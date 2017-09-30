Усі три літні місяці цього року в архівах метеорологів і народних синоптиків будуть позн ачені зростанням стихійних лих і природних катаклізмів. Урагани, великомасштабні пожежі й повені, землетруси та різкі коливання температур були не очікуваними для такої пори року. Руйнівну естафету продовжив вересень. Нищівний ураган «Марія» на Карибах, землетрус найвищої категорії і виверження вулкана в Мексиці, черговий буревій у західному регіоні України — такими стихійними лихами заявив про себе перший місяць осені.

Розмай осінніх барв, очей зачарування — це жовтень. Чи виправдає другий осінній місяць такі ліричні характеристики поетів? Державна метеослужба прогнозує теплу сонячну погоду до третьої декади. Відчутне зниження температури почнеться наприкінці місяця. За прогнозами, які погодні умови будуть до кінця осені?

Якими будуть наступні зима, весна і літо, традиційно звернімося до народних прикмет. На Мокрини (1 серпня) у другій половині дня йшов дощ. За народною прикметою, слід очікувати, що кінець осені буде вологим. Знаковими для спостереження за станом погоди у жовтні вважають такі дні релігійних свят: Сергія-Капустяника (8), Покрови Пресвятої Богородиці (14).

За давньою традицією, саме в день Сергія-Капустяника господині починають шаткувати капусту. Заправлену посіченою морквою королеву городини закладають у спеціально випарені діжки. Окремо, за іншим рецептом, закладають капусту-пелюстку. У цьому разі засолюють невеликі голівки або нарізані четвертинками з додаванням червоного буряка. Квашені капуста, помідори, огірки, яблука — неод мінні зимові запаси українських селян. А про цілющі властивості свідчить таке прислів’я: «Капуста — друг від семи недуг».

Наші прадіди вважали день Сергія-Капустяника початком зими, яка набирала сили від Покрови і Михайла (21 листопада). Мабуть, так колись і було. Принаймні, за моєї пам’яті. Зими 1950-х років починалися у жовтні-листопаді. Тепер важко й згадати, коли сніг випадав на Покрову чи «Михайло приїжджав на білому коні». За народними прикметами, якщо на Сергія погожий день — наступне літо буде дощовим, гарно вродить городина.

Великопрестольне свято Покрови Пресвятої Богородиці має історичне підґрунтя. Коли у 910 році на Константинополь напали сарацини, в Богородичній церкві, де зберігалися образ Пресвятої Діви і хустина-омофор, зібралося багато людей. Вони у молитвах просили в Богородиці заступництва від ворогів. І несподівано її образ явився у сонячному сяйві скіфові-невільникові Андрієві Юродивому та його учневі Єпіфанію. Богородиця покрила своїм омофором прочан. Сталося диво: вороги відступили від міста.

Нині в Україні на честь Пресвятої Богородиці побудовано багато храмів, а ікони Покрови можна побачити у кожній церкві, у родинах вірян. Один з рідкісних образів Пресвятої Богородиці зберігається у Меморіальному будинку-музеї історика запорозького козацтва Дмитра Яворницького у Дніпрі. На ньому зображено Богоматір, Миколу Чудотворця і архістратига Михаїла. Під ними півколом розташовані зі знаменами запорожці. На іконі два написи. Перший: «Молимося, покрий нас чесним твоїм покровом, ізбав від усякого зла», — на стрічці, простягнутій від козаків до Богородиці. Другий : «Ізбавлю і покрию, люди мої».

Як пояснюють богослови, Пресвята Богородиця символізує таїну взаємного пошанування і заступництва. Як нам бракує такого заступництва! Почуй наші молитви, Пресвята Покрово. Спаси і захисти від підступного ворога Україну.

«Яка Покрова — така й зима», «Запасай дрова до Покрови», «На Покрову — піч з дровами і хата з пирогами». Якщо листя з дуба і берези опаде до Покрови, то літо буде врожайним; якщо день видасться погожий — осінь буде затяжною, сніг випаде після Михайла.

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Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»