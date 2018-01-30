ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» (Запоріжжя) — одна з небагатьох в Україні, що успішно комплексно прибирає сміття в невеликих населених пунктах, здебільшого приватному секторі, де найчастіше трапляються певні складнощі. Найбільше компанія стала затребуваною під час децентралізації влади, коли селяни почали самі піклуватися про своє майбутнє.

Прямі угоди про співпрацю «Гранік» укладає з жителями двох прилеглих до обласного центру районів області — Запорізького та Вільнянського, ставши у місцевого населення популярним.

— Нашу компанію створено 1999 року, днями ми відзначили чергову річницю заснування, — каже директор ТОВ «ЕК «Гранік» Геннадій Дубов. — Надаємо послуги з вивезення відходів шляхом упровадження роздільного збирання сміття. Річ у тому, що у великих містах кращі дороги, люди вчасно сплачують за послуги. А ось у невеликих населених пунктах все значно складніше. Але вихід знайшли, успішно впроваджуємо роздільне збирання сміття, у нас це виходить. Ми розробили власну систему. Пробували різні методи, вивчаючи закордонний досвід, упроваджували новітні технології, помилялися, виправляли помилки, розробивши власні технології роздільного збирання відходів.

Геннадій Дубов розповів, що почали з відвідання сучасних сміттєпереробних заводів. Згодом закупили нову техніку (дає змогу досягати високої якості роботи), контейнери. На його думку, неправильно, що українці звикли ховати контейнери, бо місця їх розташування вважаються занедбаними і засміченими. Тобто в Україні намагаються сховати їх, закрити, поставити в бункери, обгородити сітками тощо. У Європі інша практика. Там навпаки — виставляють контейнери поряд із проїжджою частиною у спеціальних кишенях, щоб сміттєвози не заїжджали у двори, а люди не відчували дискомфорту.

— Намагаємося використовувати європейський досвід, — продовжує директор «Граніка». — З партнером моїм старшим братом Костянтином закупили новенькі «Мерседеси», вивчили досвід робіт найкращих переробних заводів ближнього і далекого зарубіжжя. З дитинства люблю чистоту. А бережливим виховала мене бабуся, яка, пам’ятаю, складала в лантух сухарики, бо пережила війну і голод. Почуваюся некомфортно, викидаючи речі, які ще можна використати. Мене завжди дратував бруд біля контейнерів. Тому став глибше вивчати досвід сміттєпереробних заводів Європи: сучасні технології біокомпостування відходів, їх сортування та відбирання вторинної сировини.

Фахівці ТОВ «ЕК «Гранік» співпрацюють з «Грін Піс» у плані застосування роздільного збирання відходів. Геннадій Дубов часто запитував себе, чому вся Європа сортує сміття, а в Україні це ніяк не приживається. Тож досконало вивчив цю модель. Допомогли семінари фахівців ЄС, міжнародні експерти. Нині на 20 сучасних сміттєвозах «Граніка» працюють професіонали, добре налагоджено технічну службу. Головні труднощі в системі роздільного збирання в Україні, на думку Геннадія Дубова, — система платні за роботу в невеликих сільських населених пунктах і в об’єднаних територіальних громадах. Європейська практика показує, що найбільше витрат потребує організація абонентської служби, що збирає платню за вивезення сміття. У розвинених країнах муніципальна служба надсилає рахунок власникові будинку, і він протягом 14 днів сплачує за цю послугу. Інакше доведеться сплатити штраф у подвійному розмірі. Тобто платню за вивезення сміття збирають не компанії-перевізники, а муніципалітети чи ОТГ.

— Спираємося в роботі на органи місцевого самоврядування, — каже Геннадій Володимирович. — Проводимо збори жителів окремої вулиці, де присутні сільські голови, місцеві депутати, інші представники громади. Пропонуємо їм свої послуги і озвучуємо тарифи. Жителі самі вирішують, як збирати платню: з кожної людини чи загалом. Практика показує, що селянам приємне саме наше спілкування з ними. Бувають галасливі збори. А підписанню селянами протоколу сприяє добра репутація «Граніка» серед місцевого населення.

У процесі децентралізації влади і створення нових ОТГ ТОВ «ЕК «Гранік» планує розширювати надання своїх послуг на селі. Адже вивезення сміття в сільській місцевості показало, що жоден окремий населений пункт не може самотужки вирішити питання створення полігонів, сортувальних ліній тощо. Наші сусіди, поляки та балтійці, також об’єднуються у громади і створюють єдину систему прибирання відходів.

— Треба наводити порядок у країні, — резюмує Геннадій Дубов, — бо не зробить цього за нас ні президент, ні голова. Від кожного з нас залежить чистота під’їзду, двору, вулиці.