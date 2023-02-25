«24 лютого 2022 року. Ніколи не забудемо цей день. День, який назавжди змінив кожного з нас. Змінив нашу країну. День, коли розпочався наш шлях незламності. Шлях повний хоробрості, героїзму. Шлях, який закінчиться лише перемогою», — так розпочав промову Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього засідання уряду.

Він висловив безмежну вдячність нашим силам оборони, медикам та волонтерам, енергетикам і рятувальникам, залізничникам, комунальникам, учителям, підприємцям — одне слово, всім українцям.

Глава уряду подякував Президентові Володимирові Зеленському за лідерство, всім колегам — за сумлінну роботу і наголосив, що українські інституції набагато міцніші, ніж очікував ворог і навіть союзники. Він виокремив основні здобутки України на шляху незламності.

Перше — наші військові перемоги. Перемога в битві за Київ. Визволення Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, острова Зміїний, Херсона. Сотні міст та сіл, де знову синьо-жовті прапори.

Друге— українська армія. Одна з найсильніших у Європі та світі. Для уряду сили безпеки та оборони були, є і будуть абсолютним пріоритетом для фінансування та розбудови.

«Торік ми передбачили на це 1,5 трильйона гривень. Кожна копійка податків бізнесу та громадян у бюджет пішла на безпеку та оборону. Цього року — так само. Кожна копійка в бюджет від бізнесу і громадян піде на безпеку та оборону», — наголосив Прем’єр.

Третє.Проукраїнська коаліція. Завдяки лідерству Президента, роботі дипломатів та урядовців, діяльності мільйонів українців у всьому світі наші союзники допомогли нам вистояти. Зброя, фінанси, гуманітарна допомога, політична та інформаційна підтримка, санкції проти агресора. За словами глави уряду, ми вдячні партнерам за те, що повірили в нас.

Четверте. Шлях до ЄС і НАТО. 28 лютого 2022 року Україна подала заявку на членство в ЄС, а 23 червня отримала статус країни-кандидата.

П’ять безвізів за рік війни — те, що планували робити роками. Енергетичний безвіз у березні, коли приєдналися до європейської енергомережі. Транспортний — у червні, після якого не потрібні дозволи на перевезення в ЄС. Економічний безвіз, який скасував усі мита і квоти на українські товари в ЄС. Митний — у жовтні, який починає інтеграцію нашої митниці в європейську. Цифровий безвіз і «Цифрова Європа».

За словами Дениса Шмигаля, через два роки ми будемо готові стати членом Європейського Союзу. І готові бути членом НАТО, адже наша армія, одна з найсильніших у Європі, — це щит європейського континенту.

П’яте. Фінанси та бюджет. Банки. Тут Прем’єр акцентував на запобіганні кризовим явищам, командній роботі з НБУ: «Жодного місяця не затримали пенсії, соціальні виплати, зарплати лікарів та вчителів. Проіндексували виплати нашим пенсіонерам. Запровадили нові програми допомоги, нові проєкти підтримки. Платимо субсидії. Не піднімали комунальних тарифів. Допомогли місцевій владі. Допомагаємо найбільш вразливим. Допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує».

Шосте. Енергетичний фронт. Глава уряду згадав окупацію енергооб’єктів, удари по нафтобазах, ТЕЦ і ГЕС, підстанціях та газовій інфраструктурі.

«Ми подолали паливну кризу навесні. Ми накопичили достатньо ресурсів для проходження цієї зими. Попри сотні ракет та дронів, наша енергосистема працює. ППО, енергетики, рятувальники. Їхній професіоналізм не дав росії занурити нас у темряву. Ми вистояли. Ми пройшли цю зиму й починаємо підготовку до наступної», — наголосив Денис Шмигаль.

Сьоме.Продовольча безпека. Найскладніша в історії посівна — 2022 року, а українські аграрії продовжують годувати країну та світ. Держава зробила все, щоб їм допомогти грантами, кредитами, насінням, добривами, зі зберіганням урожаю. Було побудовано нову логістику: дунайські порти збільшили перевалку в рази, відкрито нові пункти пропуску на західному кордоні, працює «зернова ініціатива». За словами глави уряду, все це розширюватиметься, відкриватимуться нові шляхи та можливості.

Восьме. Неймовірні українські підприємці. Український бізнес у воєнний рік сплатив на 80 мільярдів гривень більше податків, ніж 2021-го. Уряд допомагав й допомагатиме: пільгове кредитування, безповоротні гранти «єРобота», дерегуляція, диджиталізація послуг. За словами Дениса Шмигаля, буде менше бюрократії та кращий сервіс, відкриватимуть нові ринки для експорту, індустріальні парки для виробництва, умови для розвитку та інвестицій.

28 тисяч підприємств залучено до мобілізаційних завдань, вони працюють на армію. 76% підприємців планують розширення бізнесу цього року. Вони основа успішної економіки, майбутньої відбудови та відродження держави.

Дев’яте. Відновлення України. Як зазначив Прем’єр-міністр, головне слово цього року — перемога, друге — відновлення. Не чекаючи завершення війни, уряд розробив план, створено агентство відбудови. Є проєкти, сформовано бюджетний фонд. Серед пріоритетів — енергетика, житло людей, розмінування, критична та соціальна інфраструктура, відновлення економіки і підтримка приватного сектору. На це цього року передбачено 17 мільярдів доларів. Триває робота з партнерами, вибудовується коаліція для відновлення України.

Десяте. Це наша єдність. Денис Шмигаль наголосив, що єдність українського народу допомогла у найскладніший момент історії. На неї не сподівався ворог, завдяки їй ми переможемо.

«Україна ставатиме сильнішою. А росію ми робитимемо слабшою. Працюватимемо над цим разом з нашими союзниками. Санкції. Конфіскація активів. Ізоляція. росія вже платить високу ціну за свою агресію. Заплатить ще більшу. Трибунал для всіх військових та політичних злочинців обов’язково буде. Усіх, хто вчиняв геноцид та віддавав накази, обов’язково буде покарано», — наголосив Прем’єр.