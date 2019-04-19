Війна не має жалю і завжди приносить сльози, руйнування і горе. Тут життя і смерть настільки близькі й переплетені, що іноді лінія розмежування здається межею зіткнення не тільки протиборчих озброєних сторін, а й двох світів — добра і зла. Тут, як ніде в іншому місці, виявляється справжня сутність людей, вчинків і подій.
Мистецький проект художників Олександра Клименка й Софії Атлантової, який відкрився напередодні Страсного тижня в історичній святині України Софії Київській, має глибоко символічний характер. У ньому Спасителя, Божу Матір і святих, які для нас уособлюють і символізують віру в перемогу життя над смертю, добра над злом, зображено на дошках ящиків з-під набоїв, снарядів, гранат, які не просто привезли із фронту — вони позначені смертю. Основа майстерних зображень, у яких втілено дух вічного життя, була певний час атрибутом смерті більш промовистим, ніж традиційні її символи, адже зброю завжди використовують для знищення.
Ікони «Страсного циклу» присвячено пам’яті загиблих під час російсько-української війни. За чотири роки ікони на ящиках з-під набоїв експонували у 30 містах світу на 60 локаціях, зокрема в Європарламенті, литовському Сеймі, у Вашингтоні, Торонто, Берліні, Відні, Варшаві, Празі та Римі, багатьох містах України. Нинішня виставка триватиме до 27 квітня.
Ікони можна придбати. Отримані кошти йдуть на потреби Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, найбільшого недержавного медичного закладу на Донбасі. Саме цей мистецький проект на 97% забезпечує його фінансові потреби.
«Урядовий кур’єр»
(фото автора)