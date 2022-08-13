Напередодні 1 вересня завжди перевіряють підготовку шкіл до навчального року. Зазвичай ідеться про ремонти, нині ж акцент на безпеку і облаштування укриттів. Та чи всі школи на Тернопільщині зможуть підтвердити готовність таких приміщень?

Щоб школярам було комфортно

У Тернополі, запевняє начальниця управління освіти і науки міської ради Ольга Похиляк, проводять поточні ремонти, облаштовують укриття, здебільшого найпростіші у підвальних і цокольних приміщеннях. Проводять воду, облаштовують санвузли і запасні виходи, вентиляційні системи, засоби зв’язку та оповіщення, освітлення, бетонують підлогу, білять стіни. Налаштуванням інтернет-зв’язку, як і придбанням певних медикаментів, контейнерів для зберігання їжі теж переймаються. Одне слово, роблять усе, щоб у разі повітряної тривоги школярам було комфортно в безпечному сховищі.

Ольга Похиляк каже, що у п’яти школах у різних мікрорайонах міста є протирадіаційні укриття. В одній з них я побував. У ній два протирадіаційні укриття: на 160 і 200 осіб. Усі підвали в закладі роками використовували як господарські приміщення, вони з’єднані, тому є кілька виходів. У протирадіаційному укритті можна скористатися аварійними виходами. Система вентиляції тут справна, але трохи шумна. Про надання коштів на її поточний ремонт школа звернулася до міської ради.

Тепер в укритті роблять косметичний ремонт, бо про нього дбали й раніше. У ньому чотири вбиральні, є умивальники, засоби дезінфекції. Тут встановили Wi-Fi.

«До навчального року інтернет буде всюди, щоб діти могли зв’язатися з батьками, коли перебуватимуть в укритті», — зазначає директорка. Тут провели дві додаткові лінії дротового телефону.

У найпростішому укритті в цій школі за кошти міського бюджету обладнали ще один санвузол, подбали про металеві двері, запасний вихід, придбали генератор. Вентиляційна система справна.

За словами Ольги Похиляк, на поточні ремонти в укриттях шкіл і дитсадків з місцевої скарбниці надали 29,5 мільйона гривень. Але під час робіт виникають додаткові потреби. Тож підготували кошторис на ще 10 мільйонів гривень. Наступного тижня депутати розглянуть це питання.

До 20 серпня роботи з облаштування укриттів у місті мають завершити. Їх прийматиме комісія, до складу якої входитимуть працівники управління ДСНСУ в області.

Директорка департаменту освіти та науки Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Хома каже, що акти про перевірку укриттів мали подати до 15 серпня, адже ці документи треба проаналізувати, щоб з 25 серпня прийняти рішення, який кому вид навчання рекомендувати.

В області майже 170 закладів освіти, де немає підвальних приміщень, тож шукають їх у найближчих будівлях. Але у змінах до рекомендацій вони мають бути не далі як 100 метрів від навчального закладу. 60% таких закладів змушені будуть організовувати дистанційне навчання, інші використовуватимуть сусідні будівлі.

Які форми навчання обирають

Обрання форми навчання — ще один важливий чинник у підготовці до навчання. Міністерство освіти і науки України пропонує різні форми: дистанційну, змішану, двозмінну, сімейну, екстерном.

«Кожен заклад на педагогічній раді разом з батьківською громадськістю вирішуватиме, як навчатимуться учні», — зазначає Ольга Похиляк.

Щоб знати думку батьків, ще у червні на Тернопільщині провели опитування. Тоді 75% висловилися за те, щоб уроки були у класах. Але події у країні останнього часу впливають на батьківські рішення. Ольга Хома розповідає, що минулого тижня проведено повторне опитування серед батьків. Воно показало, що 36% висловилися за навчання в класі, решта — за дистанційне. Серед опитаних, які голосували за дистанційну форму, 34% погоджувалися за певних умов на змішане навчання.

У Тернополі у середині серпня проведуть повторне опитування батьків. Треба визначити, скільки учнів навчатимуться з 1 вересня у школах міста, адже чимало з них за кордоном. В одному із загальноосвітніх закладів мало б бути 1100 учнів, але майже 250 з них немає і, напевно, не повернуться цієї осені додому.

У школі, в якій я цікавився облаштуванням укриття, теж удруге за останні місяці проведуть опитування батьків.

«Візьму на себе відповідальність настільки, наскільки зможу, з огляду на висновок комісії, яка вирішуватиме, чи готова наша школа до навчального року», — каже директорка. Очне навчання запроваджуватимуть, якщо дасть змогу загальна ситуація у країні й на Тернопільщині зокрема. А нині тут схиляються до того, щоб проводити навчання за змішаною формою, як під час карантину. Уже обладнали всі класи середньої та старшої школи потужними вебкамерами, що дають змогу побачити шкільну дошку учням, які навчатимуться вдома. Тут уже питання технічні й те, як зможуть батьки допомогти дітям долучитися до навчального процесу.