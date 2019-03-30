2 квітня Міністерство аграрної політики та продовольства України
5 квітня Міністерство внутрішніх справ України
9 квітня Міністерство екології та природних ресурсів України
12 квітня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
16 квітня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
19 квітня Міністерство закордонних справ України
23 квітня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
26 квітня Міністерство інформаційної політики України
3 травня Міністерство інфраструктури України
7 травня Міністерство молоді та спорту України
10 травня Міністерство оборони України
14 травня Міністерство освіти і науки України
17 травня Міністерство охорони здоров’я України
21 травня Міністерство соціальної політики України
24 травня Міністерство культури України
28 травня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
31 травня Міністерство фінансів України
4 червня Міністерство юстиції України
7 червня Міністерство у справах ветеранів України
11 червня Пенсійний фонд України
14 червня Державна служба України з питань праці
18 червня Національна поліція України
21 червня Державна міграційна служба України
25 червня Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).