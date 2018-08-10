Обираючи для відпочинку сонячну Херсонщину, більшість прагне насолодитися принадами морського узбережжя. У поспіху та бажанні якнайшвидше знайти місце на пляжі, мало хто цікавиться історією обласного центру, історичними пам’ятками чи альтернативними видами відпочинку. А їх Херсонщина пропонує в достатній кількості й на будь-який смак: дніпровські плавні, Станіславські гори, водоспади під Новою Каховкою, заповідник «Асканія-Нова», сімейні виноробні, рибальські бази відпочинку. Місць для незабутніх вражень безліч.

У місті сонця

Подорож Херсонщиною варто розпочати із самого обласного центру. Жителів мегаполісів затишне місто з 240-річною історією вразить неквапливістю, спокоєм, умиротворенням. Відчути справжній настрій і дух Херсона дадуть змогу прогулянки парками та скверами, знайомство з історичними пам’ятками та визначними місцями. Це пам’ятник англійському філантропу Джону Говарду із сонячним годинником, знаменита Херсонська морська академія, Катерининський собор, Потьомкінський сквер, залишки фортеці ХVІІІ століття, музеї, старовинні будівлі. Можна пройтися центральним проспектом Ушакова й переконатися, що його не перетинає жодна вулиця. Приємною стане і прогулянка набережною.

Пощастить, якщо екскурсію містом проведе актор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша Антон Лисенко. Він різностороння людина, до нестями закоханий у рідне місто й Херсонщину. Його розповіді емоційні, захопливі, сповнені цікавих фактів та легенд.

Херсон проектували як великий центр півдня країни, привабливий для іноземних інвестицій. Щоб залучити іноземний капітал, засновник міста князь Григорій Потьомкін створив сприятливі інвестиційні умови для закордонних бізнесменів. До перевороту 1917 року в місті існувало сім консульств, із країнами яких були тісні торговельні зв’язки. Наприкінці ХІХ століття британський королівський флот забезпечували бараниною з Херсонської губернії, а французький дизайнер Луї Віттон шив свої вироби зі шкури херсонських овець.

Значний слід в історії Херсона залишили греки, які переселилися з острова Хіос під час російсько-турецької війни. Очолювані братами Гунаропуло, вони забрали свої сім’ї й вирушили на кораблях до Херсона. Катерина II і Потьомкін надали допомогу прибулому грецькому населенню — землю та чималі грошові субсидії.

У сонячному місті переплелася історія багатьох народів, і культура кожного збереглася. Про все розповість екскурсовод.

Крізь плавні на байдарках

Красенем Дніпром можна не лише милуватися з набережної, а й вирушити у подорож плавнями. За десять хвилин водне таксі домчить до протилежного берега, де на базі клубу корисного відпочинку Green Terra запропонують пройтися на байдарці заповідними дніпровськими плавнями. Така подорож під силу навіть тим, хто ніколи не тримав у руках весел. Особисто перевірено, що човни не перевертаються, якщо вас це лякає, тільки варто дотримуватися порад спеціалістів. Слід враховувати вузькість єриків і триматися правого боку. На середину краще не виходити, щоб не зіштовхнутися з човном чи баркасом. Маршрут для подвійної байдарки кожен обирає на власний розсуд. Найпопулярніший той, що триває півтори-дві години, — за цей час встигаєш обігнути багато єриків і кілька озер.

Як розповіла Віта Підгура, адміністратор клубу Green Terra, херсонські плавні дуже мальовничі. «До нас приїжджають із Києва та Дніпра. Туристи у захваті від наших плавнів і їхньої краси», — зазначає дівчина.

Плавні — територія заповідна, входить до Нижньодніпровського національного природного парку. До нього належать понад 140 озер-лиманів. Через затоки можна потрапити до Інгулецького, Кардашинського, Казначейського, Понятівського, Сабетського та Стебліївського лиманів.

Долати плавневі лабіринти — величезне задоволення. По-перше, переживаєш неймовірне відчуття спокою та єднання з природою. По-друге, маєш змогу спостерігати за різноманіттям флори та фауни. Дорогою можна зустріти блакитних жабок, водяних вужів, качок, черепах, бобрів і навіть чапель чи пеліканів. А ще помилуватися червонокнижним лататтям, зелено-білі килими якого встеляють водну гладь. Тільки й встигай фотографувати все на пам’ять.

