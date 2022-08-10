Від початку війни до служби зайнятості на Черкащині звернулися понад 3 тисячі переміщених осіб, 532 з них працевлаштовано

Історії переселенців іноді вражають. Люди прагнуть не тільки вижити, зберегти сім’ю, а й працювати. Їх не завжди приймають з відкритими обіймами, хоч місцева влада чимало робить для розв’язання соціальних проблем приїжджих. «Нас там ніхто не чекає», — заявила недавно з екрана телевізора немолода жінка зі Слов’янська у відповідь на заклик до евакуації. Однак життя переконує в іншому.

Світлана Біневська — одна з пів тисячі переселенців, які за період війни знайшли роботу на Черкащині. Про неї розповіла начальниця відділу обласного центру зайнятості Наталія Мінько. Світлана приїхала з Херсона, де працювала в дитячому центрі творчості й керувала театральним гуртком. У Черкасах їй запропонували роботу, хоч і не зовсім таку, до якої звикла. Проте погодилася.

Сумніви розвіяли самі учасники хору обласного товариства сліпих — зустріли нового керівника з радістю й ентузіазмом, активно допомагають їй. А вона віддає колективу знання і вміння. Одна з пів тисячі

Допомогла, зазначила керівниця обласного управління товариства сліпих Алла Козлова, й постанова Кабміну про компенсацію витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб. За відгуками учасників хору, колектив під керуванням Світлани Біневської набуває нових якостей, розвивається.

Працювати на будь-якій посаді

Сім’я Новіків переїхала до Ватутіного з Волновахи на Донеччині. Містечко маленьке, проте звикали недовго. Син Данило за сприяння місцевої служби зайнятості працює на посаді спеціаліста державної служби у виконавчому комітеті міської ради. Колеги навчають і допомагають із посадовими обов’язками.

Батько Павло Новік, маючи досвід роботи машиніста котельні, тепер слюсар-ремонтник місцевого виробничого управління житлово-комунального господарства. Обидва вдячні працівникам, що опікуються працевлаштуванням, і новим колективам.

Випробування, пов’язані з переїздом, спіткали й родинну Сергія Горкуненка із села Студенок на Харківщині. У мирний час він працював учителем фізичного виховання в центрі соціальної реабілітації. Переїхавши в Черкаси, знайшов підтримку фахівців служби зайнятості. «Розумію, що в тяжкий час аналогічну посаду знайти непросто, тому згодний розглянути будь-які пропозиції, де потрібні чоловічі руки», — розповів Сергій.

Анкету харків’янина опрацювали фахівці відділу рекрутингу міського центру зайнятості. Невдовзі Сергій отримав пропозицію від комунального підприємства «Благоустрій». Нині працює на підприємстві з озеленення, створення клумб, дотримання чистоти та порядку в зонах громадського відпочинку. Мріє про найшвидшу перемогу України у війні та мирне життя усіх українців.

Внутрішньо переміщені особи шукають роботу і в селах. У селі Родниківка на Уманщині місцеве сільгосппідприємство працевлаштувало 17 людей зі східних та південних областей. За словами керівника господарства Сергія Войченка, гаряча пора жнив потребує рук, тож знайшлася робота механізаторам, водіям, будівельникам, кухарям і тваринникам. І таких історій переселенців в обласному центрі зайнятості та на місцевих підприємствах безліч.

Вакансії є, були б охочі

«Ведемо переговори з місцевими роботодавцями, які готові взяти людей з інших областей. У базі даних обласної служби зайнятості 441 вакансія, з них 208 — в Черкасах. Здебільшого це робітничі професії», — розповів директор обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко.

Із початку року послугами обласної служби зайнятості скористалися понад 38 тисяч безробітних. Близько третини з них було працевлаштовано. Від початку дії воєнного стану до обласної служби зайнятості звернулися 3273 внутрішньо переміщені особи, 2384 отримали статус безробітних. Переважно з Донецької, Харківської, Луганської та Київської областей, які працювали керівниками, юристами, менеджерами, спеціалістами державної служби, інженерами, викладачами, лікарями, продавцями, кухарями тощо. За сприяння служби 532 з них працевлаштовано. Це лікарі, медсестри, економісти, трактористи, слюсарі.

Компенсація витрат уже діє

На Черкащині роботодавці отримують компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених. Ця програма запрацювала завдяки постанові Кабінету Міністрів. Після опрацювання заяв роботодавців в обласному центрі зайнятості ухвалено 304 позитивні рішення про працевлаштування 509 людей. 185 роботодавців отримали компенсації за 414 працівників.

В обласному центрі зайнятості зауважили, що компенсацію надають за кожного, кого працевлаштували на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту (поєднує ознаки трудової та цивільно-правової угоди), зокрема за сумісництвом.

Роботодавець має перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Важлива умова — подання податкової звітності за IV квартал 2021 року або річної звітності за 2021-й. Зарплата працівника не може бути нижчою за мінімальну.

Підприємства, що подали відповідні заяви, здійснюють діяльність у сільському господарстві, переробній промисловості, торгівлі тощо. Така фінансова допомога не оподатковується. Програма діє в період воєнного стану і впродовж 30 календарних днів після нього. Щомісячна компенсація становить 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Щоб отримати виплату, у працевлаштованого має бути довідка внутрішньо переміщеної особи, оформлена після 24 лютого. Тривалість надання компенсації не може перевищувати двох місяців із дня працевлаштування.

Роботодавці можуть подати заяву через портал «Дія». Заява проходить верифікацію отримувачів допомоги (роботодавця і найманого працівника).

Роз’яснення юриста

Як звільнитися з попереднього місця роботи?

Багато переселенців постали перед проблемою: як звільнитися з попереднього місця роботи, якщо довелося терміново переїхати, а роботодавця годі знайти, як і трудову книжку?

Юридична служба центру зайнятості роз’яснила, що в законодавство внесено зміни. Тепер внутрішньо переміщені особи можуть припинити трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості заяву про припинення трудового договору. А центр інформує колишнього роботодавця, ДПС і територіальний орган Пенсійного фонду. Датою припинення трудових відносин буде наступний день після написання заяви. Через день людина може зареєструватися в центрі зайнятості як шукач роботи, пише заяву, яку супроводжують фахівці юридичного відділу.