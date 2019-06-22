У Тбілісі нічого не забули, нічого не пробачили й не збираються терпіти на своїй землі цинізм представників країни-окупанта

Чим грузинам за­пам’я­тається проведення 26-ї Генеральної асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ’я — понад сотнею учасників із 25 країн чи глобальними рішеннями, що могли б сприяти розв’язанню багатьох проблем, яких у православного світу хоч греблю гати? Аж ніяк. Натомість на вулиці Тбілісі вийшли тисячі людей з антиросійськими протестами.

Каталізатором народного гніву став виступ депутата-комуніста російської держдуми Сергія Гаврилова. Після початку засідання він усівся в крісло спікера грузинського парламенту і звернувся до присутніх російською мовою. Більшого цинізму годі й шукати. Уявіть лише: комуніст, який свого часу палко підтримував «незалежність» грузинських територій, раптом починає щось патякати про християнську віру та ще й очолює Міжпарламентську асамблею православ’я!

Ясна річ, опозиційні депутати з Єдиного національного руху і «Європейської Грузії» справедливо обурилися такою поведінкою представника країни-окупанта, перервали виступ і зажадали, щоб російська делегація залишила парламент. «Якщо держава не захищає нашу країну від окупантів, то ми, як мінімум, захистимо цю залу. І захід не відбудеться за участі російських делегатів», — заявила із трибуни депутатка від «Європейської Грузії» Олена Хоштарія.

До слова, під час виступу представника РФ Посол України в Грузії Ігор Долгов на знак протесту залишив парламентську залу, повідомляє Укрінформ. «Усі україн­ці хочуть власної церкви, і те, що ми знаємо і що отримали, — це жорсткий опір Москви, — лаконічно заявив дипломат. — Росія окупувала територію України, воює й нині. Сьогодні у нас один загиблий і четверо поранених військових. Це для нас Росія. Християнська релігія і церква — це мирне існування, а не окупація територій. Ось і все. У мене більше немає коментарів».

Після виступів грузинських парламентаріїв російські депутати перемістилися в готель у центрі Тбілісі, біля якого почалася чергова акція протесту. Коли делегати виходили з готелю, обурені активісти облили їх водою. Російські депутати виїхали з готелю під охороною й залишили Грузію. От якби їх одразу облили зеленкою, можливо, вони б раніше вирушили за свій улюблений «парєбрік».

А потім почалося: дедалі більше людей збиралося біля будівлі парламенту. Протестувальники виступили проти російської окупації Грузії, а також вимагали відставки спікера парламенту, керівників МВС і Служби державної безпеки. Через годину після початку акції, коли вимоги людей про відставки не було виконано, протестувальники стали прориватися до будівлі парламенту. Поліція намагалася стримати їх, але вони забирали у правоохоронців кийки й щити, повідомляє УНІАН. Керівництво МВС Грузії назвало такі дії «штурмом державних інституцій».

Одне слово, ситуація стала розвиватися за класичним сценарієм протистояння: мирна акція, слово за слово, нагнітання обурення діями поліції, застосування сили тощо. На середину вчорашнього дня поліція протестувальників розігнала, площу біля парламенту очистила, рух на основних транспортних магістралях столиці вдалося відновити. Один із лідерів опозиційної партії «Європейська Грузія» Гіга Бокерія запевнив, що акцію слід продовжити ввечері у п’ятницю.

Багато хто небезпідставно вважає, що загострення вигідне Москві, яка зацікавлена черговим розхитуванням ситуації у Грузії, 20% території якої перебувають під окупацією тієї-таки РФ від серпня 2008 року (йдеться про Абхазію та Південну Осетію).

Кремль, навпаки, звинувачує радикалів у зриві важливого міжнародного зібрання. Хоч так хоч сяк, але скидається на те, що РФ свідомо застосовує в політиці стиль провокативного епатажу. Потрібно це імперському Кремлю для усвідомлення того, наскільки далеко йому дозволять дійти, наскільки глибоко всістися на голови інших народів і наскільки довго простягти ноги на їхніх столах.

Грузини показали, що вони нічого не забули, нічого не пробачили й не збираються терпіти на своїй землі зухвалі витребеньки окупантів, хоч би під якою маскою ті приховували справжні наміри.