У столичному арт-просторі «ЦеГлинаАрт» протягом тижня можна насолодитися виробами з кераміки відомих майстрів і початківців. У концепції Олесі Дворак-Галік фестиваль отримав назву «Трансформації»: «Цьогоріч фестиваль відбувається в межах Кyiv Art Week і досліджує вплив кераміки як самодостатнього арту на інші види мистецтв. Це спонукає художника до створення інтерактивних творів. Вони, трансформуючись у часі та просторі, набувають нового змісту і функцій. Наша галерея зосереджена на співпраці керамістів, дизайнерів, галеристів, архітекторів та колекціонерів».
Фестиваль уже шостий рік об’єднує українських керамістів. Серед них є і впізнавана Неллі Ісупова, є й студенти професійних закладів. У павільйоні представлено роботи митців зі столиці та Ужгорода, Коломиї, Харкова, Запоріжжя, а також Львова, де у 1946 році було засновано профільний виш. Доступна глина постає у творчих руках, як метафізичний матеріал. У кераміці, за визначенням мистецтвознавця Ореста Голубця, є таємничі можливості основних стихій — землі, води, повітря і вогню.
Сучасні керамісти відійшли від наслідування природи і, розвиваючи традицію, відтворюють здобутки людства. Представлені вироби з кераміки уникають побутовості і стають художніми елементами інтер’єру. Керамічні роботи, що експонують в галереї, розділили на три пред’явлення: більшість об’єктів далеко відійшли від утилітарності, вироби, що належать до другої групи, зберігають прикладне значення, треті ж об’єднують у собі художність і можливість використання у побуті, як, наприклад, ваза Маріанни Вахняк «Бачити небо».
Витвори з шамоту Юрія Войновича демонструють художні принади матеріалу. Його об’єкти наче бавляться з архаїкою та сюрреалізмом, стають частиною інсталяцій та перфомансів, але здебільшого претендують посісти місце скульптури. Іноді глина імітує мармур у погруддях, як, наприклад, в Олександри Лебедкіної, яка представила бюст Цензури.
Немало керамістів мислять глобально і виявляють це в кількох роботах, зокрема Юрій Мусатов у серії «Моя планета», Андрій Ільїнський у серії «Гості», Олександр Мирошніченко в наче зруйнованих часом «Головах». Автори намагаються передати подих природи, як у композиції «Листя», або вічності — як у «Скам’янілості» Ольги Пильняк, де авторка поєднала в одній формі брутальність і витонченість.
Вражає комбінаторність по вертикалі та по горизонталі робіт Гії Міміношвілі, наслідування коралів Єлизаветою Портновою, чуттєві абстракції Юрія Войтовича. Керамісти обігрують форми, кольори, фактури — наприклад, Ната Попова.
Деякі відвідувачі зазначали вторинність робіт, але багато хто довго концентрувався на одному об’єкті чи інсталяції, розглядаючи витвір з різних боків. Студент економічного університету Тарас Бульба, який проявляє себе в декоративно-прикладному мистецтві, підсумував враження: «Керамісти оригінально виявили своє бачення, використали авторську техніку, метаморфози кольору і фактур».
Експозицію кераміки можна відвідати до 2 червня.
Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО
для «Урядового кур’єра»,
Володимир ЗАЇКА (фото),
«Урядовий кур’єр»