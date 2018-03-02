Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за її позовом до російського газового монополіста «Газпром» щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема знизив ціну газу, який купували у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% — до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони за принципом «бери або плати» на суму 56 мільярдів доларів.
Арбітраж зобов’язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 мільярда доларів. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу». За даними вітчизняного оператора нафтогазового ринку, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» про компенсацію «Газпромом» транзиту обсягів газу, які не відповідали вимогам контракту. Вимоги «Газпрому» щодо штрафів за нібито незаконно відібрані «Нафтогазом» обсяги транзитного газу було відхилено.
Нагадаємо, що Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу. Перше остаточне рішення Стокгольмського арбітражу «Нафтогаз» отримав 2 грудня 2017 року. Тоді арбітри відхилили вимоги «Газпрому» на більш ніж 56 мільярдів доларів згідно з положенням «бери або плати», яке було визнано недійсним. Мінімальний річний обсяг газу, який «Нафтогаз» зобов’язаний купувати протягом 2018—2019 років, зменшено з 41,6 мільярда кубометрів до 4 мільярдів, що зекономить «Нафтогазу» 21,2 мільярда доларів. Рішення арбітражу за контрактом купівлі-продажу дозволяє «Нафтогазу» заплатити на 1,8 мільярда доларів менше за газ, придбаний у 2014 та 2015 роках, порівняно зі старою контрактною ціною. Перегляд контрактної ціни дасть змогу скоротити витрати на закупівлю газу у 2018 та 2019 роках на понад 0,5 мільярда доларів. Утім, оскільки не всі наші вимоги було задоволено, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 мільярдів доларів.
Друге рішення, від 28 лютого, стосується транзитного контракту, який було укладено 2009 року. Відповідно до його умов, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 мільярдів кубометрів газу на рік. Оскільки цю умову не виконували, «Нафтогаз» зажадав у суді стягти з російської компанії 16 мільярдів доларів за недоплату «Газпромом» за ринковими тарифами на транспортування, і суд підтримав наші вимоги. За висновками експертів, цей суд за розмірами вимог сторін найбільший в історії комерційного арбітражу.
Президент України Петро Порошенко привітав та подякував усій українській команді, яка захищала інтереси України в Стокгольмі. Він підкреслив, що це історичне рішення із захисту національних та фінансових інтересів України: «Це справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 мільярди 600 мільйонів доларів США. З цих коштів буде оплачено газ, який ми споживали 2014 року. І до бюджету державної компанії НАК «Нафтогаз України» буде зараховано 2 мільярди 560 мільйонів доларів США. Причому будуть зараховані негайно. Це результат спільної узгодженої роботи менеджменту НАК «Нафтогаз», уряду, Президента. Наша спільна позиція довела, що ми можемо перемагати і в юридичних баталіях у Стокгольмі».
Президент України підкреслив надзвичайну важливість такої перемоги: «Це і укріплення золотовалютних резервів, і 100% позиція правильності нашої енергетичної стратегії». А Прем`єр-міністр Володимир Гройсман на 14-й щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital у Києві додав: «Рішення арбітражу дасть змогу «Нафтогазу» знизити вартість транзиту газу і можливість пошуку нижчих цін на газ, що дозволить знизити вартість всередині країни».
Наостанок зауважимо: деяких вимог України трибунал не задовольнив, але не тому, що ми були у чомусь неправі, а із суто процедурних причин. Так, трибунал не підтримав вимогу «Нафтогазу» щодо перегляду тарифу на транзит, оскільки заявка на перегляд, подана «Нафтогазом», не відповідала процесуальним вимогам. Трибунал також не задовольнив вимогу «Нафтогазу» переглянути транзитний контракт відповідно до європейського та українського енергетичного й конкурентного законодавства, зауваживши, що впровадження регуляторної реформи на території України є справою української влади і не входить до компетенції трибуналу в цій справі.
Щодо цього Андрій Коболєв заявив: «Тепер треба переглянути транзитний контракт з урахуванням арбітражного рішення та вимог європейського й українського законодавства. «Нафтогаз» має намір найближчим часом запропонувати «Газпрому» розпочати переговори щодо цього питання. «Нафтогаз» очікує, що після арбітражного рішення реформа ринку газу в Україні прискориться». На те саме сподіваємося і ми як споживачі.