Про перші результати запровадження реформи в медичній галузі на брифінгу в Києві розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. За словами чиновниці, за два тижні кампанії «Лікар для кожної сім’ї» понад 350 тисяч громадян підписали декларації з лікарями. Вона повідомила, що понад 1000 закладів медичної допомоги, більш як 15,5 тисячі лікарів первинної ланки, а з них понад 10 тисяч сімейних лікарів, 2,5 тисячі терапевтів, 2,5 тисячі педіатрів уже зареєстровано в електронній системі охорони здоров’я.

Найбільше декларацій підписали у Києві — 76,5 тисячі, у Харкові — 26,5, в Мукачевому — 23 тисячі, в Кривому Розі — 13 тисяч та 11,5 тисячі — у Вінниці. Уляна Супрун повідомила, що на першому місці за кількістю підписаних декларацій Донецька область — 53 тисячі, в Харківській і Вінницькій областях — по 43 тисячі. Вона також нагадала українцям, що жодних обмежень у даті, до якої треба визначитися із сімейним лікарем, не існує і підписати декларацію можна в будь-який час. Обрати медичний заклад, який уже має змогу укладати декларації в електронному вигляді, можна на мапі медичних закладів на сайті eHealth або звернувшись у той заклад, на якому є позначка «Тут можна обрати свого лікаря».

Серед нововведень у первинній ланці надання медичної допомоги — зміни у правилах виклику лікаря додому. Відтепер пацієнт та лікар узгоджуватимуть необхідність візиту медика додому під час особистого спілкування. «Що відбуватиметься: пацієнт телефонує у свою амбулаторію або до свого лікаря, лікар спілкується з ним телефоном, і вони вирішують, має лікар приїхати до пацієнта чи пацієнт до лікаря», — пояснила схему дії нових правил Уляна Супрун, наголосивши, що розмови про скасування виїздів лікарів до пацієнтів — неправда. За її словами, у разі якщо пацієнт не підписав декларації з лікарем, він усе одно має право на допомогу, зокрема при невідкладних станах. Також безкоштовною для всіх, повідомляє УНІАН, залишається екстрена медична допомога.

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, який також узяв участь у брифінгу, уточнив, що перехідний період, під час якого потрібно визначитися з лікарем, триватиме протягом 2018—2019 років, і законодавством передбачено, що пацієнт, навіть не підписавши декларацію, може звертатися на первинну ланку по консультації та допомогу. «Але ми закликаємо не зловживати цим часом і визначитися з лікарем, бо мати свого лікаря набагато ліпше, ніж ходити на разові консультації», — наголосив заступник міністра.

Нові правила стосунків між пацієнтом і сімейним лікарем, можливо, викликають багато в кого несприйняття. Проте на Заході така система діє вже давно. Пригадую, як у Нью-Йорку педіатр моєї дочки розповідав мені, що ходив на виклики до своїх пацієнтів лише на початку своєї кар’єри, коли йому потрібно було заробити репутацію для своєї практики і повернути чималеньку студентську позику за навчання в університеті.

Виклик сімейного лікаря додому, наприклад, у Франції — явище також рідкісне, бо небагато лікарів пропонують своїм пацієнтам таку послугу, вартість якої, до слова, чимала. А оскільки знайти кабінет сімейного лікаря чи терапевта поблизу свого будинку нескладно, то майже всі французи, навіть якщо почуваються зле, самі йдуть на прийом до лікаря. Якщо температура висока й людині справді зле, тоді рідні чи близькі везуть хворого у відділення швидкої допомоги до найближчої лікарні. Там пацієнта так само оглядає терапевт і, якщо не бачить потреби в госпіталізації, призначає йому домашнє лікування. Витрати на лікування як у лікарнях, так і в приватних кабінетах лікарів у Франції покриває картка медичного страхування. Середня річна вартість найоптимальнішого пакета цілком прийнятна для пересічного француза. Крім того, у країні іс­нують різні соціальні медичні страхові поліси для студентів, літніх людей та малозабезпечених родин.

Критики почнуть дискутувати і наводити як контраргумент рівень французької медицини, системи закладів охорони здоров’я та соціального захисту в цій країні порівняно з Україною. Це все, безперечно, так. Проте я їм відповім, що треба з чогось починати реформу радянської системи так званої безкоштовної медицини. І нові правила у первинній ланці медичної допомоги — перший крок у правильному напрямі.