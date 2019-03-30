2 квітня  Міністерство аграрної політики та продовольства України 

5 квітня  Міністерство внутрішніх справ України

9 квітня  Міністерство екології та природних ресурсів України 

12 квітня  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

16 квітня  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

19 квітня Міністерство закордонних справ України

23 квітня  Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

26 квітня  Міністерство інформаційної політики України

3 травня  Міністерство інфраструктури України

7 травня  Міністерство молоді та спорту України

10 травня  Міністерство оборони України

14 травня  Міністерство освіти і науки України

17 травня  Міністерство охорони здоров’я України

21 травня  Міністерство соціальної політики України 

24 травня  Міністерство культури України 

28 травня  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  

31 травня  Міністерство фінансів України

4 червня  Міністерство юстиції України

7  червня  Міністерство у справах ветеранів України

11 червня  Пенсійний фонд України

14 червня  Державна служба України з питань праці

18 червня  Національна поліція України

21 червня  Державна міграційна служба України

25 червня  Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).