Петро Порошенко став чи не першим європейським політиком, який прибув з офіційним візитом до Німеччини після формування там коаліційного уряду під керівництвом нового старого канцлера Ангели Меркель. Двом лідерам справді було що обговорити надто на тлі нещодавнього німецького рішення про попередній дозвіл на будівництво газопроводу «Північний потік-2».

Наша влада намагається всіма доступними засобами достукатися до свідомості керівників країн Європи, щоб ті зрозуміли всю небезпеку цього шляху, де на кожному кроці розставлено кремлівські пастки — економічні й політичні. Йдеться як про позбавлення України транзиту газу своєю територію, так і про майбутній енергетичний зашморг, який Росія намагається накинути на Захід. Причому з цілковитої згоди останнього.

Чудово розуміє цю ситуацію й Ангела Меркель. З одного боку, вона дбає про національні інтереси, яких нібито дотримуватимуться з початком функціонування газогону. З іншого — Німеччина ризикує опинитися в зоні російського впливу, жорсткішого й принизливішого, ніж після 1945 року.

Економіка слідує за політикою

Попереднє погодження ще не означає остаточної згоди. На спільній з Петром Порошенком прес-конференції канцлер заявила про потребу з’ясувати, які наслідки матиме проект побудови газопроводу «Північний потік-2» для майбутнього континенту.

«Під час телефонної розмови з російським президентом я сказала, що не може такого бути, що через «Північний потік-2» Україна фактично не матиме жодного значення як транзитна країна природного газу, — так пані Меркель визнала, що для України питання транзиту газу має стратегічне значення. — Я підкреслила, що проект «Північний потік-2» без з’ясування, якою буде ситуація з українським транзитом, на наше переконання, неможливий. Тобто ви бачите, що це не тільки економічний проект — це враховує політичний чинник. Ми й надалі будемо в контакті і обмінюватимемося думками».

Не меншим головним болем Європи залишається розпалений Росією конфлікт на сході України. Попри домовленості про перемир’я, підгодовувані нею бойовики не дають спокою нашій землі. Що й вказала Ангела Меркель: вона не бачить справжнього режиму припинення вогню на сході України. Крім цього, з Петром Порошенком вона докладно обговорила і розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, і обмін полоненими, і необхідність дотримання перемир’я.

Україна ж, укотре наголосив Петро Порошенко, сподівається на підтримку спільних пропозицій нашої держави, Німеччини, Франції та США у рішенні щодо запровадження миротворчої місії під егідою ООН на окупованій частині Донбасу. Цю ініціативу зумовлено тим, що нема прогресу в мирних перемовинах та можливості контролювати дії проросійських бойовиків і представників Росії в окупованих районах на сході України. Адже вони давно довели, що ніколи не збиралися виконувати мінські угоди.

«Ми не маємо спільного центру координації й контролю російських представників на окупованій території, які могли б ефективно забезпечувати режим припинення вогню. Нема поки що прогресу на переговорах з мінського процесу. Сподіваємося, що пропозиції, які спільно висувають Франція, Німеччина, Україна, Сполучені Штати у проекті рішення Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо запровадження миротворчої місії, яка буде не ескортом для спостерігачів ОБСЄ, а повноцінною, повномасштабною і зможе роззброювати незаконні збройні формування, захистити людей, які живуть на окупованих територіях і наблизити безпекові кондиції для початку політичного процесу місцевих виборів», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Глава держави вважає символічним, що його візит до Берліна відбувається після останніх виборів у Німеччині: «Я дуже вдячний пані канцлеру, що питання України — складова коаліційної угоди, так само, як і питання введення миротворців, які чітко визначають позицію Німеччини щодо допомоги Україні у встановленні миру. І як лідера сильної і об’єднаної Європи».

Зустрічався Президент і з міністром закордонних справ ФРН Гайком Маасом. Вони скоординували підходи до перспектив розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу, відзначили принципову важливість того, щоб миротворці ООН охоплювали всю окуповану територію, включаючи українсько-російську ділянку кордону. Головний німецький дипломат підтвердив намір відвідати Україну найближчим часом, зокрема побувати на Донбасі.

Окрему увагу було приділено питанням енергетичної солідарності між Україною та ЄС, зміцненню двосторонньої співпраці, зокрема в посиленні кібербезпеки та протидії агресивній російській пропаганді, яка має на меті розколоти європейську єдність.

Патріарх молиться за Україну

А напередодні Петро Порошенко побував у Туреччині, де зустрівся з Президентом Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу та Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

З лідерами країни обговорено стан підготовки до Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою. Глава держави поінформував турецьку сторону про ситуацію на Донбасі. Відбувся обмін думками про ситуацію в окупованому Росією Криму, зокрема щодо звільнення з російських в’язниць українських політичних в’язнів. Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь. Одностайно було засуджено застосування хімічної зброї в Сирії.

Після слів «Христос Воскрес!», що прозвучали з вуст Президента, Патріарх Варфоломій І відзначив важливість запровадження Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні, чого прагне більшість українського народу.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»