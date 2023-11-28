У Києві відбувся другий міжнародний саміт ініціативи Grain from Ukraine, в якому взяли участь керівництво України, лідери інших держав

Відкриваючи саміт, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів росія випустила по нашій території ударні БпЛА «шахед». «Саме сьогодні, перед цим Днем пам’яті, такий терористичний удар означає, що путін пишається, що наслідує найбільших убивць ХХ століття. Якби він міг улаштувати Україні ще один Голодомор, він би це зробив», — сказав глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, росія й надалі намагатиметься використовувати дефіцит продовольства і перетворювати голод на зброю. Він нагадав, що першого ж дня повномасштабної війни російський флот заблокував українські морські порти і продовольчий експорт з України, який має критичне значення для світу.

Він наголосив, що нинішній саміт — ще один доказ того, що Україна не втратить сили, свободи і зможе захистити глобальне розуміння того, що терор повинен програвати.

Ніколи більше

За словами Володимира Зеленського, українська гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine, яка об’єднала вже майже 40 країн і міжнародних організацій, допомагає тим державам, які найбільше потерпають від дефіциту продовольства: «Ми допомагаємо попри постійний російський терор, постійне російське намагання зірвати наш продовольчий експорт. Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія… Вони вже отримали понад 170 тисяч тонн продовольства завдяки нашій спільній гуманітарній ініціативі. Це порятунок мільйонів життів».

Він повідомив, що готують до відправлення чергове судно, яке перевезе в порт Нігерії зерновий вантаж, що допоможе майже 400 тисячам людей.

Президент акцентував, що український народ, який свого часу пережив страшний штучний організований ворогом голод, особливо сприймає загрозу голоду для будь-якого іншого народу.

«Ніколи більше голод не повинен стати зброєю проти свободи людей. І кожен, хто намагається саме так використовувати голод, кожен, чий терор служить хаосу на продовольчому ринку, повинен відповідати за це перед усім світом. росія повинна відповідати. Я впевнений, що так і буде», — резюмував Володимир Зеленський.

Він відзначив символізм, що в 90-ті роковини Голодомору-геноциду 1932—1933 років в Україні провели міжнародний захід, щоб зупинити росію в її намаганнях повторити нині злочини ХХ століття. На переконання Президента, лише разом усі народи, які цінують міжнародне право, можуть протистояти цьому злу.

Глава держави подякував усім гостям, іноземним партнерам і друзям за консолідовану потужну підтримку України, спільне вшанування в Києві пам’яті жертв Голодомору.

Як наголосив Володимир Зеленський, Україна сьогодні об’єднала країни світу для залучення відповідних коштів, щоб допомогти всім тим, хто найбільше страждає від дефіциту продовольства. Зокрема, за перший рік роботи ініціативи «Зерно з України» на ці потреби вдалося акумулювати 180 мільйонів доларів. У межах ініціативи до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену було доправлено 170 тисяч тонн українського зерна.

«Наша позиція принципова: ніхто у світі не має права блокувати вільне мореплавство та перетворювати на зброю дефіцит продовольства. Використання голоду як зброї — елемент політики геноциду, і будь-яка держава, яка на це посягає, повинна відповідати за це», — заявив Президент.

За його словами, наша спільна історична відповідальність — обмежити агресивний потенціал росії, захистити наших людей, держави, допомогти іншим у світі, зокрема країнам Глобального Півдня, набути достатньої сили, щоб протистояти дестабілізації.

Будемо гарантом продбезпеки

Український аграрний експорт залишиться стабілізаційним чинником на світовому ринку продовольства. Із прогнозованих 79 мільйонів тонн цьогорічного урожаю 25% піде на внутрішні потреби, решту Україна спрямує туди, де є загроза голоду. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Очільник уряду наголосив, що як і в 1932—1933 роках, для росії й нині голод залишається звичним інструментом геноциду.

«Окупанти підготували технічні засоби, щоб щодня викрадати та вивозити із захоплених територій по 12 тисяч тонн зерна. Їм вдалося це лише частково, бо героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають — це мільйони тонн зернових на суму близько 1 мільярда доларів. Пограбування України росією триває», — зазначив глава уряду.

За його словами, попри це Україна й надалі буде одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

«До ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми Grain from Ukraine приєдналися багато держав та міжнародних організацій, які зібрали 180 мільйонів доларів для закупівлі українського зерна. 170 тисяч тонн продовольства ми відправили до Ефіопії, Сомалі та Кенії. Незабаром ще 25 тисяч тонн спрямуємо до Нігерії», — повідомив Денис Шмигаль.Він закликав активніше долучатися до цієї ініціативи, підтримати українську формулу миру та сприяти її імплементації.

«Світ повинен раз і назавжди зупинити російську дикунську практику геноцидного голоду. росію необхідно суворо покарати. Вище політичне керівництво рф слід судити не лише за акт агресії, обстріли мирних міст та сіл, викрадення українських дітей, різанину в Бучі та Ізюмі, а й за розкрадання українського зерна, блокування українських портів, спробу реанімувати сталінські методи голодомору у ХХІ столітті. Має бути чітка юридична відповідь — спецтрибунал для представників путінського режиму», — переконаний Прем’єр-міністр України.

Світ підтримує українські ініціативи

У роботі другого саміту Grain from Ukraine особисто взяли участь Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Президент Швейцарії Ален Берсе, Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. У відеоформаті до учасників заходу звернулися: Президент Республіки Польща Анджей Дуда, Президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеї, Президент Естонії Алар Каріс. Прозвучали відеозвернення Голови Ради міністрів Італійської Республіки Джорджі Мелоні, Прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, Прем’єр-міністра Королівства Бельгія Александра Де Кроо та інших.

