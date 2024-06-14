У виступі Володимир Зеленський зосередився на кількох пунктах, перший з яких — безпека. Передовсім він подякував світовим лідерам за спільну безпекову декларацію «Групи семи», яку було укладено торік 12 липня. У межах цієї декларації Україна вчора підписала ще дві безпекові угоди — зі Сполученими Штатами та Японією.

«Сильні угоди. Цим ми робимо довершеною безпекову архітектуру відносин між Україною та «Групою семи» — буде сім угод з усіма вами. Дякую. Наші люди бачать, що провідні демократії світу справді віддані підтримці української незалежності та прав кожної нації, — наголосив Президент України. — Друге: маємо зробити довершеною і взаємодію у конкретній допомозі нашим воїнам уже зараз. Із кожним з вас ми обговорюємо кілька речей, які максимально потрібні: ППО і передусім «Петріоти», які збивають усі російські ракети, а також наша далекобійність і можливість знищувати російських терористів там, де вони є, включно з територією самої росії. Нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив нас від російських ударів. Але ми ще в пошуку додаткових «Петріотів» і потребуємо й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності. Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів. І в мене є одне повідомлення від наших військових: вони вдячні за всі пакети військової підтримки, які ви надали, і просять вас доправити їх в Україну нашим воїнам якнайшвидше».

Третій пункт, на якому зупинився глава Української держави, — відновлення.

Він нагадав про Конференцію з відновлення, яка цього тижня відбулася в Німеччині. За словами Президента, нам потрібен чіткий план відновлення України, схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни, але такий, що відповідає потребам нашого часу й України.

«Давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ — декларацією відновлення. Це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само, як і про оборону. Деталі можуть опрацювати наші команди так само, як вони опрацювали безпекові декларації. І це може бути ідеальним рішенням з погляду своєчасності та символізму — підготувати декларацію відновлення якраз до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту», — звернувся Володимир Зеленський до лідерів «Групи семи».

Важливе питання нинішньої зустрічі — розуміння того, що буде справедливим, коли саме росія платитиме за шкоду, якої завдала її війна.

«Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні 50 мільярдів доларів. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план. І це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення. Так само ми маємо створити робочий механізм конфіскації заморожених активів росії на 300 мільярдів — маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це й платитимуть», — закликав Президент України.

Насамкінець виступу він нагадав про інавгураційний Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15—16 червня.

«Усі ви знаєте, що на першому саміті ми зосередимося на трьох пунктах формули: ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених та депортованих. Можливо, саміт стане кроком і щодо ширшої енергетичної безпеки — ми маємо унеможливити російські удари по нашій території, і є ідеї, як це забезпечити. Сподіваюся на вашу підтримку імплементації напрацьованих кроків. Також сподіваюся, що єдність між партнерами збережеться і 25 червня, коли ми очікуємо на ухвалення переговорної рамки з ЄС», — підсумував Володимир Зеленський.

Джерело: Офіс Президента