До речі, вартість подорожі-задоволення по кишені кожному — 200 гривень разом з переправою до бази. На самій базі, крім сплаву, запропонують відпочинок в альтанках на березі Дніпра, ночівлю в комфортабельних номерах, вечірки та пікніки, дегустацію вина й сиру. Жителі сусідньої Миколаївщини вже оцінили принади такого короткотермінового, але насиченого відпочинку і бувають частими гостями Херсонщини.

Гори, риболовля, вино

Подорож плавнями — справа цікава, природна для цього краю. І Дніпро, і Чорне та Азовське моря, і херсонські степи та пустеля давно стали візитівками та принадами для туристів. Коли ж організатори фестивалю туристичної журналістики повідомили, що повезуть нас у гори, нічого, крім посмішки, ця новина не викликала. Які ж гори в степу? Тим цікавіше було побачити, про що йдеться.

А гори, або Станіславські кручі, таки є. Вони на березі Дніпро-Бузького лиману біля села Станіслав Білозерського району, що за 40 кілометрів від Херсона. Станіславські кручі заввишки 40—50 метрів входять до ландшафтного заказника «Станіславський». З вершини мису відкривається дивовижний краєвид на лиман з одного боку і на степ — з іншого. Самі скелі — це величний масив різнобарвної глини від світлого жовтого до насичено помаранчевого кольору. Це свідчить про те, що формування скель відбувалося в різні історичні періоди.

За словами місцевого історика Лариси Гончарової, перші згадки про Станіславські кручі можна знайти в роботах давньогрецьких істориків Геродота й Птолемея. Легенди розповідають, що на Станіславському мисі колись був храм давньогрецької богині родючості, хліборобства і шлюбу Деметри. Однак, на жаль, історики й археологи не знайшли підтвердження його існування.

«Можливо, це пов’язано з тим, що ці землі відвойовує лиман, і пам’ятки перебувають під водою», — припускає історик.

Про ці кручі говорять, що вони були місцем сили гетьмана Богдана Хмельницького. У цьому переконаний Антон Лисенко. «Люблю це місце. Здається, що якийсь доісторичний велетень відірвав шматок материка, викинув його в море, залишивши неймовірний пейзаж, — ділиться думками Антон. — Краєвид, коли дві річки, Дніпро та Південний Буг, зливаються і впадають в Чорне море, не може не заворожувати. У мене така традиція — раз на тиждень виїхати сюди до світанку, заварити чай із херсонських трав і побути півгодини в абсолютній самоті. Тут особлива енергетика — відчуваєш і задоволення, і великий приплив сил та енергії. Старожили кажуть, що всі бажання, які загадали в Станіславських горах до світанку, обов’язково здійснюються. Приїжджайте сюди з чистими світлими думками, думайте про хороше, загадуйте бажання — і вони здійсняться».

Здійсняться на Херсонщині і бажання завзятих рибалок. За 20 кілометрів від Херсона в селі Дніпровське розташувався комплекс «Дельта Дніпра». Тут організовують риболовлю під ключ: вудки, наживка, човен, маршрут. Можна приїхати і з власними снастями і пополювати на тарань, карася, ляща, товстолобика, судака, окуня, щуку і навіть сома. Для членів сім’ї, які очікують рибалок на березі, тут є басейн, катамарани, водні лижі, каяки, більярд.

Чекають на Херсонщині й енофілів — знавців вин. Область славиться гарним кліматом для вирощування винограду. Тут майже 240 сонячних днів у році й сприятливі ґрунти, що дає змогу виробляти класичні сухі, напівсухі, напівсолодкі вина, унікальні запатентовані десертні. На території області кілька виноробних підприємств, найвідоміші з них виноробне господарство князя Трубецького, дім марочних коньяків «Таврія», агрофірма «Білозерський». Але останнім часом ексклюзивне вино можна знайти у невеликих сімейних виноробнях. Одна з них, «Курінь», добре відома не тільки в Херсонській області, а й за її межами. Тут запропонують екскурсію й дегустацію автентичних вин із 17 найменувань.

Тож відпочинок може бути корисним, приємним, пізнавальним. Таким його пропонують на Херсонщині. Ще можна встигнути здобути нові враження.