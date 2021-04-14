Чи може пенсія 7 тисяч гривень бути реальністю?

Близько 7 тисяч гривень — це приклад того, яку пенсію зможе із часом отримувати українець, який матиме повний страховий стаж, із двох джерел: солідарної та накопичувальної пенсійних систем.

Цей приклад показує, як саме це працює й за яких умов можна забезпечити пенсію із двох джерел на рівні не нижче 40% заробітної плати, що відповідатиме стандартам, які Україна зобов’язалася виконувати згідно з конвенцією Міжнародної організації праці.

Навіть з невеликими внесками, наприклад 4% заробітної плати, які пропонують для запровадження обов’язкових пенсійних накопичень, і дохідності +0,25% на місяць вище інфляції (приблизно 3% вище інфляції на рік) це буде можливо. Можна розрахувати й інші приклади, задавати різні розміри внесків та різні відсотки дохідності, щоб подивитися, як змінюватимуться результати, проте принцип залишиться незмінним.

Для прикладу всі розрахунки зроблено в сьогоднішніх цінах, щоб не сперечатися про прогнози інфляції, і побудовано модель для людини, яка:— отримує заробітну плату 15 тисяч гривень на місяць,— працює та накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу),— на власний пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% зарплати із сум сплаченого нею податку на доходи фізичних осіб та додатково 2% зарплати із сум єдиного соціального внеску, який за неї сплатив роботодавець (разом 4% — 600 гривень), — після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію потягом 15 років,— весь час накопичення кошти людини працюють з дохідністю 0,25% вище інфляції на місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік),— отримує пенсію із солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні 3624 гривні (станом на 01.03.2021 року).

У цьому прикладі середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років становитиме 3117 гривень. Разом із солідарною пенсією людина отримуватиме 6741 гривню, а це 45% її заробітної плати.

Інші сценарії того, як змінюватиметься розмір накопичувальної пенсії залежно від стажу і тривалості виплат, відображено в інфографіці.

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