Новий порядок його надання визначає постраждалих в інших країнах через підтримку України і не допустить до нас злочинців і шахраїв

Із 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ наші громадяни здійснюватимуть на підставі закордонного паспорта. Це стосуватиметься лише громадян України, що виїжджають з України на територію РФ. Так зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина. Для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитують спеціальні прилади.

Під час в’їзду громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск наших громадян за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Рішення уряду передбачає призупинення чинності положень угод з Російською Федерацією, укладених ще до початку її збройної агресії, які давали змогу перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років.

Кабінет Міністрів удосконалив порядок надання українського громадянства особам, які зазнали політичних переслідувань через захист України чи відверті симпатії до неї.

За словами Прем’єра, новий порядок визначатиме громадян, яких засуджено за політичними мотивами на території своєї держави через підтримку України, і має на меті запобігти наданню громадянства особам, засудженим за тяжкі та особливо тяжкі злочини з інших, крім політичних, підстав.

Урядовці спрямували 12,3 мільйона гривень на створення єдиного центру зберігання та обробки даних у галузі національної безпеки та оборони. «Великий масив інформації оперативно аналізуватиметься й надходитиме до апарату РНБО під надійним кіберзахистом. Це значно послабить ризики просочування інформації», — зазначив Олексій Гончарук.

Не оминули увагою й соціальні питання. Кабмін спрямував 322,6 мільйона гривень на виплату зарплати шахтарям.

Псевдомінерів — за ґрати

Урядовці посилили відповідальність для мінерів за завчасно неправдиве повідомлення про замінування будівель. Олексій Гончарук підкреслив, що найчастіше такі повідомлення стосуються закладів освіти, охорони здоров’я, інфраструктурних об’єктів і загрожують безпеці громадян і держави.

Кількість завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності за останній час набула загрозливого масштабу. Згідно з інформацією Національної поліції, лише за п’ять місяців 2019 року слідчі розпочали досудове розслідування близько 600 таких кримінальних правопорушень, що майже дорівнює показникам, зареєстрованим упродовж усього 2018 року.

Законопроєктом посилюється відповідальність за такий вид злочину. Передбачено обов’язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Посилюється відповідальність за псевдозамінування критично важливих об’єктів інфраструктури — передбачено позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіска­цією майна.

Кабмін створює сервіс, який зменшить тривалість очікування для пасажирів під час перетину державного кордону на залізничній станції Львів для залізничного пасажирського сполучення з Польщею. Як уточнив очільник уряду, для цього відкрито міжнародний пункт контролю на цій ділянці, який функціонуватиме постійно й цілодобово. «Усі процедури прикордонного та митного контролю здійснюватимуть безпосередньо під час руху поїздів», — додав він.

Таке рішення — підсумок успішного пілотного проєкту на потягах «Інтерсіті+» сполученням Київ — Львів — Перемишль, що рухається між станціями Львів і Мостиська-2 та у зворотному напрямку.

Серед питань охорони здоров’я Кабмін продовжив на 2020 рік пілотний проєкт із трансплантації. «Це дасть змогу укласти договори з усіма ліцензованими надавачами медичної послуги», — заявив Олексій Гончарук. Буде вдосконалено прозорість процедур для лікування українців за кордоном. «Закладаємо фінансування на таку можливість для наших людей. Посилюємо протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу і туберкульозу», — зазначив Прем’єр.

Квитки для навчання стануть електронними

У 2020—2021 роках буде запроваджено елект­ронні учнівські та студентські квитки. «Скористатися ними можна буде через мобільний додаток «Дія», який уже працює з 16 грудня 2019 року, — у бета-версії. Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня та його прав на пільги», — зауважив Прем’єр-міністр. Він уточнив, що паперові документи також залишатимуться чинними.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про передачу Державної іпотечної установи в управління Міністерству фінансів. «Ухвалення постанови сприятиме проведенню Мінфіном єдиної державної фінансової політики в галузі розвитку ринку іпотечного кредитування», — наголосили у Мінфіні.

Кабмін ухвалив постанову, якою затверджено умови надання у 2019 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за позиками, які залучає Державна іпотечна установа. Це має створити передумови для збільшення доступності будівництва нового житла для українців.

А Міноборони та Державна казначейська служба отримали доручення від уряду погасити заборгованість 191,9 мільйона гривень перед компанією Rohde&Schwarz, яка мала постачити засоби зв’язку для модернізації фрегата «Гетьман Сагайдачний». Кабмін вирішив не допускати можливості зниження рівня боєздатності Військово-Морських сил, погасивши заборгованість за цими державними контрактами.

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«Урядового кур’єра»