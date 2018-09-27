Уряд може змінити механізм постачання блакитного палива населенню, щоб не було преференцій облгазам і монопольним посередницьким структурам

Торік частка НАК «Нафтогаз України» на віт­чизняному нерегульованому ринку блакитного палива становила 12 відсотків. Пряма економія підприємства за рахунок імпорту з ЄС, а не від російського Газпрому становила 1,29 млрд доларів. Газпром же має заплатити Нафтогазу за невиконання рішення Стокгольмського арбітражу вже понад 110 млн доларів шрафу.

Про це днями повідомив на прес-конференції головний виконавчий директор Групи Нафтогаз Юрій Вітренко. «Порівняно з довоєнним 2013 роком ми збільшили свою частку в надходженнях до держбюджету всемеро. Якщо всі зростатимуть так, як Нафтогаз, то в Україні можна буде підвищити зарплати до рівня європейських. Але ми все ще маємо дефіцит газу. Так, лише у жовтні Україна повинна імпортувати близько 600 мільйонів кубометрів палива», — зазначив він.

Задля розв’язання цих проблем Нафтогаз заснував три дочірні компанії для постачання газу, які отримали необхідні ліценції від регулятора. Мета заснування компаній — зробити прозорим кожний із сегментів постачання блакитного палива.

Компанія імпортуватиме газ та продаватиме його за ринковою ціною своєму торговому підрозділу Нафтогаз Трейдинг. Укргазвидобування також продаватиме газ Нафтогаз Трейдингу за ринковою ціною.

Вони, в свою чергу, забезпечуватимуть газом виробників тепла та населення. Умови продажу і ціну газу для цих споживачів встановлюватиме уряд, як і нині.

Юрій Вітренко зазначив, що нова система потрібна в першу чергу для прозорості кожного сегмента бізнесу. «Кожна компанія матиме окрему звітність, її доходи і витрати можна буде побачити і проаналізувати. Ніяких премій «за Стокгольм», зарплат правління там не буде, лише витрати і доходи, пов’язані з конкретним сегментом бізнесу. Можна буде чітко обґрунтувати (або ж спростувати) тезу, що Нафтогаз прибутковий лише завдяки перегляду цін для населення. Кожен охочий зможе оцінити ефективність роботи та державного регулювання у цих сегментах ринку», — впевнений він.

Крім того, уряду буде простіше визначитися щодо компенсацій за ПСО (покладення спеціальних обов’язків) та ухвалити рішення, чи покладати їх на Нафтогаз у майбутньому, а також чи варто відкрити ринок і перейти до прямих компенсацій споживачам із недостатнім рівнем доходів.

За рахунок доходів з інших джерел, наприклад, транзиту, Україна крос-субсидуватиме український видобуток газу. «Сьогодні уряд визначає, хто кому і на яких умовах продає газ. Ми запропонували зміни до цього порядку. Нинішня система є неефективною. Облгази мають монопольне становище на ринку, породжуючи безліч проблем. Сподіваємося, що запропоновані зміни знайдуть відображення у новій постанові уряду з ПСО. На Нафтогаз мають бути покладені спеціальні обов’язки щодо гарантування постачання газу будь-якому споживачу в Україні, який залишився без постачальника. Не має бути преференцій для посередників між Нафтогазом і населенням. Навіть за умови постачання за регульованою, зменшеною ціною облгази продовжують нарощувати заборгованість перед Нафтогазом», — вважає головний виконавчий директор Групи Нафтогаз.

На відміну під промисловості, з 1 жовтня ціни на газ для населення залишаться незмінними. Проте в Групі Нафтогаз ще не знають, яку ціну визначить уряд, адже, як зазначалося вище, саме він регулює всі відносини на ринку газопостачання населенню