В інтернеті можна знайти такий варіант виникнення цієї фрази: «Монети, які мали нерівні краї, часто підробляли, і їх почали карбувати ідеально круглими за допомогою спеціального обладнання — гурта. Майстрів, які трудилися над цим, називали гуртовиками, а цехи з виготовлення — гуртами. Батьком називали царя — в той час Петра І. Саме його портрет карбували на монетах. Тобто ця фраза про гроші».

Але всі знають її як прислів’я, що асоціюється з допомогою, дружнім колективом. Аристотель казав, що людина –– істота соціальна. Вона підсвідомо налаштована на те, щоб жити в суспільстві поряд з іншими, якнайближче до них. Ніхто не заперечить, що колектив — це люди, об’єднані спільною діяльністю, інтересами, метою, проєктом, інакше це безглузде об’єднання. А досягти колективної мети неможливо без плану, можливостей, колег-натхненників і бажання працювати на спільний результат.

Це особливо стосується ефективності проведення державних реформ. А оскільки реформи завжди супроводжуються недовірою, критикою, потрібна постійна якісна й відкрита комунікація між владою і громадянами, а головне — проміжні результати, які б підтверджували правильність обраного курсу.

Наприклад, про успішність реформи з децентралізації свідчать реальні зміни. У моєму населеному пункті, а це селище міського типу, з’являється дедалі більше нових доріг, пішохідних доріжок, зупинок, модернізують школу (внесок освітньої реформи). Відремонтовано спортивну залу в будинку культури, де тренуються дитячі футбольні команди та функціонують інші спортивні секції. В окремому приміщенні — сучасна боксерська зала. Поблизу раніше відремонтованого коштом місцевого підприємства стадіону нещодавно встановлено вуличні тренажери. Усі дитячі майданчики — із сучасними гірками, гойдалками. Почато оновлення внутрішньобудинкових комунікацій.

Так, держава передала на місця більше можливостей, але без відповідального місцевого керівництва, яке вболіває за громаду, а також активних її членів, які невпинно контролюють цільове використання коштів, у цьому питанні ніяк не обійтися.

Додала зручності й медична реформа. Наприклад, завдяки онлайн-сервісу Helsi можна обрати зручний час для візиту до лікаря, а не чекати годинами під кабінетом у величезних чергах, як було раніше. Особливо це ставало нелегким завданням для батьків із хворою дитиною. І сервісом нині без проблем користуються мої односельці-пенсіонери. Не справдилися побоювання й щодо електронних рецептів. Телеканали часто розповідають, що пацієнти позитивно сприйняли нововведення. За даними Міністерства охорони здоров’я, виписано понад 4 мільйони е-рецептів за програмою «Доступні ліки».

Напевно, приживуться й електронні направлення, які мають з’явитися в наступному році. Днями заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк в ефірі одного з телеканалів запевнив, що люди вже сприйняли запроваджені зміни у первинній ланці системи охорони здоров’я (йдеться про медичні амбулаторії), тепер їх цікавлять зміни, заплановані на наступний рік у стаціонарах лікарень та поліклініках, де є спеціалісти.

Щоб реформа проходила прозоро, МОЗ постійно інформує про заплановане.

«Екстрену допомогу безплатно надаватимуть незалежно від того, чи є декларація із сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Національна служба здоров’я оплачуватиме екстрену меддопомогу і госпіталізацію в разі потреби. Ключ до отримання планової меддопомоги — декларація з лікарем. Щоб послугу оплатила служба, треба: мати електронне направлення від свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра або вузькопрофільного лікаря; обрати заклад і лікаря, які подобаються, і служба покриє певний перелік послуг у медзакладі (якщо заклад уклав угоду зі службою, інформація про це буде на її сайті); прийти в призначений час і отримати послугу. Якщо послугу було надано неякісно, лікар вимагав гроші, можна скаржитися службі», — пояснив Павло Ковтонюк.

Аби країна мала якісну та безпечну електронну систему охорони здоров’я для лікарів і пацієнтів, трансформувати її зголосилися провідні ІТ-компанії. У МОЗ акцентують, що електронна система дає змогу справедливо розподіляти кошти, забезпечує чесну оплату медичному закладу й лікареві за медичні послуги для пацієнта, мінімізує можливість маніпуляції даними та корупційні ризики.

«Головне, щоб заплановане й надалі реалізовувати. Адже така система охорони здоров’я добре зарекомендувала себе у світі», — заявив Павло Ковтонюк на всю країну.

Проміжні результати реформ уже є. Хочеться, аби вони завершилися якнайвигідніше для всіх громадян України. Але й вони мають контролювати, чи не забувають люди у владі мислити по-державницькому.