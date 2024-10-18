У Лозанні урядова делегація на чолі з Прем’єр-міністром бере участь у Конференції з питань протимінної діяльності в Україні

Прем’єр-міністр наголосив, що за цією статистикою стоять життя та безпека мільйонів українців. За оцінкою Світового банку, вартість повного комплексу робіт з гуманітарного розмінування становитиме майже 37 мільярдів доларів. І це не остаточна цифра. Як зауважив очільник уряду, Україні також потрібно більш як 10 тисяч саперів та сотні одиниць різної техніки. У Лозанні урядова делегація на чолі з Прем’єр-міністром бере участь у Конференції з питань протимінної діяльності в Україні

Прем’єр-міністр наголосив, що за цією статистикою стоять життя та безпека мільйонів українців. За оцінкою Світового банку, вартість повного комплексу робіт з гуманітарного розмінування становитиме майже 37 мільярдів доларів. І це не остаточна цифра. Як зауважив очільник уряду, Україні також потрібно більш як 10 тисяч саперів та сотні одиниць різної техніки.

Ключові завдання

«Уряд затвердив Національну стратегію протимінної діяльності до 2033 року. Ми також ухвалили операційний план її реалізації на наступні три роки. Наша головна амбітна мета — щоб до 2033 року ми обстежили абсолютну більшість потенційно замінованої території й Україна була чистою від мінного сміття», — наголосив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, на цьому шляху треба виконати кілька ключових завдань: перше — створити повноцінну систему управління протимінною діяльністю; друге — сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України; третє — розширити виробництво машин з розмінування, а також використовувати інноваційні методи та технології.

«І ще одне важливе завдання — підвищити обізнаність громадськості про заміновані території, а також інформувати людей про ризики. За кожним із цих пунктів у нас є важливі досягнення», — сказав Прем’єр.

Глава уряду повідомив, що Україна формує повноцінний ринок послуг з гуманітарного розмінування. Налічується вже 56 операторів протимінної діяльності, і ці цифри зростають.

«Ми залучаємо безпрецедентно широкий діапазон найновітніших технологій і засобів для розмінування — від сучасної спеціалізованої техніки до технологій штучного інтелекту. Один день роботи великої сучасної машини з розмінування дорівнює 100 днів роботи вручну», — зауважив Денис Шмигаль.

Як зазначив Прем’єр-міністр, Україна вже почала виробництво цих машин, але потребує підтримки партнерів у цьому напрямі. Це можуть бути спільні підприємства або локалізація виробництва в Україні.

Денис Шмигаль подякував Федеральній раді Швейцарії за затвердження чотирирічного плану допомоги Україні в галузі гуманітарного розмінування на суму 100 мільйонів швейцарських франків. Він також висловив вдячність Швейцарії за організацію конференції, яка зібрала більш як 50 офіційних делегацій, і закликав учасників приєднатися до Лозаннського заклику до дії (Lausanne Call to Action), який стане підсумковим документом конференції.

Підтримка для економіки

Робота України та партнерів із протимінної діяльності дає результати. Із 2022 року 35 тис. кв. км українських територій завдяки спільним зусиллям Мінекономіки, Мін оборони, МВС та неурядових операторів стали безпечними для людей. Про це на відкритті конференції повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ці результати, що вражають, мають вплив не лише на українців, а й на глобальну продовольчу безпеку. Україна входить до десятка виробників пшениці у світі. Українське зерно імпортують 57 країн. Тому питання продовольчої безпеки — один із ключових елементів формули миру Президента Володимира Зеленського», — зазначила Юлія Свириденко.

Щоб допомогти фермерам у розмінуванні сільгоспземель, уряд запровадив механізм 100% компенсації послуг з розмінування коштом держбюджету. Для пришвидшення та здешевлення очищення територій уряд відкрив ринок послуг з гуманітарного розмінування. Уже оголошено 24 тендери в системі Prozorro, відбулися перші успішні закупівлі. За підсумками торгів вартість розмінування зменшилася на 18%.

Також триває робота над розвитком виробництва обладнання і техніки для розмінування.

«Важливий напрям для українського уряду — локалізація і розвиток українського виробництва техніки та обладнання для розмінування. Це дасть змогу не лише пришвидшити, а й здешевити очищення України від мін та вибухонебезпечних предметів. Крім того, це внесок у розвиток економіки, бо виготовлення обладнання в Україні — це нові робочі місця і додаткові податкові надходження до бюджету», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, в Харкові створюють машини для підготовки ґрунту до розмінування. Ці машини вже працюють у полях. Львівська компанія Rover Tech сертифікувала машину «Змій», яка здатна обстежувати до 2,5 га землі за день. Також працює локалізація. Нині із 45 машин механічного розмінування хорватської DOK-ING, що працюють в нашій країні, вісім вироблено в Україні.

«Також ми просуваємо принцип «підтримуйте Україну українськими ресурсами». Уже є позитивні приклади, коли агентства ООН закуповували обладнання українських виробників, підтримуючи нашу економіку. Адже до 40% вартості виробленого в Україні обладнання повертаються до бюджету у вигляді податків. І ці кошти можна спрямувати на потреби сектору безпеки та оборони», — сказала Юлія Свириденко.

Ефективний швейцарський майданчик

На полях Конференції з питань протимінної діяльності Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із Президентом Швейцарії Віолою Амгерд. Глава українського уряду подякував за беззастережну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та наших зусиль для досягнення справедливого миру. Він поінформував про план перемоги Президента України й зауважив, що саме у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру. Прем’єр подякував, що Швейцарія підтримує українську формулу миру. Під час зустрічі сторони говорили, як продовжити спільні зусилля в цьому напрямі.

Прем’єр-міністр також подякував за схвалення Стратегії міжнародного співробітництва, яка передбачає надання Україні 1,5 мільярда франків у наступні чотири роки. Серед іншого Денис Шмигаль високо оцінив намір надати загалом 5 мільярдів франків на підтримку відбудови України до 2036 року.

«Закликаємо Швейцарію приєднатися до механізму, який запровадять країни G7 щодо використання заморожених російських активів. Швейцарія заблокувала активів підсанкційних російських осіб на понад 7 мільярдів швейцарських франків, а також заборонила доступ до понад 7 мільярдів франків центробанку росії. Справедливо і правильно, якщо ці кошти буде використано для компенсації жертвам агресії», — наголосив Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду зазначив, що необхідно продовжити санкційний тиск на росію, адже це дієвий інструмент. Він подякував Віолі Амгерд та Федеральній раді Швейцарії, яка 16 жовтня ухвалила більшість заходів чотирнадцятого пакета санкцій ЄС проти росії. Нові заходи набувають чинності 17 жовтня.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство економіки