вже 550 мільйонів гривень. Тобто гроші в них є».

«Будь-які рішення щодо суттєвих змін з бюджету, зокрема щодо призупинення виплат, ухвалює лише правління фонду, не одноосібно», — йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

З уточнення Олега Коваля на брифінгу: «Заява про призупинення виплат Фондом соцстрахування — особиста ініціатива поновленого через суд керівника фонду Євгена Баженкова. Технічно призупинення виплат можливе за вказівкою керівника виконавчої дирекції фонду. Але жодних підстав для цього немає». Фахівці міністерства наголошують, що вважають цю ситуацію неприйнятною. Тому 18 листопада звернулися до Міністерства юстиції із проханням скасувати дії державного реєстратора щодо запису в ЄДРПОУ Є. Баженкова як директора виконавчої дирекції фонду.

У міністерстві наголосили, що докладуть усіх зусиль для якомога швидшого врегулювання ситуації й гарантують поновлення виплат. Для цього Кабінет Міністрів затвердить склад урядової сторони правління фонду, щоб перевести роботу цієї структури у правове поле й уникнути маніпуляцій. Міністерство соціальної політики підтримує законопроєкт №2275, розроблений Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів щодо посилення ролі держави в управлінні фондом. А тим часом голова правління Фонду соціального страхування Володимир Саєнко ініціює термінове позачергове засідання. Він звернувся до членів правління щодо його проведення 26 листопада, йдеться на сторінці фонду у фейсбуці.

«Урядовий кур’єр» і надалі стежитиме за перебігом подій у цій справі та інформуватиме про них своїх читачів.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»