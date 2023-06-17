Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив: що швидше буде зафіксовано всі пошкодження внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, то швидше люди отримають компенсації

Теракт, який вчинила росія на Каховській гідроелектростанції, — один з найбільших злочинів у сучасній історії людства, і нам ще доведеться повною мірою осягнути наслідки цього лиха. На цьому у промові під час виїзного засідання уряду на Херсонщині наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ситуація складна і потребує від уряду багатьох кроків у різних напрямах. Потрібна координація, співпраця і мобілізація всіх ресурсів. Важливо особисто бачити ситуацію на місці, особливо тепер, коли вода почала спадати, а також поспілкуватися із громадами й людьми. Тільки так можна осягнути весь комплекс проблем і ухвалити справді ефективні управлінські рішення», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Про солідарність і небайдужість

У Херсонській області працюють 13 евакуаційних пунктів, 12 з яких — в обласному центрі. Рятувальники на Херсонщині евакуювали вже 2,7 тисячі людей, з яких понад 300 дітей. Загалом із зони підтоплення врятовано понад 3700 людей. У зоні лиха підтопленими залишаються ще 39 населених пунктів.

Денис Шмигаль подякував усім, хто нині допомагає Херсонщині: Державній службі з надзвичайних ситуацій, поліцейським, волонтерам, благодійникам, міжнародним партнерам України, які активно долучилися до процесу.

«16 європейських країн та Європейська комісія запропонували свою підтримку. Активовано механізм кризового реагування НАТО. Допомагають Світова продовольча програма, Фонд народонаселення ООН, Міжнародна організація з міграції та багато інших. Цінуємо і дякуємо за цю солідарність та небайдужість», — заявив Прем’єр-міністр.

Він нагадав, що на недавній селекторній нараді про ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС він доручив оперативно створити реєстр постраждалих громад.

«Це буде точка відліку для виплати людям допомоги. Керівник робіт з ліквідації наслідків вже затвердив цей перелік. Загалом майже 200 населених пунктів з населенням 1,4 мільйона людей увійшли до реєстру. Це громади Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей.

Також на виконання доручення Президента Володимира Зеленського розроблено механізм компенсацій за пошкоджені та зруйновані будинки. Компенсаційний механізм буде аналогічний до програми «єВідновлення». Але з огляду на ситуацію в регіоні подання заявки відбуватиметься через органи місцевого самоврядування. Людина обиратиме один із двох варіантів: або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку», — зауважив Денис Шмигаль.

Для здійснення цих виплат уряд на засіданні передбачив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 980 мільйонів гривень.

Кабінет Міністрів кадрово посилив Херсонщину фахівцями для проведення технічних обстежень постраждалого житла — 10 регіонів України спрямують до зони лиха по 15 своїх спеціалістів.

«Що швидше зафіксуємо всі пошкодження, то швидше люди отримають компенсації», — зазначив очільник уряду і закликав громади не зволікати з формуванням відповідних комісій.

Це щодо компенсацій у майбутньому. Однак тисячі людей вже потребують допомоги. Тому уряд спрямував 560 мільйонів гривень для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені обсягом 5000 гривень для однієї особи. Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська обласні військові адміністрації. Доручено Міністерству соціальної політики, Міністерству з питань реінтеграції та Міністерству економіки якнайшвидше розробити проєкт рішення про порядок використання цих коштів, щоб у тижневий термін розпочали такі виплати.

Водночас тривають переговори з міжнародними гуманітарними організаціями про здійснення ними аналогічних виплат. Уже є результат: за спільною домовленістю з партнерами, всім постраждалим буде виплачено додаткову фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона становитиме 6600 гривень на особу.

Уряд розглядає можливість побудови житла для українців, які втратили оселі через підрив росіянами Каховської ГЕС, в межах міста Херсона для херсонців та в населених пунктах області.

«Відбудувати краще, ніж було»

В уряді наголошують на важливості оперативно продовжувати відновлення не лише в зоні повені, а й в інших регіонах. Саме тому Кабінет Міністрів погодив рішення про спрямування 6,6 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях. Ідеться про ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкцію водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.

«Так даємо потужний імпульс швидкому відновленню в усіх постраждалих від війни регіонах», — прокоментував Денис Шмигаль.

Окремою постановою уряд спрямував ще 4,4 мільярда гривень у вигляді субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об’єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. Майже 460 мільйонів гривень отримає Херсонщина, понад 190 мільйонів — Миколаївщина. «Мобілізуємо всі зусилля для відбудови. Допомагаємо тим, хто цього потребує», — резюмував Прем’єр-міністр.

Під час робочої поїздки на Херсонщину Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав село Посад-Покровське, де ознайомився з процесом відбудови та поспілкувався з громадою. Зазначений населений пункт — один з шести, визначених урядом, де відбувається комплексне відновлення за принципом Build back better, тобто «відбудувати краще, ніж було».

«Через російську окупацію в Посад-Покровському не лишилося неушкоджених будівель. Загалом тут близько тисячі споруд. Наразі розпочаті перші проєкти будівництва. За сучасними стандартами будуть зведені амбулаторія, громадський центр села, дитячий садок — ліцей», — зазначив Денис Шмигаль.

За інформацією ДСНС, село розміноване майже на 90%. Вже відновлене електропостачання, до села поступово повертаються люди. «Відновлення Посад-Покровського має стати взірцем для подальшої відбудови й модернізації всієї України», — переконаний Прем’єр-міністр.