Учасники саміту обговорили співпрацю в питанні зберігання зерна та транспортування сільськогосподарської продукції до країн-отримувачів. Також ішлося про активізацію залучення міжнародних партнерів до ініціативи «Зерно з України», розширення переліку країн — отримувачів продовольчої допомоги.

Крім того, порушували питання координації задля посилення тиску на рф для припинення продовольчої блокади з її боку.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив: перешкоджаючи постачанню продовольства, росія намагається залякати не лише Україну, а й багато країн Глобального Півдня та всю міжнародну спільноту. Він висловив повну підтримку ініціативи «Зерно з України».

«Ми фінансово долучилися до цієї ініціативи торік, долучилися й цього року», — сказав Едгарс Рінкевичс.

Президент Латвії також констатував, що його країна співпрацює з українськими та європейськими партнерами, щоб забезпечити балтійські коридори та використання своїх портів для транзиту українських продуктів харчування й зерна.

«Думаю, дуже важливо, що ми продовжуємо співпрацювати, аби полегшити гуманітарну ситуацію в усьому світі. Ми співпрацюємо, щоб росія не могла перетворювати продукти харчування на зброю. Також дуже важливо, що ми працюємо разом у різних форматах по лінії «Шляхів солідарності» через ЄС, а також через двосторонні контакти», — сказав він.

Едгарс Рінкевичс поділився враженнями від ночі в Києві, коли був змушений провести шість годин у бомбосховищі через масовану російську атаку ударними безпілотниками. Він запевнив, що Латвія закликатиме партнерів забезпечити Україну засобами ППО.

«Українська ППО робить свою роботу. Але один меседж абсолютно очевидний: ми маємо робити все можливе, щоб забезпечити Україні більше засобів ППО, більше боєприпасів, більше військової техніки не лише для того, щоб допомогти на полі бою, а й щоб захистити цивільних», — резюмував він.

Президент Швейцарії Ален Берсе теж заявив, що його країна долучається до підтримки України.

«Швейцарія дуже занепокоєна негативними наслідками воєнної агресії росії проти України. Зокрема, її впливом на продовольчу безпеку України та всього світу», — сказав Президент Швейцарської Конфедерації.

Ален Берсе підтримав зернову ініціативу Володимира Зеленського й повідомив, що Швейцарія долучається до цієї програми. Крім того, пріоритетом стане гуманітарне розмінування в Україні, що має позитивно позначитися на зміцненні продовольчої безпеки.

«Ми ухвалили рішення про додатковий пакет на 100 мільйонів швейцарських франків на наступні кілька років. Це допоможе збільшити нашу участь у розв’язанні питання розмінування, а також сприятиме експорту зернових з України. Дуже важливо, щоб зерно та добрива потрапляли на європейські ринки», — зауважив він.

За словами Президента Швейцарії, його країна долучиться до фіксації наслідків руйнувань та процесу відбудови, а також роботи зі створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте зазначила: попри повномасштабну агресію та всі спроби росії блокувати експорт Україна й надалі годуватиме весь світ.

Вона повідомила, що Литва, як і торік, долучається до гуманітарної ініціативи «Зерно з України». «Сьогодні ми спрямовуємо додатково 2 мільйони євро, які надійдуть в Україну до кінця нинішнього року, — сказала Інгріда Шимоніте. — Ми опрацьовуємо альтернативні шляхи експорту зерна, зокрема «Шляхи солідарності», а також нові коридори. Ми будемо готові збільшити транзитні спроможності наших портів для українського експорту, і це створить ще одну можливість — коридор через Балтійське море для експорту українських продуктів».

За словами Прем’єр-міністра Литовської Республіки, гарантувати безпеку, зокрема продовольчу, на континенті й у світі можливо лише за умови поразки росії, й Україна щодня наближається до цього. Тож українські партнери та союзники не повинні втомлюватися, вони мають робити все можливе для прискорення цієї перемоги, наголосила Прем’єр-міністр Литви.

Спільну заяву підтримали 23 країни

За підсумками другого міжнародного саміту Grain from Ukraine було ухвалено спільну заяву, яку підтримали 23 країни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що чинність гуманітарної ініціативи «Зерно з України» продовжено, на її цілі акумульовано вже понад 100 мільйонів доларів. Про це глава держави заявив під час зустрічі із представниками ЗМІ за підсумками другого міжнародного саміту Grain from Ukraine.

Україна очікує на додаткові системи протиповітряної оборони для захисту зернового коридору в Чорному морі та Одеського регіону, відповідні домовленості з державами-партнерами вже є, їх виконують.

«Залишається дуже конкретна кількість систем із дуже конкретною назвою. Запит цей є. Позитивна відповідь вже є, коли ці системи стануть охороняти той регіон. Тому що там і коридор важливий, і люди. Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні. З ППО дефіцит, однак… Важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал, коридор працює», — сказав глава держави.

За його словами, у нас є зрозумілий коридор і взаємодія щодо його використання з Болгарією, Румунією та Туреччиною. У нас є домовленості з Великою Британією, яка займається страхуванням цього коридору. Мають бути відповідні результати. «У мене є домовленість із кількома державами щодо потужного супроводу українцями, конвою. Нам уже передають відповідні морські катери», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що збільшуються обсяги перевезення української продукції залізницею через Молдову та Румунію.

Джерела: Офіс Президента, Департамент комунікацій Секретаріату КМУ